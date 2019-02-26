Те же и Шнуров

У нового назначения Сергея Шнурова сплошные плюсы и только один минус: он человек умный, а присутствие умного человека в госорганах способно дестабилизировать их работу.

Чем занимается Совет? Об этом рассказал Андрей Макаревич (который уже там) в интервью «Ленте»: попытки ограничить интернет, борьба с рэперами, позиционирование отечественного кино по отношению к Западу. Вряд ли присутствие Шнура может тут что-то ухудшить, скорее наоборот.

Шнур великолепный пиарщик, один из лучших в стране. Чего стоит его слоган: «Ботинки «Шнуров» — похмелья не будет».

Если с таким же креативом он будет продвигать государственную политику, кому от этого плохо? Все только порадуются.

У Шнурова изысканно-интеллигентная, стопроцентно грамотная петербургская речь, разбавленная словами на «х», «б» и «п». Такой речи может позавидовать любой спикер на госокладе. А главное: как теперь преследовать рэперов и других молодых артистов за нецензурную брань? Они спросят в ответ: и эти люди запрещают нам материться?

Шнуров убежденный противник смертной казни. Шнуров, несмотря на свой брутальный имидж, не гомофоб, о чем заявлял публично.

И, наконец, два года назад Церковь летающего Макаронного Монстра признала Шнурова святым. А часто ли в нашей Думе заседают святые? Я что-то ни одного не припомню.

В Совет по культуре на сегодняшний день входят Калягин, Миронов, Хотиненко, Урсуляк, Сельянов, Шумаков, Владимир Толстой. Есть, правда, митрополит Тихон, который теперь у публики стойко ассоциируется со Шнуром, они одновременно вошли в Совет. Возглавляет всю эту компанию Елена Ямпольская, высказавшаяся в свое время о Сталине: «Этот человек был послан Богом для того, чтобы сохранить Россию». Какая культура из такого Совета будет исходить, знает только Бог, который послал нам Сталина.

Уверен, что сейчас на Шнурова посыплются обвинения в продажности. Так всегда бывает, когда известный человек входит в контакт с властями не под конвоем полиции. Скажу сразу: это абсурдные обвинения. Сергей Владимирович достаточно богатый человек, ему нет необходимости кому-либо продаваться. У него свой бизнес и не только с приставкой «шоу-». И славы более чем достаточно. Он и безо всякого государства в телевизоре, стадионы ломятся от зрителей на его концертах. А уж времена, когда ему запрещали играть в Москве, и вовсе канули в Лету вместе с мэром Лужковым.

Так что тут дело в другом. Думаю, что Шнуров просто перестал умещаться в рамки музыки. Ему всегда хотелось осуществлять масштабные проекты, и вот такая возможность представилась. Хиты последнее время не пишутся, так почему бы не сделать шаг в сторону и не позаседать при Госдуме? К слову, проекты Шнурова всегда отличались оригинальностью.

В свое время он предлагал ограничить продажу спиртного лицам без высшего образования. Звучит парадоксально, но что-то в этом есть, согласитесь.

Так что не продался. Другое дело, зачем он нужен Госдуме. Тут два ответа.

Первый. Присутствие человека, пользующегося всенародной славой, легитимизирует странные, а порой и дикие инициативы чиновников. Сам Шнуров за нас — это их аргумент.

И второе. Президент поручил администрации подготовить пакет мер по поддержке популярной музыки. Звучит пугающе. Многие даже отреагировали на это так: ну все, конец теперь нашей музыке. Какими будут меры, пока неясно, но предположить можно: наверняка опять госгранты, официозные фестивали и конкурсы. Но какими бы они ни были, Дума может отчитаться перед президентом: популярную музыку они уже поддержали.