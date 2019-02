Зеленый Оскар

Церемония вручения главной кинонаграды планеты готовилась в нервной обстановке. Кевина Харта, который должен был стать ведущим, обвинили в гомофобии, после чего он отказался от роли конферансье, не желая быть «отвлекающим фактором». Организаторы решили «не отвлекать» публику на конферанс вовсе — отказались от ведущего. Вообще, #MeToo незримо дирижировало оркестром выступающих. Например,

победители в четырех номинациях за фильм «Богемская рапсодия» благодарили кого угодно, только не режиссера Брайана Сингера, попавшего в список отверженных за нехорошее поведение.

В итоге церемония выглядела более компактной (чуть больше трех часов), сосредоточенной на фильмах и проблемах, которые они поднимают.

Много темнокожих кинематографистов на сцене, в зале. Среди номинантов и награжденных. Чернокожего конгрессмена Джона Льюиса, одного из ключевых участников движения за гражданские права, зал приветствовал стоя. Много дебютантов, которые говорили, что на этой сцене впервые.

Знак времен — молодые лица. Молодые лауреаты, как, например, 34-летний длинноволосый шведский композитор Людвиг Йоранссон, написавший мощный саундтрек к «Черной пантере».

Оскар–2019 останется в истории как один из самых предсказуемых.

Мало кто сомневался, что победит история о неравенстве «Зеленая книга», из пяти номинаций она забрала себе три статуэтки. Характерно, что Питер Фаррелли, до этого снимавший комедии вроде «Тупой, еще тупее», не назван лучшим режиссером. Это убедительное свидетельство компромиссного решения академиков, которых умилило роуд-муви черно-белой пары антагонистов. Проголосовали за добродушный манифест толерантности, за рождественскую сказку, клеймящую расизм и гомофобию. Название отсылает к «Зеленой книге негра-автомобилиста» — ежегодный справочник, публиковавшийся между 1936 и 1966 годами. «Зеленая книга» позволяла путешествующим небелым подыскивать ночлег, сервисы и заправочные станции, которыми они могли воспользоваться.

Самое удивительное — награда «оригинальному сценарию». На мой взгляд, именно сценарий здесь слабое место:

торжество стереотипов о дружбе черного музыканта и белого громилы сглаживают роскошные актерские работы Вигго Мортенсена и Махершала Али.

Куда как оригинальней была история подковерных интриг «Фаворитки», феминистской сатирической драмы, родившейся из газетной заметки. Но «Фаворитка» с ее 10 номинациями в этом году явно не в тренде (приза удостоена лишь Оливия Колман за выдающуюся роль королевы).

Любопытно, что афроамериканцы приняли «Зеленую книгу» в штыки, по их мнению, это взгляд белых на проблемы расизма, как пишут в соцсетях:

«Создатели фильма пытаются снять белые сливки с черного кофе».

Да, академия помолодела, более 1000 новых членов. И это сказалось не только на призовом списке (одним из первых награду получил Махершала Али из «Зеленой книги», тогда как его партнера Вигго Мортенсена показательно прокатили). На выборе звезд, которые объявляли номинации, — среди них много темнокожих актрис и актеров. На небывалом числе фильмов на иностранных языках, попавших в основные категории: здесь и ливанская «Капернаум» Лабаки, и «Холодная война» поляка Павликовского, и «Работа без авторства» немца Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, и мексиканская «Рома» Куарона, и «Магазинные воришки» японского мэтра Корээда.

Выступавшие обращались со сцены к Спайку Ли — главному кинематографическому борцу за права чернокожих: «Здорово, что ты здесь с нами!», «Спасибо тебе!» Спайк Ли вышел получать статуэтку за адаптированный сценарий фильма «Черный клановец» в фиолетовом костюме и традиционной кепке. Просил не засекать время. Пламенную речь посвятил истории черных:

«400 лет порабощали африканское население. Моя бабушка смогла получить образование, хотя ее мать была рабыней». Он благодарил предков, которые помогали строить страну, гуманное общество, несмотря на геноцид. Говорил о важности моральных предпочтений на выборах–2020. Вы знаете, что нужно делать!»

