Ради процветания России

О главном скажу сразу: лично мне (как, думаю, и многим другим) перед верблюдами стыдно, что я тоже человек. Но я (мы) не пример для человечества, и мои (наши) убеждения не тема для газеты, тем паче, что она не поможет, если кому не стыдно. И верблюдов не восстановить, а в рассуждениях, что дважды два четыре, а человек — редкая дрянь, неминуемо скатишься в ханжество.

Еще более отвратительным кажутся комментарии шамана о смысле действа в Ангарске — укреплении государственности. Такую, как она есть (например, Андрей Платонов о ее сути: «Если нельзя сплотить людей на основе родства, то можно их соединить на основе мучительства»), крепить вовсе не стоило бы, но это опять же субъективное мнение.

Шаман же Цыбиков, объективности ради, из стилистики не выбился: какая государственность, так он ее и укрепляет.

О другом сейчас. О всероссийском хайпе от этой истории. С привлечением прокуратуры, депутатов, осуждением морально-нравственного большинства, обвинениями шаманов и шаманистов в варварстве, мракобесии, садизме, сатанизме и т.д., а также с очередной бессмысленной петицией Путину.

Знаете, на что это похоже? На столь же широкий хай после обнародования планов простить Чечне долги за газ,

когда политики выстроились в очередь от якобы делегировавших их регионов с заявлениями «чем мы хуже Чечни».

У этих двух сюжетов одно содержание: Россия перестала ощущать себя и империей, и федерацией. Она уже не понимает, что мы все разные, что среди живущих в этом пространстве существует многообразие истолкований жизни и смерти, обилие религиозных практик, что общих правил нет и быть не может и надо просто уважать друг друга.

Речь не о кальцинозе госустройства, потерявшего гибкость, двустороннюю проводимость и отзывчивость, а о духе и сознании современной Москвы. ГосМосквы. Которая размахивает 245-й статьей УК, совершенно забыв о 28-й статье Конституции, гарантирующей свободу совести и действия в соответствии с индивидуально выбранной «любой религией». Москвы, где шутка «как правильно — Томск или Омск?» шуткой быть перестала, Москвы, где считают, что ее мировоззрение единственно верное.

Что такое газовая история в Чечне? Эта земля и эти люди имеют право требовать что угодно и имеют право жить, как именно они пожелают, поскольку завоевали это право с оружием в руках. (Удивляет, что там вообще кто-то за что-то России и ее госкомпаниям платит.) Чечня умылась кровью, прошла две войны, и некому в наших палестинах ее судить и наставлять. Если какой другой регион хочет попробовать списать долги за газ — пожалуйста, становитесь Чечней.

И поведение правительства и Кремля предельно логично: дают тем, кто доказал, что они не бараны.

Выбирая между войной и миром, Кремль последовательно с некоторых пор выбирает мир, откупается, это прагматичная позиция, нравится она кому-то или нет. Если какой-либо Смоленск и Ярославль хочет списания долгов за газ, не надо кивать на Чечню, стоит трезво окинуть взглядом себя. В русских регионах всех все традиционно устраивает. Если бы нет — своротили бы, смели всё, до чего дотянулись.

Вот в Красноярском крае, как мне только что ответили на запрос из краевой администрации,

в прошлом году собрали 641,9 млрд налогов. Из них в крае осталось 237,7, а 404,2 забрала Москва. При этом в край газовая труба вовсе не заведена, он топится и электричество вырабатывает углем.

И что? Вам нужен какой-то вывод из такого положения дел? Вывод будет один: мы все разные.

Но отступление России в третий мир предопределило и ее внутреннее динамичное скукоживание, она (госМосква) уже вполне провинциально, тоном базарной бабы берется рассуждать о шаманизме, язычестве и неоязычестве и их ритуалах. Зачем? Хочется обсуждать интимное — обсудите доходы миллионов нищих в заМКАДной России, каждой семьи в отдельности. Неинтересно? Тогда рацион питания президента Владимира Путина, что ему готовит повар на завтрак. Цитирую по kremlin.ru:

«…я перед этим куда-то ездил как турист, я говорю: «Гребешки можно было бы». Они говорят: «Хорошо». На следующий день приносят гребешки. Я ем. Они говорят: «Нравятся вам гребешки?» Я говорю: «Да, нравятся, ничего». Сам про себя думаю: какой-то необычный немножко вкус. Они говорят: «Слава богу, что вам понравилось, а то мы столько кур зарезали».

