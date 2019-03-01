Губернатор-уклонист
К избранному главе Хакасии Валентину Коновалову вдруг появились претензии у военкомата, кто им подсказал?
Валентин Коновалов. Фото: РИА Новости
Алексей ТарасовОбозреватель
Военком Красноярского края подтвердил, что избранный в ноябре прошлого года губернатор Хакасии Валентин Коновалов уклонялся от призыва без законных на то оснований и не имеет военного билета. Сейчас ему 31 год, и он вышел из призывного возраста, но должен явиться на призывную комиссию, где определят степень его годности в запасе. Однако, отметили в военкомате, Коновалов снова закон игнорирует. Ранее пресс-служба главы Хакасии называла сообщения о том, что Коновалов уклонялся от призыва, «заранее спланированной акцией и голословным обвинением». И «полным бредом» называл их сам Коновалов.
Что теперь красному губернатору будет? За то, что соврал, неотвратимо наступающей ответственности не предусмотрено. И маневр для нового уклонения есть. А что до уклонения от призыва, то, по закону, если гражданин не прошел военную службу, не имея на то законных оснований, он в течение десяти лет не вправе занимать должности госслужащих. Но должности госслужбы от госдолжностей отличаются;
Коновалов как раз — не госслужащий, не чиновник, он — губернатор, у него госдолжность.
Он государственное должностное лицо. Значимость лиц, замещающих госдолжности, индивидуализирована. И его полномочия может прекратить, например, президент — в связи с утратой доверия.
Технология очередного хакасского скандала та же, что у прежних: вступают Telegram-каналы, потом их поддерживают федеральные телеканалы и СМИ, работающие по заказу из администрации президента. Информация и прогноз «Новой» («Санта-Хакасия», № 6) полностью подтверждаются: по отмашке администрации в республике снова работают политтехнологи, задействованные здесь же минувшей осенью. В частности, под руководством красноярцев Сергея Толмачева, депутата Заксобрания края, члена ЕР, и Михаила Пальчика. Цель ясна и понятна: хакасскую проблему перерешать заново, Коновалова снять.
Пока ситуацию не форсируют, но вполне возможно, что новые выборы Хакасию ждут уже 8 сентября текущего года.
Сведения об уклонении Коновалова от службы в армии в 2013-2014 годах, когда он уже закончил аспирантуру, но 27 ему еще не исполнилось, появилась в соцсетях 22 февраля — как раз к поздравлениям губернатора с Днем защитника Отечества. Потом последовали неуклюжие опровержения и вот сейчас военкомат подтвердил: с января 2014-го Коновалов «считался уклоняющимся от мероприятий, связанных с призывом на военную службы», а 1 декабря 2014 года по достижении 27 лет зачислен в запас.
В скобках отмечу: с 2013 года Коновалов был депутатом Абаканского горсовета, до этого — членом республиканского избиркома.
Неужели проблемой было его найти, если кто-то его искал или даже разыскивал?
Так начался новый раунд кампании по снятию Коновалова. Теперь Telegram-каналы пишут: «Коновалов претендует на звание самого известного уклониста страны». Снова перебор. Госдеятелей, пышущих здоровьем, но по неизвестным/непонятным причинам не служивших в армии, хватает. Однако в России пока не сложилось традиции спрашивать, почему жизнями наших сыновей, распоряжаются те, кто портянок не нюхал и своих сыновей от этого тоже избавил.
В 2008 году у нас и вовсе президентом стал человек, которому никто в ходе предвыборной кампании так и не задал вопрос: почему он не служил в армии? Уже перед его инаугурацией спрашивал в «Новой»: Медведев — из нашего поколения, родившегося во второй половине 60-х, а мы все служили — «демографическая яма», вне зависимости от наличия или отсутствия в вузе военной кафедры. Он почему-то нет. И ответа так и не получил. Впрочем, хоть ЛГУ и не входил в единичные «непризываемые» вузы, не служили, за редким исключением, и однокурсники Медведева. То ли у них так было принято, то ли их светлое персональное будущее уже тогда прозревалось, и никто не хотел ему угрожать. Вице-премьер, замгенпрокурора, видные банкиры и топ-менеджеры крупнейших компаний, бывший уже глава Высшего арбитражного суда РФ и т.д. (есть, кстати, и еще один глава региона). И — никто не служил. (Своему поколению, служившему в 80-х, они особо подгадили с пенсионной реформой: те, кто армии избежал, смогут получить досрочный выход на пенсию после выработки 42-летнего стажа, а мы нет — армия не засчитывается).
Лично мне вовсе не кажется армейский опыт полезным / нужным / обязательным хоть госдеятелям, хоть кому-либо еще — пустое, потерянное время, но никого из нас не спрашивают — родина требует и ей, разумеется, видней. Да и законы, надо полагать, написаны для того, чтобы на них все же оглядываться. Однако вот в чем штука:
по одним законам Коновалову — хотя он был на виду — почему-то не предъявляли до поры ничего. А по другим законам его избрали губернатором, и никто не поинтересовался его военным билетом.
Впечатление, что Коновалова, шедшего на выборы спойлером «ЕР», продолжают использовать, вскрывая такие вот закладки в прошлом.
В общем, не то беда, что Коновалов от армии косил. Беда, что законами пользуются у нас избирательно. Ну и, конечно, врать совсем не хорошо. Бабушка не учила?
Но и к оппонентам товарища Коновалова, к кремлевским, добивающим его, тоже вопрос: а более существенных претензий к главе Хакасии нет? А к другим губернаторам?
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