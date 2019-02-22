Родители нынешних школьников еще могут помнить конкурсы строя и песни, маршировки, почетный караул у Вечного огня. Еще застали уроки НВП, разбирали автоматы Калашникова, стреляли в школьных тирах из винтовки, учили наизусть поражающие факторы ядерного взрыва. Они шили ватно-марлевые повязки, их учили бегать в бомбоубежище по тревоге (добегали обычно не дальше площадки у школьного крыльца). Они точно помнили, что на каждого из них заготовлено по триста тонн взрывчатки, и привыкли бояться войны. «Лишь бы не было войны» — ​это помнили все. Война все равно была — ​афганская, потом чеченская. Но из школы война ненадолго ушла, и родители обрадовались — ​ну хоть наши дети без НВП и маршировок поживут. Короткая любовь между двумя сверхдержавами заставила целое поколение выдохнуть: на нас больше не наведены боеголовки. Короткая любовь миновала, мы снова в кольце врагов, патриотизм оказался единственной национальной идеей, а победа во Второй мировой — ​единственной всенародной ценностью. И на смену коммунистическому или гуманистическому воспитанию пришло старое доброе военно-патриотическое. Матклассы превращаются в кадетские классы, школы — ​в корпуса, кружки ОБЖ — ​в отделения Юнармии. Война ломится в школу. В этом выпуске «Параллелей» сегодняшние школьники задумываются о патриотизме, войне и военно-патриотическом воспитании. Часть материалов этого номера подготовлена для паблика «Параллелей» в «ВКонтакте» Редколлегия «Параллелей»

Нас с детства учат войне. Это факт, и это страшно

Мне восемь. Актовый зал, Вечный огонь на проекторе, радостные лица учителей. Я сижу на встрече с ветеранами, сжимая в руках букет цветов. Через неделю я иду по улице и вижу стариков на асфальте в ворохе картонок. Я не понимаю, почему уважение и благодарность работают только один день в году.

Мне десять. Нам в очередной раз рассказывают про блокаду. Брат моей бабушки умер в сорок втором от голода, потому что у него украли карточки. Она сама выросла на железной дороге, на которой бомбили санитарные поезда. Она никогда не говорит о войне, а я не понимаю, почему мы каждый год слышим эти страшные истории.

Мне тринадцать. Моя классная руководительница подходит ко мне со словами «ты участвуешь в конкурсе чтецов», и я весь вечер учу стихотворение о солдатах. И потом рассказываю его, думая только о том, чтобы все это поскорее закончилось.

Мне пятнадцать. Я пишу этот текст и все еще не понимаю, почему мы говорим о войне так много.

Победа (читай: война) — ​наверное, самая популярная тема на классных часах. Бесконечные годовщины военных событий. После их празднования начинает казаться, что война не закончилась в сорок пятом для наших прадедов, а все мы живем в одном большом дне сурка, и каждая битва обречена остаться в сердцах и мыслях будущих поколений только закаченными глазами и вздохами, потому что «очередные сорок пять минут одно и то же, сколько можно». Потому что война ассоциируется у школьников с фальшивой грустью и пафосными словами.

Презентации, сделанные за пятнадцать минут в пауэрпойнте «для галочки». Конкурсы чтецов и военных песен, в которых все участвуют либо из-под палки, либо для того, чтобы создать видимость причастности к школьной жизни.

Разве это та память и гордость, которая вам нужна?

И… разве это что-то меняет?

Дети слушают про блокадный Ленинград, а потом идут кидаться хлебом в столовую.

Дети маршируют под «Катюшу», а потом шутят «про дедов» и рисуют свастику на дверцах школьных туалетов.

И проблема не в детях, знаете. Они и до постоянных разговоров о войне такими были. И такими будут — ​саркастичными и бестактными. И если им даже круглосуточно напоминать о войне — ​это не изменит их отношения к жизни.

