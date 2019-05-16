Митрополит не звонит патриарху

Противоречия, связанные с автокефалией независимой от Москвы Украинской церкви, выплеснулись наружу. 90-летний почетный патриарх Филарет (Денисенко) фактически объявил войну 40-летнему официальному предстоятелю митрополиту Епифанию (Думенко). И это связано с победой Владимира Зеленского на президентских выборах.

Процесс предоставления «непризнанным» Украинским православным церквам «канонической автокефалии» со стороны Константинопольского (Вселенского) патриархата в минувшем году был стремительным. Начавшись в апреле с визита Петра Порошенко в Стамбул, к патриарху Варфоломею, он завершился 15 декабря объединительным Собором в Софии Киевской под председательством экзарха (личного представителя) Варфоломея митрополита Эммануила. В результате Московский патриархат разорвал каноническое общение с Константинопольским, что не помешало последнему вручить в Стамбуле Томос об автокефалии новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию. За 4 месяца в новую церковь перешло более 500 приходов Московского патриархата в Украине. Впрочем, церковь Московского патриархата (УПЦ МП) остается крупнейшей в Украине: с 13 000 приходов против 7 000 у ПЦУ.

Стремительность процессов, особенно в церковной политике, плохо сказывается на их основательности.

Архитектура ПЦУ с самого начала была неусточивой. Главное слабое звено этой конструкции — статус патриарха Филарета, фактически создавшего в 1990-е, после своего громкого ухода из РПЦ, Киевский патриархат.

Поскольку Константинополь никак не соглашался, чтобы «каноническую автокефалию» возглавил устроивший раскол в РПЦ и преданный ею анафеме Филарет, президенту Петру Порошенко стоило немалых усилий уговорить упрямого старца пойти на компромисс. Филарет согласился, чтобы формальным предстоятелем ПЦУ («для внешних») стал его же выдвиженец, имевший в Киевском патриархате титул патриаршего наместника, митрополит Епифаний, но реальную власть внутри церкви сохранил бы патриарх.

Епифаний быстро стал забирать реальную власть. Фото: Анна Марченко / ТАСС

Однако молодая команда Епифания довольно быстро начала брать на себя реальный контроль над церковной властью и даже попыталась на первом же заседании Синода ПЦУ 5 февраля уволить Филарета на покой. В дело опять пришлось вмешаться Петру Порошенко, который присвоил почетному патриарху звание героя Украины и убедил молодую команду не обижать старца. В ПЦУ установилось хрупкое равновесие, которое не устраивало обе стороны. Президентские выборы ускорили развитие событий.

Проигрыш Порошенко — «отца канонической автокефалии» — Филарет воспринял как сигнал к действию и пошел в атаку.

На 14 мая он пригласил в Киев наиболее преданных (как ему казалось) епископов, а 15 мая провел пресс-конференцию, на которой высказал все претензии к Епифанию и Порошенко, а также обнародовал свою «дорожную карту». Стоит ли говорить, что в Москве за этими событиями наблюдают, затаив дыхание, ведь от будущего Украинской церкви зависит и статус самой РПЦ, и судьба всего мирового православия.

Формальные претензии

Первая проблема, которую обозначил Филарет, прямо связана с его титулом. «Раз существует патриарх, значит, существует и патриархат», — говорит он. Допустим, Константинопольский патриархат не признает Филарета патриархом, но на то ПЦУ теперь и автокефальная церковь, чтобы решать подобные вопросы самостоятельно. Кроме того, Филарет утверждает, что Киевская патриархия сохраняет свое юридическое лицо, а чиновников, утверждающих обратное, обвиняет в антиукраинской деятельности. По его логике, независимость украинского государства подразумевает не только независимость Украинской церкви, но и ее патриарший статус. Такой статус имеют церкви стран, большую часть населения которых составляют православные, — России, Румынии, Болгарии, Сербии, Грузии...

В ответ Филарету указывают на его подпись под решением объединительного Собора 15 декабря о самороспуске Киевского патриархата. Но подпись почетный патриарх называет «ситуативной»: один патриархат не может входить в состав другого как его часть, поэтому Украинская церковь (буквально на один день!) вернулась в константинопольскую юрисдикцию в статусе митрополии, а, получив автокефалию, вновь должна провозгласить себя патриархатом.

«Киевский патриархат может ликвидировать только тот, кто его создал», — повторяет Филарет, имея в виду себя и Поместный Собор, состоящий из епископов, клириков и мирян. Казалось бы, такой Собор и состоялся 15 декабря, но и тут у Филарета есть «контраргумент». Помимо того, что он собирался поспешно, объединительный Собор проходил в каноническом лоне Константинопольской церкви, поэтому и председательствовал на нем экзарх Константинопольского патриарха. Собственного же Поместного Собора церкви Украины после получения Томоса об автокефалии еще не было.

Филарет приводит и политически чувствительный (особенно в условиях войны с Россией) аргумент в пользу патриархата.

Если признать, что Киевского патриархата больше нет, то единственным патриархатом на территории Украины остается Московский (в его юрисдикции, напомним, около 13 000 украинских приходов).

Не согласен Филарет и с названием церкви — ПЦУ, «навязанным» Константинополем. Он ссылается на то, что почти все современные поместные православные церкви названы по «этническому» принципу — Русская, Болгарская, Грузинская и т.п. Соответствнно, и ПЦУ должна называться «УПЦ». Но ратует за это Филарет не из-за «национализма», а потому, что не хочет терять многочисленные зарубежные приходы, которые Томос об автокефалии предписывает передать Константинопольскому патриархату. Интересно, что если буквально исполнять это предписание Томоса, то и в РФ должна появиться прямая константинопольская юрисдикция, ведь здесь зарегистрировано порядка 10 приходов Киевского патриархата.

«Обманули и предали»

Как в своем обращении к украинской пастве, обнародованном вечером 14 мая, так и на пресс-конференции 15 мая Филарет высказывает упреки уходящему президенту и молодому предстоятелю ПЦУ. «П.А. Порошенко, — говорится в обращении, — отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата».

А Епифаний, по мнению Филарета, еще и лично предал своего духовного отца, и если бы патриарх мог предполагать такое заранее, то не выдвигал бы его кандидатуру на пост предстоятеля.

Нарушенная договоренность, со слов Филарета, состояла в том, что «предстоятелем будет митрополит Епифаний <...>, но руководство церковью в Украине будет продолжать патриарх. Предстоятель будет представлять церковь в православном мире, [где] УПЦ получает статус митрополии, а также он будет помогать патриарху в управлении церковью». Нарушение именно этой договоренности привело к «разделению» и «двоевластию», грозящему «печальными последствиями». Это звучит как ультиматум Епифанию: либо исполнить договоренности, либо пойти на новый раскол.

Горечь разочарования звучит и в следующих словах Филарета о своем выдвиженце: «За пять месяцев пребывания на должности предстоятеля митрополит ни разу не служил с патриархом. Добивается сослужения с предстоятелями других автокефальных православных церквей, а со своим патриархом не отслужил ни одной литургии, даже в день 90-летия патриарха». Епифаний, продолжает Филарет, «даже не встречается и не звонит» патриарху за исключением нескольких раз, когда он признался, что «не все от него зависит». «Значит, есть силы, которые выше тебя, и они хотят не того, что ты хочешь», — отвечает своему ставленнику через журналистов Филарет. Он упрекает предстоятеля ПЦУ в лицемерии, когда «на словах он говорит об уважении и сотрудничестве, а делает все противоположное».

Большая политика

Время для реванша Филарет избрал по принципу «Вчера было рано, завтра будет поздно». В Украине политическое междуцарствие, а новый президент упорно хранит молчание и относительно своей программы, и относительно команды и предпочтений, в том числе конфессиональных. Такой неопределенности, да еще и в сочетании с беспрецедентно высоким рейтингом лидера, пожалуй, еще не было в истории Украины. В своем обращении к пастве патриарх сделал реверанс в сторону не только Владимира Зеленского, но и его предполагаемого спонсора — олигарха Игоря Коломойского. На пресс-конференции он вновь повторил: даже «Коломойский признает, что Киевский патриархат создал Филарет». Тепло он отозвался и о своей встречи с Зеленским 30 апреля. А избранный президент, в свою очередь, запомнился многим украинцам высказыванием на дебатах с Порошенко 19 апреля: «Томос — победа для Украины. Но это победа, прежде всего, Филарета, который боролся за это еще до того, как вы стали президентом, или были прихожанином Московского патриархата».

Украинский политобозреватель Виталий Портников на «Еспресо-ТВ» отдает должное политической интуиции Филарета, который почувствовал, что сейчас можно вернуть власть, отобранную у него уходящим президентом:

«И у Филарета все получится, как получалось до сих пор — пусть даже ценой нового церковного раскола и маргинализации».

Говоря о позиции Зеленского в отношении ПЦУ, Портников продолжает:

«Как просто все разрушить даже не какими-то неумелыми действиями, а просто невмешательством в процесс... [Филарет] одним из первых понял, что можно [действовать]. А уже через несколько недель это поймут и люди без какой-либо интуиции. И тогда на глазах наших изумленных соотечественников будут возвращаться на карты имена советских героев, приниматься реваншистские судебные решения, проигрываться международные судебные процессы, притормаживаться финансовые кредиты. Вовсе не потому, что новый президент будет делать какие-то неправильные заявления или давить на суды... Никто во власти просто не будет понимать, за какую «ниточку» нужно дергать в том или ином случае... В таком хаосе сформируются совершенно новые правила игры, в которой побеждает тот, кто атакует первым, не задумываясь о долгосрочных последствиях своих действий, стараясь защитить свои интересы любой ценой».

