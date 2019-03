Troika Laundromat

А ведь грустная, в сущности, вышла история с «Тройкой Диалог»… Говорю это без всякого злорадства. В самом деле: была в 90-х годах инвестиционная компания на молодом растущем рынке. Рынок пер, как грибы после дождя, и у нас в России был свой инвестиционный банк, как у взрослых. В Америке был Merrill Lynch, а у нас — «Тройка». Ничего удивительного — были инвесторы, были инвестиции, был и банк.

Потом — после 2003 года и разгрома ЮКОСа — с инвесторами поплохело. Западный инвестор потянулся из страны косяком. Но денег все еще было много. В 2006 году «Тройка» запустила вместе с сингапурским Temasek Troika Russia New Growth Fund на 300 млн долларов.

Были деньги и местные. Был там и сын бывшего чиновника из ближайшего путинского окружения, ныне обитающий в Лондоне, и известный патриотический телеведущий был, и несколько членов тогдашнего либерального клуба «2015», в котором Варданян состоял.

В кризис 2008 года те из моих знакомых, которые отнесли деньги в «Тройку», оказались, скажем так, не очень довольны результатом. «Temasek был просто шокирован, — сказал мне один из респондентов, говоривший с руководителями сингапурского суверенного фонда. — Temasek тогда имел в среднем 17% годовых и не привык к такому обращению».

Это и на Западе случается: и описано подробно в книжке Майкла Льюиса The Liar’s Poker, как брокер сгружает клиенту летящие вниз акции, минимизируя собственные убытки.

Но в российских инвесткомпаниях это происходило, скажем, гораздо проще, тем более что не все клиенты могли пойти в суд.

В самом деле, если ты чиновник и у тебя пропали миллионы, то как ты объяснишь в суде их происхождение?

Дальше — больше. Отток западных инвесторов из России превратился в паническое бегство. Деньги на внутреннем рынке тоже иссякли. Частного клиента стало все меньше: он уже понял, как работают российские инвестбанки, и слышать снова историю о трейдере, который что-то не то сделал, не хотел. Сделок стало меньше, а те, которые происходили, ничего общего с рыночными слияниями и поглощениями не имели.

Приходилось перестраиваться, искать новые ниши.

Рубен Варданян всегда хвалился своей независимостью от государства, но теперь бизнеса без государства не было.

У Варданяна начались хорошие отношения с руководителями госкорпораций. У них-то по-прежнему были деньги, да и требовалась защита от неформальных претензий тех людей, чьи деньги (скажем так, underperformed) не совсем удачно были инвестированы.

Частный инвестиционный банкинг кончался. Варданян нашел Грефа, и в 2011 году «Тройку» продали Сбербанку за миллиард долларов. Эта сделка, кстати, вызывает у меня куда больше вопросов, чем найденная OCCRP сеть «мартышек». Ведь у инвестбанков нет больших собственных денег. Все, чем они управляют, — это деньги клиентов, и доходы их не так велики: мелочь за управление, плюс 15–20 процентов апсайда, когда ликвидируешь позицию. К примеру, недавно USAA продала свой инвестиционный бизнес Victory Capital Holdings за 850 млн долларов, и те получили в управление активов на 144 млрд долларов.

Мне не совсем понятно, что именно покупал Сбербанк за миллиард.

Давайте не будем из уважения к былым заслугам «Тройки» произносить слов типа «откат», но все-таки, что именно купил «Сбер»?

Вот эту отмывочную сеть, через которую прошли и деньги Ролдугина, и деньги «дела Магницкого», и какие-то уже совсем пакостные пакости, вроде аферы с шереметьевским топливом? Простите, но «Сбер» ведь аудит «Тройке» делал? Он же эти прекрасные транзакции видел? Так же не бывает, что OCCRP увидел, а «Сбер» — нет? И вот это ноу-хау стоило ярд?