Вам смешно или не по себе? А чем для Вселенной с ее сложными балансами это куриное иродское истребление отличается от ангарского жертвоприношения? Наверное, мы все, живущие в светском государстве Российская Федерация, можем просить или требовать одного: чтобы интимные процессы оставались интимными. А воспитывать и просвещать надо своих детей, взрослые шаманы и их паства сами разберутся.

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил: «Я соберу Совет шаманов России. Мы исключим оттуда Артура Цыбикова, и он не будет моим заместителем». Но Цыбиков знает, за чью спину прятаться и от этой внутривидовой конкурентной борьбы, и от напора московского менторства:

«Рамзан Кадыров по пять верблюдов каждый год сжигает, к нему же нет претензий».

Не знаю, пять или десять, но в священный для мусульман праздник Курбан-байрам коровы, верблюды или бараны в жертву приносятся.

И в Култуке, на берегу Байкала, знают, к кому теперь взывать, чтобы остановить возведение завода по розливу питьевой воды для Китая (сейчас не о том, опасен он или нет, а о народной реакции): только что местная жительница Олеся Антонова прислала в редакцию снимки баннера «Рамзан, спаси Байкал!».

Растущая в России популярность Кадырова, как и живучесть сталинского мифа, питается ненавистью к госМоскве,

в Кадырове видят народного заступника, Емельяна Пугачева, того, кто отомстит Москве за Россию.

Прежде чем сесть за эту заметку, просмотрел о ритуальном жертвоприношении в Ангарске несколько сотен сообщений и комментариев — СМИ, депутатов, органов, региональных политиков. Все это говорящее и пишущее добро так или иначе контролируется российским государством. Радоваться нечему: в лучшем случае стеб, остальной массив — нелепые обвинения, за которыми — требование общего знаменателя для всех, единообразия, усредненности, подчеркнутое избегание сложности. Но просты, совершенны и единообразны квадраты. Квадратов в природе нет. Люди разные, и люди имеют на эту разность право.

Прокуратура начала проверку шаманских практик и ритуалов в Ангарске, Цыбиков объясняется. Отличное применение прокурорских. Между тем 25 февраля в мусорном контейнере в 12-м микрорайоне Ангарска нашли части тела неоднократно судимого местного жителя…

Государства не видно там, где оно необходимо, и оно влезает туда, где и духа его быть не должно. Что проверять прокуратуре у шаманов — их мировоззрение и их действия в соответствии с ним?

У всего этого последнего мистицизма — недавнего слета ведьм, колотивших в бубны из патриотических убеждений, шаманских стараний — есть вполне рациональное объяснение: острый дефицит рационализма в нашей сегодняшней повседневности. Что здесь не выглядит бредом? Война на Украине, помощь Сирии или Универсиада в Красноярске с укрывным материалом вместо снега?

Вся эта объективная реальность, каждодневно данная нам в ощущениях, свидетельствует, что рациональные подходы к российской действительности, попытки логически ее осмыслить, сделать какие-то выводы для себя, не работают. Если борцы с мракобесием и варварством хотят его отменить в российских регионах, им следует предлагать взамен не другое мракобесие и варварство, а что-то иное качественно.

Как рассказывает сам Цыбиков, подношение предназначалось 13 богам байкальского региона, «мы попросили их за Россию, сейчас один из самых критических моментов в ее истории, 18-й, 19-й, 20-й год каждого века — напряженное время». Обряд проведен 27 января, в день прорыва блокады Ленинграда.

В то же время, по словам Цыбикова, последнее такое жертвоприношение его род хонгодоров делал 300 лет назад, «когда буряты уходили с территории Байкала на территорию Монголии, потому что видели тенденцию, что Сибирь завоевывают». Кто завоевывал тогда Сибирь, Цыбиков не напоминает. Но в школе понемногу все учились. И, наверное, каждый вправе сам теперь гадать о сложной судьбе российской государственности в дыму от пяти верблюдов.