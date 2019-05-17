«Расстреляет» ли Зеленский Раду

Парламентское утро пятницы было туманным. По крайней мере, для фракции «Народного фронта». Депутаты одной из политических сил, что входят в правящую коалицию, собрались на совет. К ним приехал разделить участь руководитель партии, экс-премьер Арсений Яценюк. Обсуждали вопрос: попадает ли «Народный фронт» в новый состав Рады, если Зеленский распустит, как намекал, нынешний состав и объявит досрочные выборы, либо не попадает?

Вопрос звучал риторически. По данным социологов — а после президентской кампании их сведения принято считать аптекарски точными — поддержка «Народного фронта» гражданами-избирателями составляла 0,7 процента. Для сравнения, приведу остальные показатели.

если бы выборы рады прошли 19 мая

«Слуга народа» — 39,9% «Оппозиционный блок — за жизнь» — 10,9% Блок Петра Порошенко — 10,6% Батькiвщина — 9,1%

Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, то за «Слугу народа», партию, одноименную сериалу с шоуменом Зеленским в главной роли, о которой неизвестно ровным счетом ничего, хотели бы проголосовать 39,9 процента опрошенных избирателей — волна успеха Зе-команды еще не пошла на спад. «Оппозиционный блок — За жизнь» набрал бы 10,9 процента, чуть меньше — Блок Петра Порошенко (10,9 процента) и еще меньше — «Батьківщина» Юлии Тимошенко (9,1 процента). На границе проходных 5 процентов держались партия «Честь и сила» Игоря Смешко и «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

Тогда депутаты перешли к главному. Как помешать Зеленскому реализовать план досрочных парламентских выборов? Немедленно официально заявить о прекращении существования коалиции! «За» проголосовали единогласно. И уже на заседании Рады руководитель фракции Максим Бурбак обьявил, что «Народный фронт» покидает правящую «сердцевину». Это значит — все…

На формирование новой коалиции закон отводит 30 дней, то есть на ближайший месяц Рада — «в домике». А потом ее трогать тем более нельзя.

Конституция Украины запрещает распускать парламент в последние полгода полномочий.

Тут нужен комментарий.

Нынешний созыв Рады приступил к выполнению своих обязанностей 27 ноября 2014 года. Следовательно, последний день, когда можно было бы его отправить на покой указом президента — 27 мая. Откровенное затягивание с датой инаугурации избранного главы государства давало ключ к пониманию настоящей причины. Сторонники подобной тактики говорили, впрочем, о государственном мышлении: мол,

какой ни есть парламент «майдановского» созыва — все же противовес стремному «слуге народа», за чьей спиной маячит Коломойский.

Но в распоряжении Зеленского, которого должны привести к присяге 20 мая, по-прежнему оставалось несколько рабочих дней. И требовались дополнительные меры предохранения.

Правящая коалиция «Европейская Украина» фактически прекратила существование зимой 2016 года, с выходом из ее состава «Батьківщини». До того с парламентским большинством не без сканадала попрощались фракции «Радикальной партии» и «Самопомощи». То есть, бывшее объединение пяти сил Майдана держалось только на «Блоке Петра Порошенко», «Народном фронте» и неком числе внефракционных коллег. Прежние союзники конфликтовали между собой почище, чем с оппозицией. И ладно бы только это!

В минувшем марте Окружной административный суд принял к рассмотрению иск одного из внефракционных депутатов. Он требовал признать деятельность координаторов коалиции незаконной: больше двух лет не могут обеспечить внесение предложения премьер-министру по кандидатуре главы Минздрава! (Ульяна Супрун до сих пор работает с приставкой «и.о.».) Суд постановил истребовать пофамильный перечень депутатов коалиции. Но спикер Андрей Парубий проигнорировал требование: мол, составление такого списка не входит в полномочия аппарата Рады. И вот теперь депутаты защитили собственное существование до осени — руками «Народного фронта». Проявлять подобную инициативу фракции действующего президента было бы совсем не комильфо. Достаточно уже Петр Порошенко наслушался от СМИ язвительных замечаний вроде «цепляется за власть»…

Больше того, представитель действующего президента в Раде Ирина Луценко, уже подавшая заявление об уходе с должности по собственному желанию, заметила, что роспуск все еще возможен. И фракция «БПП» совсем не боится досрочных выборов, наоборот!

В команде Зеленского также отреагировали на демарш под названием «коалиции больше нет». Как обычно, за Владимира это сделал советник по политическим вопросам Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, что не готов комментировать юридическую составляющую того, что произошло. Но сказал: «Нынешняя игра — очередное свидетельство того, что депутаты безразличны к людям, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее».

Параллель с последним сезоном сериала «Слуга народа» бросается в глаза. Гнев народа направляют на зал, полный «бездельников и коррупционеров».

Кто смотрел кино, помнит, что данная сюжетная линия закончилась расстрелом Рады «народным президентом Голобородько» при полном одобрении избирателей…

Что отличает жизнь от сериала? Отсутствие нового избирательного кодекса, о котором так долго говорят в Украине. Досрочные парламентские выборы, если они все же состоятся, снова пройдут по закрытым спискам. И количество котов, в том числе жирных, в партийных мешках окажется на прежнем уровне, если не превзойдет его. Но популизм не предполагает анализа последствий.

Последние дни отмечены обилием добровольных отставок членов команды Петра Порошенко. Написал заявление министр иностранных дел Павел Климкин и, согласно моде, сообщил о своем решении в видеоролике. Глава МИДа отчетливо дал понять, что на его руку помощи Зеленский может рассчитывать. Есть информация, обнародованная интернет-ресурсом «Украинская правда»: до завершения каденции действующего главы государства подаст в отставку и секретарь СНБО Александр Турчинов.

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На подобном фоне известие о том, что певец Святослав Вакарчук создает свою партию «Голос» и намерен участвовать в выборах в Раду, громко не прозвучало. Вокруг возможной политической карьеры Вакарчука, равно как вокруг Зеленского, соответствующие слухи витали больше года. До определенного момента они оба держали интригу и заочно набирали симпатии. Но сейчас ситуация изменилась. Решимость, даже наглость, принесла Зеленскому победу и пока продолжает помогать набору высоты. Отказ Вакарчука от президентской гонки охладил пыл его потенциальных сторонников до 1,5–0,9 процента. Столько, по мнению социологов, набирает условная партия «Голос» и ее лидер на выборах в Раду.

Киев