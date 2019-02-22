Три года назад в школах России стали появляться отряды юнармейцев. Сейчас в Юнармии насчитывается 300 тысяч человек. Зачем стране эта армия?

Идея создания огромного всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» пошла с самых верхов — ​сначала от президента Путина, потом от министра обороны Шойгу. Президентский указ вышел в 2015 году, а в День знаний 2016 года Юнармия начала свою работу.

Администрации школ повесили всю заботу о юных патриотах на учителей ОБЖ и истории, чаще всего — ​мужчин. Те не обрадовались: во‑первых, их просто поставили перед фактом, во‑вторых, их юнармейская деятельность никак не оплачивается.

Учителя должны были сформировать школьные юнармейские отряды. Ими управляют районные и региональные штабы, а над ними стоит федеральный штаб Юнармии, напрямую подчиненный Министерству обороны РФ. Штабом руководит Роман Романенко, летчик-космонавт и депутат Госдумы от «Единой России». Штаб разрабатывает план, правила и стратегии Юнармии и следит за исполнением разработанного.

Так как приказ «сверху» получили все школы, Юнармия в одночасье стала крупнейшим молодежным движением.

Берут в юнармейцы с 11 лет. Когда ребенка принимают в Юнармию, тот обязан пройти особый ритуал, в ходе которого он должен поклясться «быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, быть патриотом и достойным гражданином России, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца». Собственно, эта клятва задает и общую повестку, и смысл деятельности движения.

Денег для масштабов всероссийского движения выделяют на удивление немного — ​около 218 млн рублей. Юнармейцев обеспечивают формой — ​иногда выдают, иногда они сами покупают. По данным «Открытых медиа», магазины по продаже формы (в том числе брендированных айфонов) и сайт магазина были зарегистрированы на компанию «Конкорд» Пригожина.

Чем заняты юнармейцы, я знаю хорошо: есть вынужденные знакомства в этой среде.

«Учимся мы военной подготовке и английскому языку. Иногда вылезаем в лес, учиться навигации, в походы ходим», — ​говорит Саша, мой одношкольник. Юнармейцы изучают срочную медпомощь, стрельбу, рукопашный бой. Учатся выбираться из плена, допрашивать военнопленных на английском языке. Похоже, страна готовит солдат для новых военных авантюр. По всем этим занятиям часто проводят соревнования, ради которых ребят отпрашивают с школьных уроков.

Основные занятия у юнармейцев — ​после основной учебы. С ними работают учителя ОБЖ и люди из самой Юнармии. Занятия эти регулярны и проводятся по расписанию, в том числе и в субботу.

У жителей Подмосковья занятий больше — ​в основном потому, что в Подмосковье построили огромный юнармейский парк «Патриот», где проходил штурм пластикового рейхстага, — ​эдакая реконструкция ВОВ, удивившая немцев своей «странностью и неуместностью»: зачем штурмовать модель здания действующего органа власти другой страны?

Кроме того, в парке проводили реконструкцию войны в Афганистане, Брусиловского прорыва, а после штурма рейхстага пообещали поштурмовать Алеппо. Как ни странно, обе реконструированные войны наша страна проиграла, и обе внесли свой вклад в развал сначала одной империи, а потом и другой. В парке проходят не только реконструкции, но и обычные слеты юнармейцев — ​с военными играми и стрельбой. Тут-то и пригодится умение допрашивать пленных и сбегать из плена.

Никаких особых знаний Юнармия школьникам не дает, и никаких серьезных преференций при поступлении в военные училища — ​пока тоже. Зато со следующего года в 20 гражданских вузах к результатам ЕГЭ юнармейцам будут добавлять баллы.

Самое страшное, что это заставляет детей готовиться к войне. И школьники растут с представлением, что война — ​часть повседневной жизни, что война — ​вот она, рядом, и к ней нужно быть всегда готовым.

Зло берет. И печаль. И страх. Слова-то клятвы ведь вроде хорошие, правда? Да ведь читать их нужно в российских реалиях. Как бороться с несправедливостью, если власть, создающая Юнармию, устраивает веселые тусовки на частных самолетах за государственный счет, а учитель на Алтае работает за 15 тысяч в месяц. Как быть патриотом России — ​так, как по телевизору говорят, или по-настоящему?

Всю осознанную жизнь истинный патриотизм для меня — ​любовь к русским избам и удивительной резьбе на них, любовь к россиянам, их привычкам и традициям, любовь к родной сельской земле. И главное — ​настоящее чувство ответственности за все, что происходит на твоей Родине.

Но я очень сомневаюсь, что Юнармия воспитывает хотя бы критическое мышление. Более того, я уверен, что военно-патриотическая организация растит не сознательных и активных членов гражданского общества, а пушечное мясо — ​и в этом никакого патриотизма.

Андрей Петушков,

15 лет