Знаете, мы не хотим воевать и слышать про войну тоже уже не хотим. И не потому что не уважаем то, через что прошли все к ней как-то причастные, а потому что сами не хотим быть причастны.

Есть тонкая грань между знанием и уважением своей истории и криками «можем повторить». Ее важно чувствовать и не пересекать ни при каких обстоятельствах, иначе эта священная гордость, которой все так кичатся, внезапно превращается в пляски на костях.

«Вы должны помнить, кому обязаны мирным небом над головой», — ​говорит военная пропаганда в школах. И, не поверите, мы помним. Мы знаем, что такое война, у нас есть интернет, книги, фильмы и люди, чьи близкие или они сами ее пережили. И постоянно напоминать нам о ней — ​не значит поддерживать нашу веру и благодарность.

Вы должны праздновать День защитника Отечества пиццей в классах, вы должны ходить на классные часы и слушать про то, как люди ели друг друга, потому что больше есть было нечего. А потом вы должны вернуться на Родину в гробах, как возвращались ребята вашего возраста в восьмидесятые.

Вы должны знать хотя бы парочку военных стихов и посмотреть все военные фильмы, чтобы знать, какой танк и где забрал десятки жизней.

Вы должны помнить о войне, должны носить бесплатные георгиевские ленточки, которые раздают на входе в школу, чтобы потом выкинуть их в ближайшую мусорку, когда наступит десятое мая.

Нет, не должны. Война — ​это не повод для гордости и постоянных напоминаний. Война — ​это война. Это страшно и голодно. И она совсем не заслуживает ежедневно появляться в нашей культуре в мирное время.

Ведь разве не за это «деды воевали»?

Дарья Плетюшкина,

15 лет

Высокое звание юнармейца

Каких граждан растит Юнармия и зачем?

РИА Новости

Три года назад в школах России стали появляться отряды юнармейцев. Сейчас в Юнармии насчитывается 300 тысяч человек. Зачем стране эта армия?

Идея создания огромного всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» пошла с самых верхов — ​сначала от президента Путина, потом от министра обороны Шойгу. Президентский указ вышел в 2015 году, а в День знаний 2016 года Юнармия начала свою работу.

Администрации школ повесили всю заботу о юных патриотах на учителей ОБЖ и истории, чаще всего — ​мужчин. Те не обрадовались: во‑первых, их просто поставили перед фактом, во‑вторых, их юнармейская деятельность никак не оплачивается.

Учителя должны были сформировать школьные юнармейские отряды. Ими управляют районные и региональные штабы, а над ними стоит федеральный штаб Юнармии, напрямую подчиненный Министерству обороны РФ. Штабом руководит Роман Романенко, летчик-космонавт и депутат Госдумы от «Единой России». Штаб разрабатывает план, правила и стратегии Юнармии и следит за исполнением разработанного.

Так как приказ «сверху» получили все школы, Юнармия в одночасье стала крупнейшим молодежным движением.

Берут в юнармейцы с 11 лет. Когда ребенка принимают в Юнармию, тот обязан пройти особый ритуал, в ходе которого он должен поклясться «быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, быть патриотом и достойным гражданином России, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца». Собственно, эта клятва задает и общую повестку, и смысл деятельности движения.

Денег для масштабов всероссийского движения выделяют на удивление немного — ​около 218 млн рублей. Юнармейцев обеспечивают формой — ​иногда выдают, иногда они сами покупают. По данным «Открытых медиа», магазины по продаже формы (в том числе брендированных айфонов) и сайт магазина были зарегистрированы на компанию «Конкорд» Пригожина.

Чем заняты юнармейцы, я знаю хорошо: есть вынужденные знакомства в этой среде.

«Учимся мы военной подготовке и английскому языку. Иногда вылезаем в лес, учиться навигации, в походы ходим», — ​говорит Саша, мой одношкольник. Юнармейцы изучают срочную медпомощь, стрельбу, рукопашный бой. Учатся выбираться из плена, допрашивать военнопленных на английском языке. Похоже, страна готовит солдат для новых военных авантюр. По всем этим занятиям часто проводят соревнования, ради которых ребят отпрашивают с школьных уроков.

