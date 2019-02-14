Призрак роста

В январском бюллетене «Картина экономики» Министерство экономического развития выступило в непривычном для себя умеренно-критическом амплуа. Вместо традиционного оптимизма в отчете ведомства появилось давно назревшее наблюдение о том, что «ускорение темпов роста ВВП [в 2018 году] во многом обусловлено разовыми факторами и не является устойчивым». Так в Минэкономики отреагировали на резонансные данные Росстата, который в начале месяца повысил оценки экономического роста за прошлый год до 2,3%, хотя еще пару недель назад пределом мечтаний чиновников были 1,8%.

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Минэкономики, в отличие от экспертного сообщества, не ставит под вопрос саму оправданность пересчетов государственной статистики. Напомню, в конце января Росстат внезапно повысил оценку роста строительных работ в 2018 году с околонулевых значений (0,5%) до рекордных за последние десять лет 5,7%. Впоследствии эту правку объяснили вводом в строй в конце года завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» компании «Новатэк».

Почему Росстат столько времени не замечал мегастройки объемом в 565 млрд рублей — до сих пор большая загадка.

К этой истории остается немало технических вопросов — например, Росстат мог причислить закупку оборудования для «Ямала СПГ» к инвестициям в строительство, что привело к искусственному завышению этого показателя. Вообще, надо заметить, что новое руководство пока только умножает количество претензий к работе статистической службы. Размах правок стал еще более широким, а прозрачность работы Росстата, как и прежде, оставляет желать лучшего.

При этом ряд независимых экономистов считают пересмотр данных за прошлый год вполне легитимным и обоснованным, хотя и несколько неаккуратным по исполнению. Гораздо интереснее здесь то, что даже прибавка 0,5% к темпам роста ВВП не меняет картину происходящего в российской экономике.

Каминг-аут Минэкономразвития показывает реальную цену «рекордного за шесть лет ускорения российской экономики».

Вот что рассказали в ведомстве про качество экономического роста в отраслевом разрезе. ВВП в прошлом году подтолкнуло промышленное производство (+0,6%) и строительство (+0,3%). Максимальный вклад в рост внесли крупные стройки и рост выручки нефтегазовых компаний, которые нарастили добычу после завершения первой сделки с ОПЕК.

Рост сырьевого экспорта и сокращение импорта на фоне стагнации потребительского и инвестиционного спроса привели к рекордному за весь период наблюдений профициту счета текущих операций платежного баланса, который составил $115 млрд. Прирост чистого экспорта обеспечил 0,8% роста ВВП и компенсировал замедление экономической активности внутри страны.

Львиную долю денег от внешней торговли государство аккумулировало в резервных фондах, так что неудивительно, что рост заметили только правительственные экономисты. Бюджет фактически вернулся к «сытым нулевым», вот только население на праздник нефтедолларов больше не приглашают.

Экономические власти отчаянно стараются сохранять какую-то связь с реальностью. Глава Минэкономики Максим Орешкин в интервью «Ведомостям» заявил, что «делать какие-то глобальные положительные выводы [из этой статистики] не стоит». В текущем году, по прогнозам ведомства, рост ВВП замедлится до 1,3% — это даже меньше, чем в 2017 году (1,6%). Среднегодовая цена на нефть, по прогнозам экспертов, составит около $60 — на 15% меньше, чем в 2018 году. Если же падение сырьевых котировок окажется более резким, то рост российской экономики затормозится до 1%.

Вскоре после Орешкина эфемерность роста национальной экономики признал премьер-министр Дмитрий Медведев, но почему-то связал это с внешними факторами (без которых даже нынешний рост свелся бы к нулю).

Несмотря на проблески объективности, все, что касается благополучия населения, остается для правительства «черным ящиком».

Так, в Минэкономики считают, что падение реальных доходов населения в прошлом году (-0,2% с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 2017 году) при декларируемом росте реальных зарплат (+6,7%) связано с ухудшением положения богатой части населения (!).

Якобы власти заботятся о простых гражданах, повышая зарплаты и пенсии, а сокращаются лишь доходы богачей от депозитов и собственности.

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Такое объяснение странным образом игнорирует сохранение в России высокого уровня имущественного неравенства, а также прошлогодний рост на 15% выплат по обязательным платежам (налоги, сборы, проценты по кредитам), который ударил по бедным гораздо сильнее, чем по классу благополучных рантье.

Итого — рывок, связанный с реализацией нацпроектов, можно ждать только к 2021 году, но даже к этому времени, по реалистичным оценкам, рост не превысит 2%. Это потолок, пробить который возможно лишь с помощью структурных реформ. А при нынешнем качестве экономики что 1%, что 3% роста ВВП в равной степени пройдут мимо большей части населения страны.