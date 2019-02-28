Поп-протест

Последние пять лет ни одно EV не обходится без скандалов, и почти все они связаны либо с Украиной, либо с Россией. На этот раз скандал разразился еще до конкурса. Украинская певица Анна Корсун, выступающая под сценическим именем MARUV, прошла национальный отбор, но ехать выступать отказалась. И вовсе не потому, что не любит свою страну или симпатизирует России. Россия тут вообще ни при чем.

На официальной странице MARUV в соцсетях выложены несколько пунктов ее договора с Национальной телевизионной компанией Украины и довольно внятно объяснено, почему этот договор она считает кабальным:

«Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ (несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен). Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса). Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически меня могут заставить плясать на дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, а в случае отказа дисквалифицируют и обяжут выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!) Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ (что полностью нарушает свободу слова и права человека).

И еще много чего абсурдного.

В случае нарушения одного из пунктов штраф в 2 миллиона гривен и компенсация убытков еще на неопределенную сумму.

Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни тем более международной промоподдержки. Даже визой я должна заниматься сама».

Теоретически можно было заменить MARUV любым другим участником отбора, но группы Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes, занявшие со второго по четвертое место, в знак солидарности тоже отказались ехать на конкурс. Как наши панки на фестиваль «Нашествие». И было принято решение не посылать никого.

Патриотически настроенная аудитория сначала вылила на всех четверых потоки грязи, обвиняя в предательстве национальных интересов. Заодно досталось Джамале, поддержавшей MARUV. А потом публика пришла к выводу, что и ладно, и не нужен нам этот конкурс. Примерно так же реагировали и россияне, когда в 2017 году Юлю Самойлову не пустили в Киев на «Евровидение».

Спору нет, EV — дурной конкурс. К настоящей музыке он отношения не имеет. Там соревнуется между собой пластиковая, стерилизованная попса. И в этом смысле клип MARUV мало чем отличается от клипа нашего Лазарева, с которым в этом году тоже не все в порядке. На него наехал Жириновский за то, что певец не смог внятно ответить на сакраментальный вопрос, чей все-таки Крым.

Страсти вокруг «Евровидения» кипят вовсе не из-за музыки, это вопрос национального престижа. Логика такая: если наша страна выиграла, значит, наша страна лучше вашей.

Но вот появилась MARUV и сломала схему. Чуть ли не впервые за последнее время социальные проблемы стали выше национальных. Сначала свобода слова и права человека, а только потом национальные интересы. Об этом регулярно напоминают властям РФ наши правозащитники и оппозиционеры: люди важнее, чем государство. Но если это требование верно и актуально для России, то почему оно неверно для Украины? Мы ведь знаем, что права человека — вещь трансграничная.

И впервые, за последнее время уж точно, поп-музыканты проявили цеховую солидарность. Этого от них мало кто ожидал.

В представлении публики все они законченные эгоисты, которые думают только о деньгах и славе. Но вот артисты объединились и вступили в борьбу с корпорациями за свои интересы. А отсюда уже два шага до создания профсоюза. Есть, оказывается, вещи, ради которых можно наплевать и на деньги, и на успех.

Так что это хорошая новость, однозначно хорошая. Если бы что-то подобное произошло в стане российской поп-музыки, я бы ощутил прилив гордости за страну. Но в стане российской поп-музыки такого не происходит.