Основные занятия у юнармейцев — ​после основной учебы. С ними работают учителя ОБЖ и люди из самой Юнармии. Занятия эти регулярны и проводятся по расписанию, в том числе и в субботу.

У жителей Подмосковья занятий больше — ​в основном потому, что в Подмосковье построили огромный юнармейский парк «Патриот», где проходил штурм пластикового рейхстага, — ​эдакая реконструкция ВОВ, удивившая немцев своей «странностью и неуместностью»: зачем штурмовать модель здания действующего органа власти другой страны?

Кроме того, в парке проводили реконструкцию войны в Афганистане, Брусиловского прорыва, а после штурма рейхстага пообещали поштурмовать Алеппо. Как ни странно, обе реконструированные войны наша страна проиграла, и обе внесли свой вклад в развал сначала одной империи, а потом и другой. В парке проходят не только реконструкции, но и обычные слеты юнармейцев — ​с военными играми и стрельбой. Тут-то и пригодится умение допрашивать пленных и сбегать из плена.

Никаких особых знаний Юнармия школьникам не дает, и никаких серьезных преференций при поступлении в военные училища — ​пока тоже. Зато со следующего года в 20 гражданских вузах к результатам ЕГЭ юнармейцам будут добавлять баллы.

Самое страшное, что это заставляет детей готовиться к войне. И школьники растут с представлением, что война — ​часть повседневной жизни, что война — ​вот она, рядом, и к ней нужно быть всегда готовым.

Зло берет. И печаль. И страх. Слова-то клятвы ведь вроде хорошие, правда? Да ведь читать их нужно в российских реалиях. Как бороться с несправедливостью, если власть, создающая Юнармию, устраивает веселые тусовки на частных самолетах за государственный счет, а учитель на Алтае работает за 15 тысяч в месяц. Как быть патриотом России — ​так, как по телевизору говорят, или по-настоящему?

Всю осознанную жизнь истинный патриотизм для меня — ​любовь к русским избам и удивительной резьбе на них, любовь к россиянам, их привычкам и традициям, любовь к родной сельской земле. И главное — ​настоящее чувство ответственности за все, что происходит на твоей Родине.

Но я очень сомневаюсь, что Юнармия воспитывает хотя бы критическое мышление. Более того, я уверен, что военно-патриотическая организация растит не сознательных и активных членов гражданского общества, а пушечное мясо — ​и в этом никакого патриотизма.

Андрей Петушков,

15 лет

Жизнь и будущее, а не смерть и прошлое

Строить завтрашнюю Россию на одной памяти войны не получится

Мне кажется, да и многие мои друзья так думают, что никакой патриотизм не может и не должен быть оправданием агрессии. Мы замечаем, что нас пытаются сплотить поиском внешнего врага. Что бы ни обсуждалось — ​теракты ли, положение в Сирии или украинский конфликт — ​каждый раз возникает тема, что кто-то хочет сделать нам плохо, и настоящий патриотизм — ​это готовиться к войне.

Это не патриотизм, это войнушка. Никакое дело не может делаться с агрессией — ​ни власть, ни патриотизм. Настоящий патриотизм — ​это когда ты думаешь о стране и народе, заботишься о том, чтобы люди жили как люди, а не о том, чтобы они умирали как герои.

Патриотизм может основываться на памяти войны, но не на культе войны. И не только на памяти войны, но и вообще на памяти об истории страны — ​но надо не только помнить и чтить прошлое, но и учиться на его ошибках и думать о том, как строить настоящее и будущее страны. Строить их на одной памяти войны не получится.

Быть патриотом — ​это не обязательно воевать. Это мыслить адекватно, поднимать культуру людей. Чем они просвещенней, чем человечней — ​тем меньше в обществе бед.

