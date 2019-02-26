Усидит ли Мадуро на штыках?

Режим Николаса Мадуро разорвал дипотношения с соседней Колумбией и выслал дипломатов. Границы Венесуэлы с Колумбией, Бразилией и морская с соседними Антильскими островами перекрыты для иностранной гумпомощи и для передвижения. На встрече в Боготе (столица Колумбии) министры из так называемой Группы Лимы (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) в очередной раз осудили Мадуро и поддержали в качестве временного законного президента председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Венесуэльский кризис должен быть разрешен исключительно политическими средствами, дополнительными санкциями, и страны Группы Лимы не готовы применить силу для смены режима. Вице-президент Майк Пенс, который тоже прибыл в Боготу и встретился там с Гуайдо, публично не стал исключать ничего, но в целом в Вашингтоне — и в Конгрессе, и в администрации Дональда Трампа — не видно серьезного желания начать полноценную кампанию по устранению Мадуро и наведению порядка в Венесуэле. Пока не заметно никакой серьезной передислокации сил армии, ВВС, ВМФ и морской пехоты США на юг Карибского региона, а без этого полноценное вторжение невозможно.

Американские военные направляются на границу с Мексикой строить трампову стену, чтобы ловить там мигрантов, а не в Каракас ловить Мадуро с соратниками.

В то же время не просматривается серьезных перспектив политического разрешения кризиса. Ситуация в Венесуэле стремительно ухудшается.

Нефтяная экономика страны физически неразрывно связана с США, санкции лишили режим денежного притока, возможности диверсификации нефтяного экспорта ограничены, бензин в стране заканчивается, поскольку его тоже по большей части везли из Америки. Мадуро перекрыл границы, через которые население ездило за заработком и покупками прежде всего в Колумбию. Конечно, можно обходить официальные пропускные пункты, но тащить тележки с едой и товарами по джунглям и руслам рек неудобно. Словно нарочно, Мадуро старается, чтобы у сотен тысяч граждан не осталось другого дела, как протестовать. Напряжение на границах с Колумбией и Бразилией нарастает, происходят стычки и перестрелки. Есть погибшие и раненые. В отсутствие какого-либо политического процесса разрешения кризиса, дальнейшая эскалация насилия практически неизбежна.

На бумаге вооруженные силы (ВС) Венесуэлы, в которые покойный лидер Уго Чавес вкладывал миллиарды венесуэльских и занятых в Москве долларов, самые сильные в регионе. В их составе то ли 95, то ли, по другим сведениям, до 200 новых танков Т-72Б1В, 48 современных самоходок Мста-С и еще старые французские танки и много другой бронетехники. Есть современные истребители Су-30МКВ и ударные вертолеты Ми-35, и еще американские F-16A, и еще ЗРК С-300ВМ, «Бук»-М2Э, «Печора»-2М, израильские ЗРК Barak и французские Roland.

Венесуэла — единственная латиноамериканская страна, у которой есть истребители завоевания превосходства в воздухе и многослойная система ПВО.

Танковый биатлон на учениях в России: маневры венесуэльской команды. Фото: Reuters

Населения в Венесуэле раз в восемь меньше, чем в Бразилии, и в полтора раза меньше, чем в Колумбии. Где-то 3 миллиона венесуэльцев, или 10% населения, в последние годы бежало за границу из-за экономического и политического кризиса при Мадуро. Но ВС Венесуэлы вместе с нацгвардией почти такие же по численности (где-то 350 тысяч), как бразильские или колумбийские. Венесуэльцы, впрочем, ни с кем лет сто всерьез не воевали, общество расколото, и реальная боеготовность местных военных вызывает сомнения.

Бразильцы с 1945 года (экспедиционный корпус на итальянском фронте против нацистов) не воевали. У них нет современных танков и истребителей, но десантники и спецназ традиционно хорошо подготовлены.

Колумбийские ВС, наверное, самые боеготовые на континенте: в стране до недавнего времени почти 50 лет продолжалась ожесточенная война с марксистскими наркобоевиками Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC). До появления FARC в Колумбии долгие годы сторонники местных либералов воевали с консерваторами. Колумбийский батальон яростно сражался с китайцами в Корее в 1952 году. Нынешняя колумбийская армия хорошо подготовлена и оснащена для войны в горах и джунглях. У них нет танков — только колесная бронетехника, нет современных истребителей и системы ПВО, но если начнется серьезный конфликт с Венесуэлой, то ВВС и ВМФ США вмешаются и сведут на нет преимущество Венесуэлы в тяжелом современном вооружении, уничтожат систему ПВО и разгромят авиабазы ВВС.

Мадуро, похоже, надеется на консолидацию в обществе и по всей Латинской Америке в случае американского вторжения.

Вместо этого он может столкнуться с очередной американской бесконтактной кампанией, в которой Пентагон будет использовать тотальное превосходство в воздухе и в высокоточном оружии для нанесения точечных ударов по нервным узлам режима. «На земле» может появиться только американский спецназ вместе с латиноамериканским (бразильским, колумбийским) для организации сил местной оппозиции и огневого целеуказания.

Куба отправлять свои войска в Венесуэлу, как когда-то в Анголу и в Эфиопию, не станет, и Москва, очевидно, ограничится дипломатической поддержкой в ООН и яростным огнем гостелепропаганды.

Венесуэла — далеко, Мадуро ведет себя неадекватно и защитить капиталовложения «Роснефти» нереально.

Венесуэла может добывать раза в три-четыре больше нефти, чем сейчас, есть золото и много других возможностей жить неплохо и развиваться, если только сменить нынешнюю неадекватную власть. Венесуэла — не Ливия, у нее достаточно долгая история государственности. В Венесуэле были периоды стабильности, когда она была самой богатой страной Латинской Америки. Стране еще может повезти, и тогда она уйдет с первых полос и заживет скучной провинциальной жизнью в умеренном достатке вдали от мировых кризисов.