«Немцов хотел бы, чтобы мы выходили так»

Сегодня на марш памяти Бориса Немцова пришло больше людей, чем год назад. В предыдущий раз участников было более 7 тысяч, в этот, согласно данным «Белого счетчика», — почти 11 тысяч. При этом часть собравшихся не успела пройти через полицейские рамки к началу шествия. Что еще отличало сегодняшнюю акцию — она объединяла людей разных политических взглядов. На шествии несли портреты убитых журналистов, в том числе Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. С растяжкой в поддержку члена «Открытой России» Анастасии Шевченко, с фотографиями фигурантов дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик, с растянутым баннером-портретом Олега Сенцова. Участники шествия объясняют это тем, что такое единение может быть только на акции памяти Немцова.

14:00, Страстной Бульвар забит людьми от выхода со станции метро «Чеховская». На выходе из подземки кажется, что все люди на эскалаторе идут на марш, потому что толпой мы направляемся к рамкам. У некоторых в руках цветы, завернутые от холода в пакеты. Разговариваю с несколькими людьми в очереди к рамкам и слышу, что многие из оппозиционных акций ходят только на марш Немцова.

— Этот выход в годовщину убийства стал символом для меня, — рассказывает Юрий Александрович, он пришел на марш с женой Татьяной, — Они [власти] каждый раз санкционируют шествия, думая, что никто не придет и это неопасно. У нас же, вы знаете, многие не любят ходить на санкционированные акции, потому что побродили, покричали и хватит, расходитесь домой. А люди приходят.

Власть думает: «ну, сколько уже можно, сколько лет уже прошло, а эти все равно приходят». Потому что здесь нет идеологии и политических делений, здесь собираются просто адекватные люди.

Политические флаги здесь, конечно, все равно есть. Отдельная колонна у «Яблока», у «Парнаса», «Гражданской инициативы» и сторонников Навального. Также традиционно мелькает символика националистов. Но все они бок о бок идут друг с другом, а между ними следуют колонны с портретами тех, за кого и должна бороться каждая из присутствующих здесь политических партий, говорит мне Максим, парень с нашивкой на спине «Центр «Э» — позор России»:

«Мы приходим не просто покричать, что страну разворовали и долой эту власть. Может, какие-то политики и приходят сюда посветить своим лицом, но главное здесь — это плакаты о том, что происходит в стране. О тех, кому нужна помощь. Вон там обвиняемые по делу «Сети», «Нового величия», а там — черные сердца [символика в поддержку арестованной активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, у которой в реанимации умерла дочь, — Ред.]. Я уверен, что Борис Немцов хотел бы, чтобы мы выходили именно так. Не за себя в России, которая обязательно будет свободной, как мы знаем, а за них».

«Борис Немцов — герой России», «Убийцы Бориса Немцова сидят в Кремле и Грозном» — эти лозунги огромная колонна скандирует громче и слаженнее всех остальных. «А за что Борис боролся? За что погиб? — восклицает Татьяна, женщина с висящим на шее плакатом в поддержку украинских и российских военнопленных — «Обмен всех на всех», — Он же жизнь на это положил — чтобы все объединились и не спорили друг с другом, чей это марш и кто на нем настоял, кто организатор. Это никому не важно!»

Требование «свободы» самое главное сегодня на марше. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Сколько лет еще люди будут выходить так в день убийства Немцова — никто даже не предполагает. Но все, с кем ни говорю, уверены, что эти марши не ради установки памятника или таблички на месте убийства.

— Дело ведь не в памятном знаке. Его поставят и все засядут дома? Сколько памятных знаков убитых «нквдшников» по всей стране… Кто за них выходит? Да никто. Вот здесь у нас память, — Татьяна показывает рукой на сердце, — Пока мы помним, люди живы. Конечно, они [власти] не уйдут. Благодаря маршам, не встанут «ой, простите, мы устали обворовывать страну, до такого состояния Россию довели». Я считаю, что все начнет меняться, только когда их собственные дети испытают на себе подобное, когда сами они начнут страдать и умирать от мусорных полигонов.

«Свободу Насте Шевченко», «Свободу жертвам войны» [обмен пленными России и Украины], «Свободу Олегу Сенцову», «Свободу узникам совести», «Свободу Анне Павликовой и Марии Дубовик» — требование «свободы» самое главное здесь сегодня.

Люди несут портреты политзаключенных Максима Смышляева, Петра Порпулова, Романа Сущенко, Дмитрия Пчелинцева. Выделяется колонна с черной растяжкой «Каждого припомним»: люди держат черно-белые портреты убитых журналистов. Дмитрий Холодов, Анастасия Бабурова, Наталья Эстемирова, Анна Политковская, Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев, Максим Бородин, Юрий Щекочихин и еще многие другие лица на сегодняшнем марше.

Колонна либертарианской партии с портретами убитых в России журналистов и общественных деятелей. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Знаете, я смотрю на эти фотографии и думаю, сколько у нас в стране покалеченных судеб, — рассказывает мне Мария, у нее в руках белые гвоздики, — Хочется в один день проснуться и оказаться в свободной стране. Где бы не сажали невиновных детей, где бы не умирали дети невиновных родителей. Мне кажется, так правильно, что об этом говорят именно на марше такого человека, великого оппозиционера Бориса Немцова. Он бы вышел и кричал об этом. А теперь мы должны выходить за них всех и за него самого. Это очень важно быть сопричастным в наше время.

В целом, марш проходит спокойно — «ОВД-Инфо» сообщил только об одном задержанном, еще у рамок — Тимофея Петрушенко задержали после обнаруженного у него плаката с нецензурным высказыванием о Владимире Путине.

Шествие закончилось в конце проспекта академика Сахарова. Кто хотел, мог отправиться к Большому Москворецкому мосту и возложить цветы к месту убийства оппозиционера. Но оказалось, что дойти до моста было не так то просто. За несколько дней до шествия в социальных сетях обсуждали, что из-за ремонта моста может быть закрыт путь к народному мемориалу. Путь оказался открыт. Но добраться до места возложения цветов можно было только со стороны Красной площади (пешеходное движение сделали односторонним), поэтому тем, кто этого заранее не знал, приходилось делать огромный крюк.

Участники марша кладут цветы к мемориалу Немцов мост. Проход к нему был затруднен из-за реконструкции моста. Сотрудники полиции не давали большому количеству людей собираться там. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Очень много молодежи пришло, нас это обрадовало, — разговариваем после возложения цветов с подругами Галиной и Юлией. Юлия рассказывает о своих впечатлениях от марша, — Раньше приходили те, кому в девяностых было от 25 до 40, вот эта группа, а сейчас так много молодых. Многие же из тех, кто выходит сейчас, о Немцове так, еле слышали. Ну и что? Они выходят и так борются за права. За права всех нас.

— В последние годы Советского союза никто не думал, что все изменится так резко. А потом раз — и все, другая страна, — вспоминает Галина. — Еще в 2000-м году кожей почувствовала, что веет моими молодыми брежневскими временами. Думаю, мы сейчас подходим к похожим кардинальным изменениям. Немцов за них боролся. Я считаю, мы должны продолжать, за него.