Патриотизм — ​это общественная деятельность, это благотворительность, это сохранение памяти — ​в том числе то, что делают, например, Юрий Дмитриев или Нюта Федермессер. Это и критика власти, когда она действует не в интересах народа.

Мне кажется, лучшее, что можно сделать для страны, — ​это поднимать в регионах просвещение и культуру, тогда и многие другие проблемы решатся. Если людей воспитывать книгами и культурой, если учить их не только воевать, но и разговаривать друг с другом, и разрешать конфликты миром, а не побоями — ​не будет абьюза, не будет брошенных детей, снизится преступность — ​это вообще главное, что надо делать.

Андрей Артемьев,

20 лет

Вальс, хор и автомат Калашникова. Дети и родители рассказывают о кадетских корпусах и классах

РИА Новости

Стержень в тебе воспитают

Аноним, 15 лет: «Я был кадетом два года. Решил не сам, это вообще получилось спонтанно. Сидел, занимался своими делами, а мать из кухни: «А ты знаешь, кто такие кадеты? Ну там, подготовка военная и прочее! В общем, стержень в тебе металлический воспитают, машиной будешь!» Так и пошел.

Смена обстановки дается мне довольно легко, а где учиться — ​разницы нет, лишь бы уровень образования хороший был. Но в кадетском корпусе мне совершенно не понравилось.

День загружен от 6.30 утра до самого отбоя. Телефоны забирали на весь день, а отдавали лишь вечером минут на десять, если взвод себя прилично вел (в большинстве случаев он вел себя совершенно не так), но в среднем это минут пять за весь день: только позвонить, сказать, что жив-здоров, и сдать обратно.

В корпусе есть технический профиль и гуманитарный, хотя в основе всех основ, конечно же, лежит именно физическая подготовка. Без этого там будет очень и очень нелегко. Классы, по идее, должны быть сплочены, но такого я не заметил. Травля есть, но офицерами она пресекается, только вот офицеры не везде с вами за ручку ходят. Мы проводили в корпусе пять дней, а отпускали нас только на выходные. Поначалу кто-то даже плакал и хотел домой, но постепенно привыкаешь.

Из корпуса я ушел в основном из-за окружения. Из-за людей, готовых убить тебя за рейтинг и место командующего в своем отделении, тут ни о каком доверии и речи не идет.

Что мне дал корпус? Я значительно увеличил свою физическую подготовку, имею знания в области топографии, картографии, военной и строевой подготовки, а еще прекрасно танцую вальс. Перспективы у кадетов преимущественно военные: тут и Рязанское военно-воздушное училище, и Московский авиастроительный институт, 70% всех кадетов идут по этим стезям. В нынешнюю власть кадеты не имеют права не верить, ведь корпус спонсируется и зависит полностью от государства, любые протесты наказуемы и быстро пресекаются. А к милитаризму я отношусь негативно: я считаю, что из любой трудной ситуации всегда можно выйти переговорами».

Записала

Арина Ексаева,

15 лет

Ругаемся за пределами корпуса

Иван П. учится в Московском кадетском музыкальном корпусе 1770 четвертый год и не жалеет об этом: «Классы очень дружные. Травли нет, каждый хочет подружиться с новым человеком первым. Да, конечно, есть «бунтари», но они чаще всего тихие, т.к. плохое поведение у нас пресекают. Поэтому ругаются все обычно тихо и за пределами корпуса. У каждого офицера (классного руководителя) свои методы, за мат можно получить 15 отжиманий. Мы часто говорим про политику. Необязательно быть патриотом: часть из нас верит в нынешнюю власть, часть — ​нет.

Кадетский корпус дал мне огромный опыт как в военной службе, так и в музыкальных выступлениях. Здесь я научился играть на тромбоне, играть вместе с оркестром».

Записала

Арина Ладышева,

16 лет

Все борются за должность повыше

Аноним, кадетский корпус ФСБ: «Я захотел поступить сам. Привлекла хорошая строевая и военная подготовка, так как хочу связать жизнь со службой. Почему именно ФСБ — ​не знаю, захотелось. Работать в органах по окончании не хочу, ибо там большинство — ​взяточники и м*даки.

