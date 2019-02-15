Осколки «ограниченного контингента»

В Институте стран Азии и Африки при МГУ сегодня отмечали тридцатилетие вывода войск из Афганистана. Администрация регулярно выкладывает на сайте факультета видеоотчет об этом ежегодном мемориальном мероприятии 15 февраля. Но сегодня все было по особому регламенту — потому что юбилей. С приличествующим статусу опозданием приехал ректор МГУ, пригласили нашего посла в Кабуле. Кремлевский полк предоставил почетный караул в красных мундирах, почти как на инаугурации президента.

На первом этаже ИСАА в специально отведенном месте висят портреты погибших в Афганистане студентов и выпускников, а также списки награжденных боевыми наградами. Есть там имена моих друзей и моя фамилия тоже.

После гибели Володи Твирова (учился курсом младше) поездки в Афган «на языковую практику», как называли командировки по линии Министерства обороны, прекратились.

Мемориал погибших в Афганской войне студентов ИСАА. Фото: сайт Института стран Ази и Африки

Нас, воевавших в разные годы студентов, было немногим более трех десятков. Некоторые уже умерли, кто-то уехал за границу. Ранения и контузии зажили и вновь проявились посттравматическими осложнениями. Есть ребята, до сих пор тяжело, возможно, уже безнадежно болеющие подхваченными «за речкой» болезнями. Судьбу своего курса мы по мере сил отслеживаем.

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С утра в alma mater выстроились в две линии ребята и девушки в военной форме. Мимо них, чеканя шаг, почетный караул в красных «петровских» мундирах понес цветы в мемориальный уголок. За ним, как на крестном ходу, потянулось университетское начальство, наши преподаватели. Поклонились и отправились в актовый зал на юбилейное заседание.

Чтобы соответствовать торжественной обстановке, я надел орден (для охраны, на случай, если не пустят) и заявился без приглашения.

Ни разу за все последние годы никого из нас, воевавших студентами, на торжества имени нас самих не приглашали. И даже не звонили.

Мероприятия по случаю 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана на Поклонной горе. Фото: РИА Новости

Когда-то всех собирала ассоциация выпускников ИСАА, но уже много лет назад утратила к живым ветеранам интерес. Оно и понятно — важны выпускники с деньгами и связями, а не с ранами и болезнями. Да и неизвестно, что эти живые ляпнут на тщательно спланированном собрании. Перед портретами погибших (их у нас шесть человек, погибших как студентами, так и после окончания института) спокойнее, они предсказуемы. Такова моя великая страна, где на похороны убитого в Сирии солдата запросто приезжает командир дивизии, но показать их по телевизору невозможно.

Потом ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что мы ввели в Афганистан ограниченный контингент.

Да, помню, мы в нем были. Нас было 115 000, трудно представить себе более ограниченный контингент.

Директор ИСАА Абылгазиев сообщил, что СССР защищал свои южные республики. Пожилой генерал привел ТТХ гладкоствольной пушки БМП-1 и утверждал, что Афганистан после ввода войск получил возможность стать наконец истинно демократической страной. Ей-богу, даже передачи на центральном телевидении по тому же поводу не использовали таких забытых аргументов советской эпохи в оправдание дикой политической ошибки, которой стала афганская война.

Достойнее всего выступил пожилой посол — поблагодарил институт за кадры и пожелал успехов. Вот она, старая школа! Умеют люди не подставляться, доверяясь безошибочным формулам.

Далее выступала вдова погибшего студентом Сергея Фатьянова (ее приглашают регулярно), очень по-человечески и вопреки торжественному стилю мероприятия. По очереди начальство и приглашенные говорили траурные речи.

А я стоял незваным гостем, едва сдерживаясь, чтобы не крикнуть студентам: «Ребята, мы живы! Мы ходим с вами по одним улицам».

Как можно возлагать цветы и не вспомнить ни разу за долгие годы о студентах, которые отправились на войну хлопотами МГУ, оставив там здоровье, а то и жизнь? Из семи студентов нашего курса никто не избежал либо ранения, либо тифа, малярии, гепатита в разных сочетаниях. И ни один из них, кроме меня, не получил удостоверения участника боевых действий, так как выяснилось, что мы не имели права воевать…

«За боевые заслуги», «За отвагу», «Красную звезду» получили практически все, а удостоверение ветерана — никто. Я получил его просто: мой отец вынес из Главного управления кадров Генштаба справку о количестве дней, проведенных на боевых операциях. По справке получали дефицитное лекарство.

Там, в недрах ГУК ГШ МО, и поныне хранятся такие же справки (основание для оформления ветеранского удостоверения) на всех моих друзей, но выдавать их на руки запрещено.

Поклонная гора. Официальные мероприятия по случаю 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Фото: РИА Новости

Володе Твирову, погибшему в 1986 году, не приняв присяги, ректор Роман Ахрамович против всех правил и порядков выбил почетный караул, фуражку на гроб и три холостых выстрела. Он был из белорусских партизан, это вам не нынешнее племя. Так что же руководство ИСАА да и всего МГУ ждет? Почему не войдет в диалог с Министерством обороны, не выбьет удостоверение людям, памяти которых ежегодно устраивает торжественные процессии? Это же факультет отправил их в «страну с сухим и жарким климатом».

Сережа Кириллов, Миша Рудковский, Юра Семенов, Миша Силантьев, вы носите свои ордена и медали, но бюрократия отказывает вам в праве называться ветеранами, в отличие от множества людей, получивших ордена по телефонному звонку. Но я горжусь вами, ребята, будьте здоровы и счастливы, как можете! И всем остальным ветеранам ИСАА, которых тридцать лет назад кинуло государство, желаю дождаться справедливости.

А идущие на смену востоковеды, мальчики с умными глазами и девочки с веселыми бантами в почетном карауле, пусть помнят, вопреки торжественным речам, что их соотечественник и коллега, востоковед академик Евгений Примаков, будущий премьер России, дал резко отрицательный отзыв на план введения войск в Афганистан. И все, что он в отзыве написал, сбылось.

Им, новым профессионалам, давно пора заменить расплодившихся псевдоэкспертов по Азии и Африке, с апломбом несущих ахинею из каждого «ящика».

Традиции должны жить. Может быть, когда-то они споют на своем вечере памяти не солдатские песни Афганистана, а рожденную на кафедре иранской филологии: