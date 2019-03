Спецслуга народа

Владимир Зеленский. Фото: Efrem Lukatsky / AP

История не настолько по-весеннему свежа, как может показаться на первый взгляд.

В середине февраля, когда рейтинги, которые публиковали социологи, стали уверенно показывать все больший отрыв Владимира Зеленского от других кандидатов в президенты, в Сеть выложили некую переписку и аудиозапись. Журналист телеканала «1+1» (принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, здесь же регулярно выходят выпуски «95-го квартала», детища Зеленского) предал огласке разговор депутата от БПП Александра Черненко с помощником президента Петра Порошенко (предположительно — Юрием Онищенко).

Собеседники обсуждали, как тоньше обставить запрет к показу по телевидению третьей части сериала «Слуга народа», где главную положительную роль, на минуточку, бывшего учителя истории, ставшего президентом Украины, сыграл сам Зеленский. Прикидывали, кому из Нацсовета по телевидению дать за недосмотр щелбанов (цензурный заменитель) за предыдущие серии, ставшие, по сути, агитационным продуктом, и какие СМИ можно сейчас подключить к медийному уничтожению кандидата.

В полноценный скандал тема не развилась. А рейтинги «Слуги народа» aka Зеленского продолжали расти, пока он не возглавил список фаворитов кампании. От издевок и иронии по поводу «клоуна Бени», так в медиа нередко именуют Коломойского, общественное мнение перешло к оценкам на вес его политических тет-а-тетов.

Как оказалось, Зеленский еще в декабре 2018-го виделся с Порошенко — по инициативе последнего.

«Порошенко объяснял, насколько сложная ситуация в стране, и как он старается. А вы, то есть, я (Зеленский. — О. М.) все шутите», — рассказал шоумен. Позже стало известно о встрече Владимира с Куртом Волкером, спецпредставителем США по Украине. Волкер хранил молчание. Зеленский же разместил фотографии в фейсбуке: «Достигли полного взаимопонимания по всем вопросам. Был рад снова видеть пани посла США Мари Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались».

Дальше последовал приватный разговор с конкурентом, мэром Львова Андреем Садовым (недавно снялся с дистанции в пользу единого кандидата от демократических сил, экс-министра обороны Анатолия Гриценко). «Мы пили кофе. Это была просто приятная беседа, достаточно мировоззренческий разговор», — сообщил прессе Андрей Иванович.

Состоялся и разговор «Зе», это позывной кандидата, с послами западных стран. О ней Владимир, до сих пор избегавший прямого общения с журналистами, мелькавший лишь на экране, в удаленном доступе, рассказал на брифинге: мол, презентовал перед представителями стран ЕС свою предвыборную программу, пообещал побороть коррупцию. Источник в дипломатических кругах добавил подробностей:

Зеленский расстроил и смутил всех неопределенными ответами по поводу решения проблемы Донбасса и переговоров с Путиным.

4 марта Владимир Зеленский вышел к зарубежной прессе. The New York Times, Bloomberg, Le Figaro, The Economist, Der Spiegel, The Washington Post… Другие отечественные политики за всю жизнь не вызвали такого интереса к себе, как шоумен за месяц! Владимир объявил: после президентской кампании его партия «Слуга народа» намерена с хорошим результатом пройти в Раду — идеолог кампании, доктор наук, юрист Руслан Стефанчук уже занимается «структурой законопроектов».

«Есть еще один офигенный парень, антикоррупционер, — порадовал Зеленский. — Хотели бы видеть его в нашей команде». Реакция на вопрос о перспективах прекращения войны на Донбассе теперь была доведена до необходимой остроты (трудно спорить с тем, что на «Зе» работают не худшие мастера слова):

«Я хотел бы спросить (российскую сторону): а что такое, в чем причина, почему вы пришли на нашу землю? Это просто дискуссия называется. Хотел бы добиться, чтобы их условия были зафиксированы на отдельной бумаге».

По мнению, высказанному Зеленским, «Минские договоренности не работают. Нужно расширять стол переговоров, привлекать к этому Великобританию и США. Конечно, нужно говорить с представителями РФ. Нужно еще обсуждать».

Впрочем, 4 марта этому кандидату в президенты Украины смогли подкинуть и неприятный сюрприз. Охранник офиса Зеленского позвонил на «102»: заметил, что на крыше соседнего жилого дома неизвестные люди устанавливают подозрительные предметы. Полицейский наряд и взрывотехники прибыли мигом.

Неизвестных не поймали, взрывоопасных предметов не обнаружили, зато нашли элементы аппаратуры для прослушивания.

Информацию, как положено, зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений, передали в органы прокуратуры и СБУ, начали расследование.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил в твиттере: имело место такое происшествие. Но одна фраза в комментарии министра вышла за рамки обычного сообщения: «Где граница между соревнованием в борьбе за пост и преступлением?» Пока подписчики Авакова гадали, в чей именно огород бросил камушек министр, народный депутат Антон Геращенко, экс-советник Авакова, уточнил на своей странице в фейсбуке: «Эту технику специального назначения (подслушивающее устройство. — О. М.) нельзя купить в интернете или на базаре. Она продается только субъектам оперативно-розыскной деятельности, имеющим лицензию, выдаваемую СБУ». И предположил, что Украина стоит на пороге своего «Уотергейта», связанного с прослушкой политических оппонентов.

Надо ли говорить, что реакция СБУ на резкий выпад дружественного силового ведомства не заставила себя ждать? Поведение МВД было официально квалифицировано как распространение неправдивых сведений для дискредитации украинской спецслужбы. Больше того, Служба объявила, что Аваков и близкие к нему политики «сознательно обнародовали видео и фото специальной техники, раскрыли формы и методы работы сотрудников СБУ, чем преднамеренно допустили утечку информации с ограниченным доступом, нанесли вред национальным интересам государства».

Шеф СБУ Василий Грицак сделал заявление для прессы: руководство МВД было заранее уведомлено об оперативно-технических мероприятиях 4 марта. Они, мол, проходили на основании постановления Апелляционного суда по согласованию с Генпрокуратурой в отношении лица, обоснованно подозреваемого в государственной измене. Фамилия лица названа не была, но из контекста следовало: операция «засвечена», то есть, провалена. Грицак подтвердил свою готовность, невзирая на скандал, предоставить руководству МВД доступ к материалам этого уголовного дела, чтобы те удостоверились: ни к Зеленскому, ни к какому-либо другому политическому деятелю «техника специального назначения» отношения не имела. «Если им хватило совести обвинить службу, пусть найдут смелость узнать правду, а потом опровергнуть свои безосновательные заявления и извиниться перед общественностью и сотрудниками Службы безопасности Украины», — подытожил руководитель СБУ.

Извинений от министерства внутренних дел не последовало. Зато появилось выдающееся по дерзости заявление в ответ на заявление: «…К сожалению, в МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров (предсказателей — укр.) и экстрасенсов, которые загодя бы сообщали сотрудникам полиции о том, что СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия с установкой спецаппаратуры». И порекомендовали коллегам тщательнее готовить оперативников — чтобы любой охранник не мог их засечь «при исполнении».

Тут наблюдатели в полный голос заговорили о межведомственной предвыборной схватке. И если относительно главы СБУ сомнений не возникало — «человек Порошенко», то

игра министра Авакова не была столь однозначной. «Топит» за Юлию Тимошенко? Поставил на Зеленского?

Государственное бюро расследований открыло дело по факту разглашения руководством МВД секретных сведений. А кандидат «Зе», которому скандал только добавил популярности, рассказал о давлении на него заместителю госсекретаря США Хейлу и, как утверждают источники, был воспринят весьма серьезно. Зеленский также написал в фейсбуке, что стал фигурантом уголовного дела: мол, вскоре появится информация, что он сбил машиной человека — семнадцать лет назад. Пока трудно понять, шутка ли это. Комментарии правоохранители не дают.

Зато известно, что третий сезон сериала «Слуга народа» до сих пор не получил прокатного удостоверения. Премьеру анонсировали на начало марта, но потом Комитет избирателей Украины решил, что под «прикрытием» сатирического фильма кроется предвыборная агитация кандидата Зеленского, то есть, политическая реклама.

За рекламу надо платить.