В каждом классе висит фото Путина. Постоянно говорят, что мы должны служить родине и Путину.

Общее настроение в классе [плохое], так как все стараются подлизать [задницу] воспитателю. Никто никому не хочет помочь, все любят поднимать другого на смех. Все борются за должность повыше. А о политике даже речи не заходит — ​Путин и власть всегда правы, и это не обсуждается.

Обучение меня устраивает. По образованию — ​как обычная школа или интернат, только упор идет на гуманитарные предметы, военную подготовку и спорт. Программа намного проще, чем в гимназии, но физры больше и нормативы по ней тяжелее.

Свободы почти нет: свободное время начинается с 21.00 до 21.50. Один раз мы устроили бунт против нашего воспитателя, так как он никогда не разбирается в ситуации и пытается как можно больше людей из класса убрать. Мы всю неделю его слали и орали «БУНТ». Мерой наказания послужил отвод к директору, звонок предкам и различные наказания локального типа (к примеру, частое дежурство в столовке)».

Записал

Никита Кострыгин,

15 лет

Как у нас в советской школе

Александр К., папа ученика кадетского класса: «Идею кадетского класса школе, кажется, спустили сверху. Большинство родителей откликнулись с энтузиазмом. Лично я купился на обещанную усиленную программу и молодую энергичную классную руководительницу с горящими глазами, которую давно знаю по детской площадке.

Нам обещали, что в кадетском классе будет больше математики, физики, дополнительный язык. Дополнительного языка нет точно, а обычный английский преподается на уровне советских школ, т.е. с нулевым эффектом. Усиленной математики тоже нет. От учителя русского и литературы весь класс воет. Из внеучебной программы — ​бальные танцы, всякое патриотическое хоровое пение, ОБЖ, строевая подготовка. Специализированные экскурсии (прокуратура, МВД, МЧС, кинологическая служба). Сбор-разбор автомата Калашникова. Снятие-надевание противогаза. Все то, что было у нас на НВП в советской школе. Плюс звания, лычки, значки и прочие цацки.

Еще участие в различных патриотических мероприятиях на условно-добровольной основе: выступление на Дне прокуратуры, «Бессмертный полк», кадетские слеты-концерты, встречи с ветеранами. Я каждый раз строго спрашивал у классного руководителя, обязательно ли это. Мне отвечали: нет, не обязательно. Но мозги детям, похоже, вправляют серьезно.

На музыке они учат душераздирающие кадетские песни. Плюс воспитательные беседы. Лично мне это больше всего напоминает наше пионерское воспитание.

Дисциплина строже, чем в обычной школе, за нее отвечают классный руководитель и офицер-воспитатель. За формой, соблюдением режима, поведением следят куда больше, чем в обычном классе. И в школе они действительно более дисциплинированные: их дрючат побольше.

Я ждал усиленной учебной программы, а получил избыток патриотизма. Но сказать, что совсем жалею, тоже не могу: неплохой класс, активные родители, большая внешкольная программа. Но к кадетской теме это отношения не имеет. Сын не особенно доволен. Класс — ​50 на 50, кому-то понравилось, кому-то — ​нет. А большинство родителей — ​вполне довольны. Мамы готовы до бесконечности восхищаться выступлениями детей с танцами и песнями, радоваться, какие они красивые в военной форме и патриотичные. Сужу по родительскому чату, от которого меня периодически тошнит и который я давно перевел в беззвучный режим».

Записала

Ирина Лукьянова,

редактор вкладки

«У всех там знатно дропнулся IQ»

Как десятиклассники ездили на военные сборы

Весной юношам-десятиклассникам дается возможность попробовать «демоверсию» армейской службы — ​пятидневный выезд на военные сборы в рамках предмета ОБЖ. Некоторые учебные заведения от такого формата отказываются, но он все же довольно распространен в России. Мнения по поводу необходимости сборов есть разные. Среди родителей ведутся идеологические споры, дети же в основном делятся на тех, кто относится к предстоящей поездке с недоверчивым неодобрением, и тех, кто рад пропустить учебу.