Как бы руководство ПЦУ ни старалось дистанцироваться от большой политики, но оно вынуждено было принимать определенное участие в предвыборной кампании Петра Порошенко. В январе состоялся так называемый «Томос-тур», в ходе которого президент и предстоятель ПЦУ возили оригинал Томоса об автокефалии в разные регионы страны. Но и позже у митрополита Епифания были поводы намекнуть, что голосовать надо за «уже известного лидера, доказавшего свою верность национальным интересам». Позже предстоятель заявил, что простил Зеленскому его неудачную шутку о «Томосе-термосе», но союзником нового президента так и не стал, отказавшись, например, подписать «мирное послание на Донбасс религиозных лидеров», инициированное Зеленским.

Филарет тоже не сразу стал сторонником молодого президента. На начальных этапах предвыборной кампании он откровенно поддерживал другого оппонента Петра Порошенко — Юлию Тимошенко. 22 января Филарет выступал на церемонии официального выдвижения Тимошенко кандидатом в президенты. После первого тура президентских выборов, когда стало ясно, что победит Зеленский, Филарет опубликовал на своем официальном сайте первое обращение против Епифания — правда, еще не подписанное им самим, а составленное митрополитом Белгородским и Обоянским Иоасафом (Шибаевым), епархия которого расположена на территории РФ. В довольно эмоциональной манере Иоасаф высказывал тогда досаду, что молодая неопытная команда так грубо «задвинула» старейшего иерарха современного православия, а вместо былой публичности и открытости стала принимать решения кулуарно, без соборного обсуждения.

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«Рука Москвы»

Патриарх Кирилл. Фото: РИА Новости

И тут самое время поговорить о «руке Москвы», которая, что бы о ней ни говорили, продолжает играть ключевую роль в украинских церковных делах. Например, митрополит Иоасаф вызывает немало подозрений в Украине потому, что его приходы не притесняют власти РФ, которые вообще-то систематически преследуют «альтернативных» православных. Например, у ближайшего коллеги Иоасафа по ПЦУ — митрополита Адриана (Старины), служащего в подмосковном Ногинске, — уже отобрали два храма и постановили снести третий. У главы Крымской епархии ПЦУ власти отбирают кафедральный собор в Симферополе, а до этого закрыли большинство сельских приходов. Все 4 иерарха, выразивших 14 мая поддержку Филарету в Киеве, служат на подконтрольных РФ территориях: трое в Белгородской, Курской и Московской областях, а один — в Крыму.

Это дает некоторые козыри оппонентам Филарета, если они захотят обвинить его в «тайном сговоре с Москвой».

К тому же, Филарет уже писал один раз (в ноябре 2017 года) «покаянное» письмо патриарху Кириллу. Правда, вскоре заявил, что «Москва опять обманула» и не выполнила свои обещания в ответ на письмо.

Но и у Филарета есть основания заподозрить своих оппонентов в «тайных переговорах». На саммите предстоятелей Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской церквей, который состоялся 18 апреля на Кипре, обсуждался новый сценарий разрешения «украинского церковного вопроса» и примирения Москвы с Константинополем. Прямо в день демарша Филарета, 14 мая, информированный греческий ресурс VimaОrthodoxias опубликовал «утечку» о том, что по поручению предстоятелей архиепископ Кипрский Хризостом в ближайшее время посетит патриарха Кирилла и предложит ему «дорожную карту».

План состоит в том, что Кирилл инициирует Синаксис глав всех поместных православных церквей, на котором договорится с Константинопольским патриархатом о своего рода «переучреждении» Украинской автокефальной церкви на базе теперь уже не Киевского патриархата, а УПЦ МП. Тогда автокефальную церковь возглавит предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий (Березовский), который впоследствии сможет стать и патриархом Киевским. Реализации этого плана во многом мешает Филарет, который уже именуется патриархом и никак не хочет уходить на покой. Символическим шагом на пути к «переучреждению» автокефалии стала теплая встреча с обменом пасхальными приветствиями епископов ПЦУ и УПЦ МП (во главе с Епифанием и Онуфрием) 9 мая в Киеве, у «Вечного огня».

В своем обращении к пастве патриарх Филарет не преминул заметить, что московская пропаганда, в том числе церковная, резко прекратила какую-либо критику в адрес митрополита Епифания, сосредоточив весь свой гнев на Филарете.

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Безусловно, 90-летний патриарх Филарет — гораздо опытнее в церковной политике, чем его оппоненты. Он прошел через многие испытания и воспринимает свою биографию как «прямой путь», на котором он никогда не проигрывал, даже в сложнейшей ситуации большого раскола 1991—1992 годов. Тогда с ним остался всего 1 епископ, сейчас — 4. Положение выглядит не очень перспективным.

Но, похоже, старый боец готов дать свое последнее решительное сражение.

После инаугурации президента Зеленского церковная история Украины может сделать очередной исторический вираж.