Признаться, когда расследование OCCRP только вышло, я отнеслась к нему очень скептически. «Ну вот, очередной Bank of New York», — подумала я. Я вообще плохо отношусь ко всем этим крикам об «отмывании денег», «офшорных сетях» и прочее.

Дело в том, что лейбл «отмывание» наклеивают на самые разные транзакции: от минимизации налогов до вывода из страны взяток и денег от наркотиков. Все это сваливают в одну кучу («круглое с зеленым», как сказал Варданян), а это, мягко говоря, совсем разные вещи. Вон тот же Билл Браудер. Какие фирмы у него отняли менты? «Махаон», «Парфенион» и «Риленд». Что это такое было? Те же типичные «мартышки».

Если я в Браудера никогда не брошу камень за этих «мартышек», то почему же я его должна за таких же «мартышек» бросать в Варданяна?

«Вот, — сказала я в разговоре с одним из моих приятелей, — люди завели супермаркет и продавали в нем сосиски, и не их проблема, что часть покупателей сосисок были бандиты или коррупционеры». Смысл моего спича был в том, что ловить надо не супермаркет, а бандита. Супермаркет не виноват, кто у него клиент. Он этого даже не знает.

«Э, — ответил мой приятель, — во-первых, получается, что бандиты получили в супермаркете долю, а во-вторых, покупали они не сосиски. Там в супермаркете был целый особый отдел, где продавали разные интересные вещи, и супермаркет хорошо знал все про этот отдел».

В принципе история «Тройки Диалог» — это история эволюции бизнеса в нашей новейшей истории. В бескислородной атмосфере невозможно горение. А в атмосфере, когда все деньги вокруг стали государственные, инвестиционному банку в принципе нечем заниматься, кроме того, чем занималась Troika Laundromat.

Какие деньги и в какие инструменты «Тройка» могла инвестировать? Где был иностранный инвестор, который бы воспользовался предлагаемыми ей продуктами? Где в России сейчас частный инвестор? Где рынок слияний и поглощений?

Где вообще в России есть деньги, кроме Сбербанка и ВТБ? У Абрамовича? У Фридмана? У Усманова? Так им «Тройка» не нужна. Они сами с усами.

История эволюции от инвестиционного банка до Troika Laundromat — это история российского бизнеса. Ее многие прошли. Анатолий Чубайс, который был отцом приватизации, а теперь заведует госинвестициями в «Роснано». Сенатор Клишас, который работал в «Норникеле», а теперь списывает законы у персонажей Салтыкова-Щедрина.

Теперь вот оказалось, что ее прошел (своим способом, но далеко не самым позорным на фоне какого-нибудь Клишаса) и Рубен Варданян. А вы что хотели? Что бы вы сделали на его месте? Гордо разорились? Не смешите мои тапочки.

Знаете, о чем мне напомнило расследование OCCRP? О жанре в научной фантастике: об альтернативной истории. В США очень популярны такие книжки, когда вдруг оказывается, например, что во Второй мировой победили нацисты, и США разделены между Японией и Тысячелетним рейхом, как в The Man in the High Castle. И тот человек, который успешен в американской реальности, в этой — альтернативной — умирает в концлагере или состоит в нем комендантом.

«Тройка» — и Россия вместе с ней — перешла из нормальной реальности в альтернативную.

Помните замечательную историю из книги Бытия? Когда прекрасный Иосиф попадает в Египте в тюрьму и встречает там главу фараоновых булочников и главу фараоновых виночерпиев. И говорит одному, толкуя сон: вознесет фараон через три дня голову твою, и ты будешь чашу подавать в его руку, как прежде. А другому говорит: и твою голову вознесет фараон и повесит на дереве, и будут из головы птицы клевать.

Причину, по которой такая нехорошая вещь случится с булочником, равно как и причину чудесного вознесения виночерпия, никто не поясняет — не она важна. Важна сама инвестиционная модель древнего Египта. Мил к тебе фараон — подаешь чашу в его руку. Не мил — висишь на дереве.