Это был откровенный выпад против Трампа. Зал ему бешено аплодировал.

Спайк Ли. Фото: Фото: Charles Sykes / AP / TASS

В криминальной комедии «Черный клановец» полицейский с «неправильным цветом» кожи внедряется в отделение Ку-клукс-клана в Колорадо Спрингс… правда, по телефону. А на встречу с расистами посылает своего коллегу Флипа Циммермана — белокожего еврея. Таким образом, была раскрыта банда, готовившая теракт в городе. Самое поразительное, что в основе фильме — реальные факты.

Было ясно заранее, что лучшая в списке оскаровских номинантов на главную премию — ретро-драма Альфонсо Куарона «Рома»… вряд получит статуэтку за «Лучший фильм».

Новации новациями, но не давать же «Оскар» черно-белому ретро на испанском языке.

И все же «Рома» получила три важнейшие награды: за режиссуру, за «Лучший фильм на иностранном языке» и за операторское мастерство. Надо сказать, что «Рома» — воистину авторское кино Куарона, который сам написал сценарий, сам снимал и монтировал картину о своем детстве. Недаром фильм сравнивают с «Амаркордом». Изысканное, наполненное ностальгией и поэзией изображение в духе синема верите. Причины всемирного успеха картины не в актуальности темы — созвучии проблемам мексиканских мигрантов, с которыми сегодня воюет Трамп. А в том, что «Рома» — редкий образец киноискусства в эпоху интертеймента. Мехико начала семидесятых — глазами мексиканской домработницы Клео, присматривающей за детьми внешне благополучного семейства. Камерная драма, в которой боль и спрятанная страсть, уязвимость и сила, громкие студенческие волнения и безмолвная раздавленная любовь. И смерть, играющая волнами вместе с маленькими воспитанниками Клео. «Мне нравится быть мертвой», — признается героиня примерно в середине фильма.

Но если говорить о новациях, то впервые на главную награду в области кинематографа претендовала работа онлайн-платформы Netflix.

«Я не устаю выходить на сцену, — говорил мексиканец Куарон, получая приз из рук мексиканского классика Гильермо дель Торо (в прошлом году он получил «Оскар» за фильм «Формула воды», и он же вручал Куарону приз в Венеции). — Мы сняли историю про женщин, которые работают дома, про домработниц. Мы должны высветить истории, которые никто не замечает».

А еще Куарон произнес спич по славу кино, для которого главным языком является язык искусства:

«Я вырос, смотря фильмы на иностранном языке: «Гражданин Кейн», «Челюсти», «Расемон», «На последнем дыхании». Шаброль как-то сказал о «французской волне», что это не волна, а океан. Мы все часть одного океана».

«Оскар» действительно из года в год все больше демонстрирует показательную политкорректность. И порой именно идеи защиты прав — темнокожих, мексиканцев, разнообразных меньшинств — диктуют тот или иной выбор академиков.

Среди номинантов этого года рекордное число фильмов, посвященных расовым проблемам картин. Среди номинантов не затерялась очередная драма Барри Дженкинса, создателя «Лунного света». Фильм «Если Бил-Стрит могла бы заговорить» — история любви в эпоху расизма — удостоен статуэтки за роль второго плана. Накануне оскаровской церемонии фильм стал триумфатором премии «Независимый дух» («Spirit Awards»), ориентированной на американское инди-кино.

Самым зрелищным афроамериканским фильмом года стала «Черная пантера», получившая три статуэтки. Комикс из вселенной Marvel, культурный феномен 2019 года. Главный фаворит сезона, соединивший зрительское, аттракционное кино и авторское. В этом фильме создана вселенная сочиненной страны Ваканда.

Даже упрекаемый в прошлом в ксенофобии Мел Гибсон сегодня провозглашает: «Ваканда навсегда!»

«Черная пантера» — кассовый суперхит, собравший в прокате более $1 млрд, о темнокожих героях, вышедших в современность из древних племен. Любопытно, что этот супергеройский комикс призван ответить и на главные вызовы времени, и на претензии к американской киноиндустрии. Вымышленным миром Ваканды правят черные (неслучайно премьера была приурочена к началу ежегодного «Месячника африканской культуры»). Короля Ваканды окружают дивные темнокожие супергероини: генерал Окойе, гений в области новых технологий Шури, шпионка-воительница Накия.

