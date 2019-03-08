Победное позорище
Россия выиграла медальный зачет Всемирной студенческой универсиады за первые три дня
Фото: РИА Новости
Владимир Мозговойобозреватель «Новой»
Даже федеральные каналы перестали захлебываться от счастья и несколько сбавили тон день на четвертый-пятый, когда абсурд происходящего на снежных трассах и льду Красноярска стал очевиден даже основному электорату существующей власти, записным пропагандистам и просто далеким от спорта людям. На седьмой день как по золоту, так и по общему количеству завоеванных наград (23 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовых) хозяева превосходили все остальные сборные, вместе взятые. Повторюсь, чтобы читатели вникли — вместе взятые! Примерно то же самое будет и к тому моменту, когда во вторник огонь Игр погаснет. Где-нибудь подобное уже случалось?
Да случалось, конечно. На летней Универсиаде-2013 в Казани. Хозяева делегацией числом более 600 человек взяли 155 абсолютно рекордных только золотых медалей, опередив следующие за ними — нет, не все, но 16 сборных, вместе взятых.
Тогда злопыхателям, недовольным столь тотальным превосходством радушных хозяев, президент Путин посоветовал заняться спортом, а если есть вопросы — обратиться к доктору.
Ни малейшей фальши в столь странных итогах президент не нашел: «Мы проводили Универсиаду дома. И, разумеется, настраивались на победу, и мы ее добились».
Но Красноярск-2019 — даже при отсутствии соревнований по конькобежному спорту (это выбор хозяев) и вообще меньшему количеству стартов (все-таки Универсиада зимняя, а не летняя) — по спортивным итогам может дать фору и Казани. Выносим, даже уничтожаем, как радостно трубили ура-патриоты, буквально всех.
Вот для примера первые шесть мест в гонке преследования в биатлоне у женщин:
- Екатерина Мошкова,
- Ирина Казакевич,
- Тамара Воронина,
- Валерия Васнецова,
- Наталья Гербулова,
- Елизавета Каплина.
Вот пьедестал почета в гонке преследования у мужчин:
- Дмитрий Иванов,
- Никита Поршнев,
- Эдуард Латыпов (после чего Поршнев и Латыпов спешно отправились на чемпионат мира по биатлону, где будет не так весело).
Три первых места в споре спортивных пар в соревнованиях по фигурному катанию (при общем числе участников в 4 пары) — естественно, за Россией.
Это для красноярского праздника — норма. При желании можно сделать вывод, что студенческий спорт в нашей стране находится на таком уровне, который ни Штатам, ни Китаю, ни Германии, ни Японии и никому другому и не снился. То, что это не так, особенно доказывать не надо: у нас про возрождение студенческого спорта больше разговоров, чем дела.
Зато профессиональных спортсменов со студенческими билетами хватит не на одну сборную, на них и выезжаем.
Происходящее в Красноярске в связи с этим напоминает — ну хорошо, не первенство бензоколонки, — а открытую молодежную спартакиаду народов России. У тех, у кого подобные достижения не вызывают сомнений в легитимности, есть «железный» аргумент: пусть и заграница привозит профессионалов, кто мешает?
Но заграница за малым постсоветским исключением отправляет на Универсиады настоящих студентов-любителей, а не призеров чемпионатов мира и других элитных турниров.
Качественному составу соперников помимо желания участвовать в студенческом празднике явно мешает и нынешний политический имидж России — как страны, готовой из кожи вон лезть, лишь бы поддержать статус великой спортивной державы. Над нами разве что в открытую не смеются, причем мы для этого делаем все.
В тех немногих видах, где еще есть конкуренция и реальная борьба, поражением начинают считаться серебро или бронза. Универсиада проходит с размахом, болельщиков много, зрители радуются и машут флагами, чиновники докладывают о ежедневном пополнении медальной копилки. Все всё понимают, но с удовольствием играют в «голого короля».
Если бы не это патриотическое пылепускание, можно было бы даже согласиться с миллиардными тратами — в конце концов, город от Универсиады хоть что-то поимел. Даже с потемкинскими деревнями можно было бы смириться — не впервой, да и в духе национальной традиции.
Но вот
зачем нужна тотальная победа реальных профессионалов над реальными любителями на студенческой молодежной тусовке, логическому объяснению не поддается.
С «последним парадом» в Красноярске я, кажется, ошибался. Владимир Путин прилетал в Красноярск не только для того, чтобы благословить праздник мира и спорта, — президент России, оказывается, еще и договаривался с руководством Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) о подаче следующей заявки, теперь уже на проведение летней Универсиады в Екатеринбурге.
С Олимпиадами пока соваться нечего, сойдут и очередные студенческие Игры в российском варианте «по богатому».
Судя по тому, как прошли переговоры, добро было получено. Конечно, подача заявки — это еще не все, но что-то подсказывает, что конкурентов не будет. Никто не готов платить очень немалые деньги ради спортивного форума с сомнительным рейтингом и заранее известным победителем. То, что в Екатеринбурге будет то же самое, что в Казани и Красноярске, никого не смущает.
Так что «перЕспективы» (как говаривал незабвенный Виталий Мутко), про которые на церемонии открытия Универсиады упоминал президент ФИСУ Олег Матыцин, у России самые что ни на есть отрадные. Можно заранее начинать считать медали.
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