Несколько знакомых школьников рассказали мне о своем опыте участия в сборах в 2017-м и 2018-м. Из их впечатлений и историй получился собирательный образ необычного для современного подростка experience’а с командами, построением и «взрыванием» кроватей.

Поехали!

Это, как и всегда, была весна, апрель. От школы отправилось около шестидесяти человек. «Откосить» было не очень проблемно: справка о болезни — ​и ты свободен. Хотя, если верить интернету, многие школы угрожают прогульщикам сборов серьезными санкциями вплоть до неаттестации. Вместе с десятиклассниками поехали преподаватели ОБЖ, заверив, что к ним можно будет обратиться с любой проблемой. У большей части народа настрой был скептический. «Я надеялся, что хоть спортом нормально позаниматься удастся», — ​говорит один из моих друзей.

Автобусы приехали в действующую воинскую часть. Техника, машины с ракетами, военные — ​постарше и помладше.

«Первое, что видишь, — ​уродские здания какого-то непонятного цвета и очень унылые, прямо как погода сейчас [в феврале, со слякотью и без солнца]. И на лестнице воняет ужасно, и она тоже уродская. В нашем кубрике [так в одной из частей по какой-то загадочной причине называли комнаты] ​было шесть кроватей и три тумбочки. В кубриках другого типа, где стояли двухъярусные кровати, жило человек по десять, а тумбочек тоже мало, это всех бесило! Туалеты на этаже… Ну, как туалеты — ​дырки в полу, с перегородками. Душ тоже на этаже, но без перегородок. Я вот не мылся все пять дней и ни разу пол не мыл. Да, два-три человека, которые вечером последние остались в душевой зоне, обязаны были вымыть там полы».

Кому-то с комнатами и личным пространством повезло больше: «У нас было довольно комфортно: комнаты по четыре человека, нормальный санузел. А вот следующий после нас год из нашей школы жил в казармах со срочниками».

Все юноши сходятся на том, что кормили их «как царей». Порции — ​большие, приготовлено — ​хорошо или даже очень хорошо, «потолстеть — ​не проблема». Школьным столовкам такое не снилось, о чем многие спешили сообщить одноклассникам, скидывая фото еды в общую беседу в «ВКонтакте». Правда, кое-кто сказал: «Там был самый мерзкий чай, который я когда-либо пил» — ​но это частность.

Учеба

«Началось обучение, но это был какой-то отстой».

Сборы по содержанию своему должны заменять то, что называется начальной военной подготовкой в школе, состоящей в основном из сборки автоматов. Такое на сборах тоже встречается: «Мы разбирали и собирали оружие, нам рассказывали, для чего нужен каждый вид, — ​вот это мне понравилось, было интересно».

В программу десятиклассников часто входит сдача нормативов, стрельба, метание гранат, работа с противогазами, утренняя зарядка, иногда — ​игры между взводами в волейбол, футбол, баскетбол.

«Нас привели в спортзал, построенный к Олимпиаде восьмидесятого. Он был хороший лет двадцать назад, но был уже совсем заброшенный: сырой пол, очень холодно, грязно. Тогда над нами сжалились и отвели в самое крутое, что там было, — ​очень классный огромный зал, отличный паркет, все для футбола, баскетбола, других игр. Нормальные туалеты и души, не то что у нас в корпусе».

Изучением теории тоже занимались: например, взводу зачитывали кодекс какого-нибудь рода войск, зачитывали монотонно и долго, вызывая отчаянную сонливость, и взвод приходилось строить по несколько раз, чтобы взбодрить.

