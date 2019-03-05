Космические отношения

«Исторический шаг в восстановлении программы пилотируемых полетов с территории США» — так в Америке оценивают испытательный полет космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX, пристыковавшегося к Международной космической станции (МКС). Впервые с 2011 года, когда была закрыта программа «Шаттл», с территории США в космос был отправлен пилотируемый корабль, который потенциально может взять на борт сразу 7 астронавтов.

Фото: Reuters

Компания SpaceX была основана в 2002 году в Калифорнии Илоном Маском, в прошлом году отправившим к Марсу ракету Falcon Heavy, которая должна была вывести на орбиту Красной планеты гоночный автомобиль Tesla с манекеном в скафандре за рулем. На борту коммерческого космического корабля Crew Dragon, запущенного к МКС, тоже находился манекен астронавта в костюме SpaceX (его назвали Рипли в честь персонажа Сигурни Уивер из киноэпопеи «Чужие») и 400 фунтов (190 кг) полезных грузов и оборудования для международного экипажа станции. Робот, а точнее, a.t.d. — «антропоморфное тестовое устройство» Рипли — не экстравагантный «довесок» к экспедиции, он оснащен множеством датчиков, чтобы Земля имела представление о нагрузках, которые может испытать человек, будь он на месте манекена.

Новый космический корабль, полностью созданный частным бизнесом, был запущен в минувшую субботу с космодрома Центра имени Кеннеди на мысе Канаверал, с той же стартовой площадки 39А, с которой поднимались в космос «ступившие на Луну» Нил Армстронг и Базз Олдрин. Через 10 минут корабль был уже выведен на орбиту, а в воскресенье «Дракон» успешно пристыковался к МКС (на сайте NASA шла прямая трансляция), причем экипаж станции (американка Энн Маклейн, канадец Дэвид Сент-Жак и россиянин Олег Кононенко) успешно испытал удаленное управление кораблем. А приводниться он должен 8 марта в Атлантическом океане у побережья Флориды, откуда и был дан старт.

Стыковка Crew Dragon и МКС. Фото: Reuters

Если все пройдет успешно, в июне компанию ждет еще один важный испытательный полет без людей. Ракета Falcon 9 выведет в верхние слои атмосферы капсулу, после чего будет произведена симуляция сбоя в ракете и проверка аварийной системы. И затем, уже в июле, запланирован полет Dragon с двумя астронавтами на борту. На апрель запланирован первый испытательный полет космического корабля, созданного компанией Boeing, — CTS 100 Starliner без экипажа, а в случае успеха в августе — уже с астронавтами на борту.

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Америка торжествует, эксперты называют это «возвращением в космос». Накануне запуска глава NASA Джим Брайденстайн торжественно объявил журналистам: «Мы на пороге запуска американских астронавтов на американских ракетах с американской земли». Брайденстайн сказал, что он «уверен на 100%», что полеты Dragon и Starliner пройдут в этом году, как запланировано. Но многие официальные лица предупреждают, что, поскольку программа все еще находится в стадии тестирования, графики могут быть изменены.

Астронавт Дуглас Дж. Херли, который должен совершить первый испытательный полет SpaceX с людьми, назвал эксплуатацию нового американского космического корабля «очень захватывающей». «Я не могу даже объяснить вам, насколько волнительно для пилота-испытателя совершить первый полет транспортного средства», — сказал Херли журналистам.

А Илон Маск после успешного запуска заявил, что полет стал кульминацией 17 лет «невероятно тяжелой работы и жертв».

После того как космический корабль «Дракон» отделился от ракеты, Маск сказал, что связался с Херли и Робертом Л. Бенкеном, другим астронавтом NASA, который должен отправиться в первый испытательный полет SpaceX с экипажем. «Я спросил, что они думают о предстоящем полете, ответ был позитивным». Любопытно, что читательница микроблога Маска из России Катя Pavlushchenko (Павлющенко?) поздравила предпринимателя с успешной стыковкой и усомнилась в том, что Маска поздравит корпорация «Роскосмос» и ее глава Дмитрий Рогозин. Маск написал девушке в ответ по-русски: «Спасибо за добрые слова». «Роскосмос» поздравил партнеров, но NASA, а не Маска, и напомнил о том, что «безопасность полетов должна быть безукоризненной». Стыковку и посадку Маск называет важнейшими моментами полета Crew Dragon, так что пока сделано лишь полдела.

Эпоха коммерческого освоения космоса, о необходимости которой так долго говорили американские эксперты, ссылаясь на отсутствие средств на строительство «государственной ракеты» вместо шаттлов, наконец наступила. В 2014 году в рамках программы «Коммерческий экипаж» агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства заключило контракты на сумму 6,8 млрд долларов со SpaceX и Boeing на разработку космических кораблей, способных доставлять «за один присест» до четырех астронавтов на станцию. Одновременно NASA продолжило запускать в дальний космос зонды и роботов и даже доставило космический аппарат InSight на Марс. Но неспособность собственными силами отправить в космос астронавтов било по престижу агентства, которое гордилось тем, что победило Советский Союз в космической гонке времен холодной войны, отправив астронавтов на Луну. Сейчас, когда отношения между двумя странами вновь резко ухудшились, «унизительное отставание» стало вопросом политическим.

NASA неприятно было слышать обвинения в том, что американский астронавт сверлом мог намеренно испортить обшивку МКС, чтобы экспедицию вернули домой досрочно (якобы для того, чтобы вылечить приболевшего астронавта из NASA). Тогда командир корабля Дрю Фюстел в интервью ABC News опроверг версию о том, что американцы якобы просверлили отверстие: «Я могу однозначно сказать, экипаж этого не делал. Стыдно за тех, кто впустую тратит время, рассказывая, что мы в чем-то таком участвовали».

Впрочем, потом у нас говорили, что американцев и не обвиняли. А глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в шутку предложил проверить, были ли американцы на Луне.

«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были. Они говорят, что были, мы проверим».

Как отмечают американские СМИ, после 2011 года (за 8 лет) цена «билета» для одного американского астронавта на борту российского «Союза» выросла с 25 до 81,7 млн долларов. В общей сложности Америка потратила около 100 млрд долларов на Международную космическую станцию. Россия, по словам руководителя Научно-технического совета «Роскосмоса» Юрия Коптева, в 10 раз меньше. Этот источник дохода — «плата за проезд в космос» американцев — в будущем закончится. Хотя, как пишет «Нью-Йорк таймс», ссылаясь на источники в NASA, если испытательные полеты с экипажем на борту в этом году не состоятся, американцы могут закупить большое количество посадочных мест на российских кораблях «Союз». Работу астронавтов на борту МКС в НАСА по-прежнему считают очень важной частью космических исследований.

Сотрудничество в космосе оставалось едва ли не последней прочной нитью в отношениях двух стран, несмотря на санкции и враждебную пропаганду. Но история учит тому, что научное сотрудничество неизбежно становится заложником политики и политиков. Здесь, учитывая нынешнее состояние дел, перспективы нового совместного проекта (каким в прошлом веке стал «Союз-Аполлон») выглядят туманно. Эксперты полагают, что в будущем коммерческий «космический туризм» станет областью, где Россия, США и другие космические державы будут конкурировать, а не сотрудничать. Ну, а «фантазер» Илон Маск продолжит готовить экспедиции для колонизации Марса.