По сути, в фильме выстраивается идеальное утопическое общество: чернокожий матриархат.

Благосклонно академики отнеслись и к «Богемской рапсодии», номинированной в пяти категориях. Кстати, в начале церемонии был перформанс певца Адама Ламберта и участников группы Queen, выступивших с попурри из We Will Rock You и We Are the Champions. «Богемская рапсодия», в которой ударными оказались только финальные 20 минут концерта Queen, получила не только технические награды за звук: аудиодизайн и сведение, но и Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри, взлетел на оскаровский Олимп.

Малек, родившийся в семье коптов, можно сказать, потомок древних египтян — из поколения актеров, гордящихся своим неанглосаксонским происхождением:

«Мы сделали фильм о гее-эмигранте, который прожил свою жизнь так, как ему хотелось. Я сам сын эмигрантов из Египта, американец в первом поколении. Часть моей личной истории сейчас пишется…»

Ветераны группы Queen аплодировали ему стоя. И кажется, что «Оскар» достался не столько Малеку, сколько самому Меркьюри как дань уважения его таланта.

Если обозначить сквозные идеи, привлекшие внимание киноакадемиков, то прежде всего это политика и расовые проблемы. Одним из фильмов, создавших пейзаж политических интриг и баталий в современном мире, безусловно, стала «Власть» Адама МакКея с ее восемью номинациями и одной статуэткой. Портрет серого кардинала не только американской, но и мировой политики Дика Чейни, выполненный в стиле развлекательного научпопа. Ради этой роли Кристиан Бейл поправился на 20 кг и сыграл замечательно. Жаль, академики этого не заметили.

При всей приверженности Голливуда к патриотизму он продолжает анализировать прошлое, которое сформировало нынешнюю повестку дня. В этом ракурсе не вижу ничего постыдного в тяготении экрана к политике. Политика в кино — предпочтение приоритетов, противостояние личного выбора государственным институциям, не только чувство сопричастности с происходящим на планете, но и стремление пролить свет на закулисные интриги кукловодов, превращающих мир в пороховую бочку. А дальше вопрос — насколько доказательны авторы в содержательном и художественном плане.

Еще одна ожидаемая победа — анимационный блокбастер «Человек-паук: Через вселенные». Стоит заметить, что Marvel впервые столь мощно заявляет о себе, участвуя не только в анимационной номинации, но и категории «Лучший фильм». «Человек-паук» — восхитительная фантасмагория, сплетающая воедино комикс, стрит-арт, приключенческую сказку. В духе времени и главный герой — чернокожий подросток.

Среди оскаровских аутсайдеров — «Человек на Луне», удостоенный лишь приза за визуальные эффекты. Тонкая трагедийная картина Дэмьена Шазелла вообще оказалась недооцененной академиками. Видимо, сегодня история о человеке, его одиночестве, о хрупкости человеческой жизни не в тренде.

91-я оскаровская церемония подвела итог одной эпохе, став началом другой. Ведь зал театра «Долби» — место, где ведущие представители киноиндустрии собираются, чтобы не только отметить лучшие работы года, но и прогнозировать будущее, возможность высказать свое мнение по спорным вопросам. Среди первых выступавших на церемонии были популярные актрисы и комедиантки Тина Фей, Эми Полер и Майя Рудольф, сразу определившие направленность премии, вроде бы постараемся избежать излишней политизированности.

И тут же начали подшучивать над действующим президентом США Дональдом Трампом и его возведением стены на границе с Мексикой.

Очевидно, что ключевым вопросом и для самих академиков останется не проблема предстоящих выборов и даже не возведение стен разнообразными политиками, не проблема сегрегации и ущемленных прав женщин, а критерии выбора. Искусство или политика? Квоты или честная игра? Профессия или мода? Кажется, перешагнувший 90-летний рубеж «Оскар» все еще не знает ответов на эти вопросы.