«Молчание было вызвано недоумением»

6 февраля «Новая газета» опубликовала заметку о заседании Экологического совета при губернаторе Владимирской области. На том заседании выступил представитель подмосковной фирмы «Комбинат» Денис Кузнецов. Он заявил, что эта компания готова стать новым инвестором строительства мусорного завода и полигона в поселении Филипповское (старых местные жители распугали своим деятельным протестом).

Филипповские «взорвались». Всего пять месяцев назад Владимир Сипягин, тогда еще кандидат, приезжал к ним и под запись гарантировал, что не даст оборудовать мусорный полигон в вековом лесу и на песках глубиной до 70 метров. В итоге во втором туре губернаторских выборов на участках в Филипповском за Сипягина проголосовали до 93% пришедших избирателей. И вдруг при нем говорят о строительстве, он молчит, а потом в соцсети называет активистов подкупленными паникерами — в духе прежней главы региона Светланы Орловой.

Мы спросили губернатора: выполнит он свое обещание или нет? О том, что нам уже ответили, мы узнали из публикации владимирского портала «Томикс» (на нашу редакционную почту письмо из администрации Владимирской области так и не пришло). Коллеги задали Сипягину тот же вопрос, и председатель Комитета общественных связей и СМИ Григорий Белов переслал им ответ для «Новой»:

«Нет никаких оснований сомневаться в том, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сдержит свое предвыборное обещание не допустить строительства мусорного полигона в поселении Филипповское Киржачского района. В статье Никиты Гирина, впрочем, не приводится никаких доказательств противного. <…> Можем заверить редакцию «Новой газеты», что молчание (губернатора. — Н. Г.) было вызвано лишь недоумением по поводу того, как «некто Денис Кузнецов» вообще оказался на заседании Экологического совета и кого он представлял. Данный господин не значился в числе приглашенных на совет. Но это было публичное мероприятие, и принять участие в нем могли все заинтересованные лица, и всем желающим было предоставлено слово. Наверное, это вполне соответствует демократическим принципам, которые исповедует «Новая газета». Или нет? Отвечаем по существу вопроса. Да, губернатор Владимир Сипягин твердо намерен сдержать свои предвыборные обещания. И никаких «нет». <...> Территориальная схема обращения ТКО, предусматривающая завоз мусора из Московской области, была принята при прежнем губернаторе Светлане Орловой. Сейчас разрабатывается новая схема, при которой захоронение мусора из столичного региона будет полностью исключено. <…> Данный тезис неоднократно повторен Владимиром Сипягиным и его подчиненными в разных аудиториях, и у добросовестного журналиста была масса возможностей узнать официальную позицию губернатора Владимирской области и исключить распространение домыслов».

Приветствуем однозначный ответ губернатора по поводу своего обещания, но в остальной части требуется небольшой фактчекинг.

Чиновники утверждают, что Денис Кузнецов не значился в числе приглашенных на Экологический совет. Это неправда. 10-минутное выступление Дениса Кузнецова («О ситуации в Филипповском сельском поселении») было указано в официальном регламенте, который участникам заседания раздавали 2 февраля, а филипповским активистам прислали из администрации еще накануне. Может быть, регламент тоже составлял какой-нибудь «неизвестный господин», не имеющий отношения к губернатору? Увы: в метаданных doc-файла указано, что последняя редакция принадлежит пользователю vavilova-ks — сотруднице администрации Владимирской области Ксении Вавиловой.

«Новая газета» также связалась с Денисом Кузнецовым — он не только представитель ООО «Комбинат», но и заместитель генерального директора ООО «Экопромсервис», регионального оператора по обращению с отходами в так называемой Алексинской зоне Подмосковья. Когда корреспондент «Новой газеты» рассказал Кузнецову, что в администрации Сипягина утверждают, будто не приглашали его на Экологический совет, мужчина замешкался, попросил отправить ему простейший вопрос в письменном в виде и дать время, чтобы с кем-то посоветоваться.

Кто-то ведь согласовывал выступление Кузнецова? Кто-то ведь сформулировал тему его доклада так, чтобы не разозлить филипповских активистов еще до начала заседания? А из настоящего ответа администрации следует только одно: Владимир Сипягин вроде как изо всех сил держит слово, а подчиненные его подставляют.