«Нас учили маршировать, но так и не научили. Это довольно сложно, все тупили. На второй день нас учили заправлять кровати. Одну кровать от каждого взвода вытащили в коридор, рядовой показывал, как правильно ее заправлять. Потом мы пошли заправлять свои, а рядовые смотрели, как у нас получилось. Смотрели снизу: если покрывало плохо заправлено под матрац, они «взрывали» кровать, то есть вот так — ​фшух, — ​Митя взмахивает руками, будто подкидывая что-то. — ​Все белье падает, все заново нужно делать. Наши рядовые не матерились до того момента, пока учили нас, — ​а тут начали и больше не заканчивали».

Да, о том, что разговаривают там только матом, я услышала не раз и не два.

Отдых

По вечерам парней выводили подышать воздухом и помаршировать, предлагали поиграть в те же спортивные игры или посмотреть патриотические фильмы по телевизору (впрочем, многие с помощью телефонов безнаказанно листали каналы). В одной из частей ежевечерним ритуалом было построение в трусах в коридоре всем взводом, чтобы проверить десятиклассников на наличие телесных повреждений. Повреждение — ​значит, драка, а драки — ​наказуемы.

С дисциплиной в большинстве случаев все оказалось гораздо проще, чем многие ожидали. В основном ее жесткость зависит от конкретного военного, командующего взводом: «У нас был нормальный парень, а вот у другого взвода мог дать пинок под зад, подзатыльник», — ​рассказывает Коля. Но в целом ни о каких особых зверствах мне не поведали. Комната должна быть чистой, никаких лишних вещей. В одной части в течение дня на кровать запрещалось садиться, только на табуретку рядом с кроватью — ​посидеть десять минут, отведенных для отдыха.

«Каждый раз по приходе в корпус мы строились в коридоре и стояли, пока наш главный не решит, что мы свободны. Один раз мы плохо стояли — ​прислонялись к стенкам — ​что-то в этом духе, и провели так час».

При заезде все вещи школьников проверяют на наличие алкоголя и сигарет — ​в каких-то случаях в присутствии самих школьников, самостоятельно копающихся в сумках, в каких-то — ​без их присутствия. Все найденное забирают, но, впрочем, застуканных за курением в течение следующих пяти дней не подвергают никаким санкциям, просто конфискуют сигареты. Некоторые рядовые спокойно отпускают подопечных покурить за процент в виде сигарет.

«Вообще, это было странно: у нас там все почему-то начали курить, даже те, кто никогда не курил и не собирался».

Впечатления от этого необычного опыта у моих друзей довольно разные. Я читала переписки, где они ими делились, и встречала фразы от «Здесь просто офигенно, мне все нравится, только ноги болят. А вы — ​нытики» до «Нормальный человек здесь не задержится» и «Главный минус — ​это деградация». Последняя реплика, кстати, сопровождалась историей о том, как после отбоя целая комната устроила соревнования по рыганию.

«Сборы — ​это испытание. Ты выходишь из своей зоны комфорта и окунаешься в часть армейской рутины, которая промывает тебе мозги. Самый запомнившийся момент — ​это путь к полигону, который проходил через грязь, мусорный полигон, где была просто гора мусора. Но мы все же добрались до стрельбища, измотанные. Там нам надели тяжелые бронежилеты, и мы с этой броней кидали гранаты. Вместо берушей дали вату. ВАТУ, КАРЛ! Мы с этой ватой пошли стрелять, она не защищала уши от ударной волны выстрела, но это добавляло адреналина.

Итог: сборы не так хороши, но стрельбище запоминаешь надолго, если ты до этого не стрелял из настоящего ружья. Ну, из минусов: у всех знатно дропнулся [понизился] IQ».

Судя по всему, школьные военные сборы — ​это не смертельно. Кому-то они даже внушают желание пойти в армию (впрочем, кому-то — ​наоборот). Тимофей рассказал, что встречавшиеся им на территории солдаты-срочники кричали: «Бегите отсюда!» — ​то ли в шутку, то ли всерьез.

Ксюша Абросимова,

11-й класс