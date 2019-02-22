К Азмуну и Магомедам идут испанцы

Только два российских клуба по итогам прошлогодних осенних баталий пробились в плей-офф Лиги Европы, получив в соперники «Фенербахче» и «Байер». «В 1/8 финала попадет только один из двух», — утверждали эксперты. Но результат оказался радостным вдвойне. Правда, не обошлось без везения.

Повезло, что «Зенит», капитально проваливший зимнюю концовку внутреннего первенства, 12 февраля при ужасной игре в Стамбуле уступил с минимальным счетом, который оставлял надежду объехать противника на родном стадионе. Хотя скепсиса в преддверии четвергового поединка все равно было предостаточно.

Рулевой «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции сетовал на большое количество травмированных и уверенности в завтрашнем дне не излучал. Букмекеры же, даже прогнозируя победу хозяев, считали, что в следующий раунд все равно попадут «канарейки». «Если «Фенер» забьет на «Газпром-Арене», наши сдуются, ведь им в ответ предстоит заколачивать три…», — безапелляционно заявил Евгений Ловчев. Желто-синие, занимающие в своем чемпионате 15-е место, и забили в концовке первого тайма. Но к тому моменту «Зенит» вел 2:0 усилиями нового джокера Сердара Азмуна, за которого питерские боссы выложили «Рубину» 12 миллионов евро. Форвард сборной Ирана и Магомеду Оздоеву грудью технично сбросил под удар, и со второго этажа мощно кивнул головой на радость Алексею Миллеру, Сергею Фурсенко и Александру Медведеву, едва не устроивших от восторга кучу-малу в своей «газовой» ложе.

Однако понервничать всем почитателям клуба с берегов Невы пришлось изрядно, поскольку у их любимцев третий пазл долго не складывался. Лишь за 14 минут до дедлайна Азмун, приняв передачу от Артема Дзюбы, катнул «пятнистого» в угол ворот Харуна Текина и добыл сине-бело-голубым билет на мартовские гастроли. Артем, кстати, от общения с журналистами отказался, обидевшись на критику в свой адрес и в адрес команды. Но хвалить-то Анюкова и компанию пока не за что. Полусонный, не набравший форму «Зенит» после антракта подчас не знал, что делать в позиционных атаках, паниковал при турецком давлении, сдерживая «Фенер» только тактикой мелкого фола, и в целом, не создав почти ничего путного, медленно плыл к грустному причалу. И доплыл бы, если бы не дубль Азмуна. Да и Сергей Семак на вопрос о том, какой момент явился переломным, пошутил гениально и честно: «Финальный свисток. Он переломил все, мы перестали нервничать».

А вот «Краснодар», неожиданно сгонявший в День святого Валентина на родной арене нулевую ничью с «аспириновыми», на немецкой земле проявил доселе невиданное южное хладнокровие и веру в себя. Штука в том, что раньше «быки» в ответственные периоды часто подхватывали вирус добродушия и романтизма, не позволявший им укладывать «матадоров» всех мастей на лопатки. И при отличных фокусах «коррида» заканчивалась не в их пользу. Но, похоже, 35-летний Мурад Мусаев, идущий на звание «тренер года», излечил своих подопечных от провинциальных страхов. Мой приятель, попавший на «Бай-Арену» к середине тайма, прислал мне чудесное сообщение: «Не сразу разобрался, что «Краснодар» играл в белом». Удивительно, но гости действовали по принципу «лучшая защита — это нападение», мудро отвечая ударом на удар. И отнюдь не напоминали команду, проводящую вторую официальную встречу в сезоне. Более того, в первом акте черно-зеленые могли трижды проколоть грозный «Байер», болельщики которого в перерыве с выпученными глазами искали в Интернете информацию о былых подвигах соперника, не уступавшего в классе пятой команде чемпионата Германии.

И не нашли, как не нашел реальную управу на прагматичных и хитрых «быков» лысый наставник хозяев Петер Бос, воспевший после битвы короткую оду «Краснодару»: «Клуб из России не позволил нам продемонстрировать наш фирменный футбол. Мы заслуженно вылетели из турнира».

Вылет, к слову, оформил палочка-выручалочка южан Магомед-Шапи Сулейманов. 19-летний паренек, выходящий исключительно на замены, на 84-й минуте взял на себя смелость и по-взрослому исполнил штрафной на пять с плюсом, решив судьбу матча. «Фармацевты», конечно, очнулись от шока и быстро счет сквитали, но времени на изготовление победной «пилюли», к счастью для подсевших южан, у них попросту не осталось.

…Пятничная жеребьевка 1/8 финала подарила нашим представителям испанцев. Питер получил в соперники «Вильяреал», а «Краснодар» — «Валенсию». Игры пройдут 7 и 14 марта. «Зенит» начнет дома, «быки» — на выезде. Ждем с нетерпением.