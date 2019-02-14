Назвался Друзем — полезай в кузов

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

«И я была девушкой юной, сама не припомню когда». Но хорошо помню, что тоже играла в «Что? Где? Когда?». В той самой игре первого, ворошиловского, созыва, которая побила сегодня все рекорды телевизионного долголетия. Владимир Яковлевич Ворошилов лично отбирал потенциальных знатоков, разъезжая по разным вузам. Вот и к нам на журфак МГУ заехал и выбрал нескольких желающих попробовать себя в игре.

Все тогда было скромненько, но чистенько. Снимали не в специально приспособленном для этого здании в Нескучном саду, а в крохотном отсеке телецентровского бара (как там все помещались — ума не приложу). Называлось все это не «элитарным клубом», а клубом знатоков. Не интеллектуальным шоу, а просто передачей. На кону же стояли не деньги, а книги. За эти-то страшно дефицитные по тем временам «призы» мы и сражались, аки звери.

Я в игре недолго продержалась. Навалились студенческие проблемы, а съемки никак нельзя было пропускать. Раз-другой пропустил — больше не позовут. Знай я тогда, какая слава и какое долголетие ожидают «ЧГК» — может, и плюнула бы на студенческие дела. Ах, если бы знать…

Потом уже смотрела «ЧГК» как зритель, позднее — как телекритик. Знатоки на моих глазах посолиднели, надели смокинги и галстуки-бабочки, в шоу сообразно новым временам пришли большие деньги, и клуб обрел статус «интеллектуального казино». Выдающимся игрокам стали присуждать звание магистров — не в академическом, а средневековом значении этого слова («великий магистр ордена, гроссмейстер, духовный лидер, наставник и отец»). Ученая сова — символ интеллектуального шоу — «оделась» в хрусталь и бриллианты и вручается теперь лучшим игрокам сезона. Все по-взрослому, все респектабельно.

На этой неделе, к примеру, выяснилось, что в Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» имеются даже дисциплинарная комиссия и комиссия по этике, призванные оценивать и разрешать различные конфликты внутри клуба — дабы не выносить сор из избы. Репутация превыше всего.

Комиссию по этике возглавляет Александр Друзь — магистр, обладатель шести хрустальных и одной бриллиантовой совы, старейший игрок, признанный лучшим за всю историю клуба и удостоенный за это ордена «Бриллиантовая звезда», а также нравственный ориентир и духовный маяк для младого племени, время от времени пополняющего ряды ветеранов движения.

Но как в пословице про сапожника без сапог, так и в жизни — глава комиссии по этике внезапно оказался замешан в истории самого что ни на есть этического свойства. Истории мутной, мгновенно подхваченной всеми СМИ, поскольку телекорпорации — организации почти военные, с жестокой корпоративной дисциплиной и специфической корпоративной же этикой, редко допускают вынос сора из избы, предпочитая улаживать внутренние конфликты по-тихому, чтобы комар носа не подточил.

И тут-таки подточил. И не комар какой-то, которого прибить тапком не составит труда, а главный редактор игрового шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер (он же бывший игрок клуба «ЧГК» и член дисциплинарной комиссии Международной ассоциации клубов). Именно он публично и открыто обвинил магистра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа в обмен на долю от выигрыша в 3 миллиона рублей. Бер, которому Друзь намекнул о намерении поделиться, если главред заранее сообщит ему вопросы и ответы, принял решение вывести нечистоплотного коллегу на чистую воду: часть вопросов действительно ему «слил», часть потом заменил, все переговоры записывал и спустя два с половиной месяца после съемок обнародовал. Друзь сутки молчал, а потом объяснил, что все было с точностью до наоборот: это-де Бер сам предложил ему список вопросов и ответов в обмен на долю от приза.

Теперь руководство МАК и Первого канала проводят собственные расследования инцидента, предполагая, что в основе его — личный конфликт фигурантов дела.

Самое же интересное заключается в том, что никто, в общем, особенно не удивился. Не закричал: «Вау, какой кошмар, рухнул последний оплот чистоты и честности — интеллектуальное ТВ!» Напротив, большинство комментаторов сходится на мысли, что если в других форматах и программах ТВ давно позволяет себе жульничать, подтасовывать и манипулировать, то почему в одном-единственном не может быть договорных игр и обмана доверчивых зрителей?

Вспомним недавний фильм Бориса Соболева «Идущие к черту» (канал «Россия»), разоблачающий жульничество в крайне популярных у народа шоу типа «Битвы экстрасенсов». Там ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров без тени смущения откровенничал: мол, был случай, когда один из участников предложил ему миллион долларов в обмен на подсказки. «Взяли?» — спросил собеседника Соболев.

«Деньги взял, но информацию не слил», — довольно ухмыльнулся циничный ведущий. Плюй в глаза…

Еще был случай: ведущего программы «Пока все дома» Тимура Кизякова в ряде СМИ обвинили в финансовой недобросовестности при подготовке рубрики «У вас будет ребенок» — якобы он брал деньги одновременно у разных источников, что противоречило контракту с Первым каналом, который после этого разорвал отношения с Кизяковым и его программой. Но прошло совсем немного времени, и программа, поменявшая свое название с «Пока все дома» на «Когда все дома», благополучно прописалась на канале «Россия». Никто даже не покраснел.

О многочисленных фейках в информационном вещании федеральных каналов — вроде легендарного «распятого мальчика» — и говорить не приходится. Они стали непременным блюдом в новостном телеменю, и зрители, не склонные к критическому анализу увиденного, уверены, что все так и есть: фашисты, захватившие власть на Украине, зверствуют и не жалеют ни женщин, ни детей. Самые впечатлительные, пылая благородной яростью, даже отправляются в Донбасс воевать против супостатов. Такова убийственная сила пропагандистского «искусства».

А возьмем многочисленные постановочные шоу и драки в их эфирах, которые публика также принимает за чистую монету?

Тут же всего лишь договорная игра. Подумаешь! На месте редактора или Друзя, Друзя или редактора так поступил бы каждый. Или очень многие.

Есть товар — есть купец. Если уж сенаторы, министры, высокопоставленные силовики не брезгуют давать или брать взятки, то возможный сговор телевизионщиков — сущая ерунда. И сумма на кону ерундовая — по сравнению с миллиардами, гуляющими туда-сюда на высочайшем уровне.

Вот только очень бы хотелось, чтобы открывшаяся миру грязь не замарала главное детище Владимира Ворошилова — саму игру «Что? Где? Когда?». Ее и дети смотрят, и зрители старшего возраста, которые на ней выросли и у которых мало чего от прошлой жизни осталось. Другие — добросовестные — игроки тоже не должны нести груз коллективной ответственности за позор одного нечистого на руку. Если, конечно, кто-нибудь решит все-таки честно разобраться в произошедшем — без оглядки на звания и регалии. Друзю это также должно быть выгодно: назвался Друзем — полезай в кузов.