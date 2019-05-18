«Попрыгушки — это чья-то программа»
Как депутаты и звезды обсуждают защиту горожанами сквера в Екатеринбурге
Татьяна ВасильчукЯн Шенкман«Новая газета»
«Очередное обкатывание все тех же майданных технологий», «наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш», «явные признаки манипуляций массами» — это оценки протеста против строительства храма в сквере Екатеринбурга от депутата, телеведущего и рок-музыканта. Публично оскорбляются теперь не столько верующие, сколько те, кто считает, что протест из-за одной из главных «скреп» страны — это влияние «политических аферистов». В поддержку защитников сквера при этом выступило гораздо больше людей.
Одной из первых возмущенных реакций стала речь телеведущего Владимира Соловьева в эфире радиостанции «Вести FM». «О какой защите парка идет речь? Когда полторы тысячи уродов этот парк вытоптали и бросали фрагменты выломанного забора в реку», — распаляется Соловьев и дальше повышает тон и строго призывает к ответу соведущую: «А не задавали себе вопрос: где расстреляли Николая Романова и его семью? И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, разрушивший свой кафедральный храм и не восстановивший его, проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш». Буквально в тот же день протестующие в сквере дружно скандировали «Мы не бесы!».
Отличалась и депутат «Единой России» Наталья Поклонская. Впрочем, ее негодование в отношении ситуации в Екатеринбурге было вполне предсказуемым — духовник бывшего прокурора Крыма, которого она неоднократно упоминала в своих интервью, как раз из столицы Урала.
«На самом деле, это очередное обкатывание все тех же майданных технологий. <….> Скоро, думаю, мы будем наблюдать лица организаторов. Как в свое время наблюдали в Киеве на Майдане. Преступников государственных. Вот для этих организаторов, как говорят в народе, с высокой колокольни плевать и на сквер, и на храм, и на толпу, которая, поддавшись ложным лозунгам и призывам, оболваненная и обманутая, вышла искать справедливость».
Акция по защите сквера «направлена на искусственное создание ненависти к православию, к нашим истокам. К нашим корням. И это уже последний шаг по уничтожению России. Поэтому надо понимать, что вот такие вот лозунги и попрыгушки — это все просто чья-то программа, чей-то замысел. Это нейролингвистическое программирование, которому подвергают вас. И делают бездушными роботами. Остановитесь», — заключила депутат.
При этом Поклонская также упрекает чиновников, которые не слышат людей, — потому что в таком случае разрешение конфликта происходит через силу, а как раз этого и ждут «политические аферисты», уверена депутат.
Следующим, с предположением о наличии заинтересованных в протесте лиц, выступил екатеринбуржец, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. «Храмы в городе строили всегда, и в далеком, и в недалеком прошлом, но активное противостояние получилось только нынче, — заявил он местному изданию e1.ru. — Значит, появились некие силы, кому это понадобилось именно сейчас». Правда, после обрушившейся на музыканта критики от его же фанатов ему пришлось давать поясняющие комментарии о том, что он хотел помочь найти компромисс между сторонниками и противниками строительства, но затем и вовсе отказался комментировать эту историю: «Я переоценил свои возможности и недооценил ситуацию с расколотым надвое современным информационным полем».
В числе тех, кто помимо нового храма поддержал и спортсменов-борцов за новое православное сооружение (именно они «помогали» ОМОНу и жестко оттесняли протестующих от забора), был генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Он, в частности, выразил благодарность спортсменам, которые охраняли огороженную территорию, но на деле только провоцировали собравшихся: «Спортсмены — лидеры общественного мнения, которые представляют свой город, страну всю свою жизнь». Борьба за храм с их стороны, как заявил Кремлев, это «правое дело».
Протест из-за строительства храма и в защиту зеленого сквера (о втором пункте многие забывали, выражая возмущение) — в первую очередь воспринимался некоторыми публичными личностями как навязанная неизвестными силами акция протеста. Правда, над «правым делом» бойцов-спортсменов, которые всему этому противостояли, в социальных сетях еще больше иронизировали. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором есть такие строчки:
- «О, спорт, ты мир»
и «мир вашему дому».
Кто против храма?
Могут отхерачить, согласно православному канону».
Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале так прокомментировал ситуацию в Екатеринбурге: «Важный момент — как понять, что перед тобой православный боец, а не католический? Православный бьет справа налево». Как компромисс он предложил построить торговый центр: «Там можно и с детьми погулять, и перед дорогой сумочкой перекреститься, а если ты православный спортсмен, можно и на месте для инвалидов припарковаться».
Публично поддержать защитников сквера также решила певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка. Она написала в Instagram: «Я всегда знала, что в моем городе живут самые ответственные люди, которые знают, чего они хотят, ценят то, что им дорого, и борются за это <…>. Это уже не первый раз, когда жители Екатеринбурга своим примером показывают, что они осознают право выбора судьбы для своего города и стремятся его реализовывать в любых обстоятельствах. И я мечтаю, что наступит тот день, когда в нашей стране это не будет никого удивлять». Бывший лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец в своем Instagram подытожил, что храм на месте сквера уже совсем необязателен: «После стычек — вообще не нужен. Не будет он плюсом к карме».
- Татьяна Васильчук, «Новая»
Музыканты оказались по разные стороны забора. Прямая речь
«Больно, что храм нас расколол»
— Рядом со сквером на Октябрьской площади проходит главная акция «Светает», которой завершается наш фестиваль Ural Music Night. Эта площадка для нас невероятно важна. На концерт приходит более 30 тысяч зрителей, и в любом случае мы переносить место не будем. До начала фестиваля месяц. Очень надеемся, что за это время участники конфликта услышат друг друга, и все завершится миром.
Фестиваль получил грант губернатора Свердловской области, среди наших партнеров — те люди, которые занимаются строительством храма. А вот среди публики и артистов много защитников сквера. Все знают, что за строительство высказались Шахрин и Бутусов. Не знаю, когда Бутусов в последний раз был в нашем городе, думаю, что давно. А Шахрин действительно уважаемый человек, к его мнению прислушиваются. Более того, он является художественным руководителем зимнего фестиваля «Старый новый рок», это тоже наш фестиваль.
У молодых — другая позиция. Среди тех, кто выходил в сквер, много ребят, которые у нас выступают. Очень боюсь, что в связи с высказываниями Шахрина молодые музыканты будут отказываться от участия в фестивалях. Надеюсь, этого не произойдет, но такие опасения есть. Нам больно, что храм настолько нас расколол.
«Волнует не столько храм и сквер, а неуважение власти к мнению горожан»
— Исток конфликта — не сквер и храм, а невнимание властей к мнению меньшинства. Громкого меньшинства, которое теперь уже постепенно превращается в большинство.
Я бы не назвал сквером то, что находится у Театра драмы, это все-таки больше газон, а не сквер. Это место притяжения молодежи, там они встречаются, лежат на траве, выпивают. Им это место дорого. Но сколько их? Думаю, человек триста. А для всех остальных сквер — псевдоним протеста против власти. Каждый день происходило что-то, что выводило эту тему с муниципального уровня на федеральный. Пытались требовать отставки властей. Ломали забор с криком «Сегодня забор, завтра Путин!». Была речевка «Кто не скачет, тот за храм». Я лично видел там молодых людей, которые выглядели одинаково, все в масках, в перчатках, это явно кем-то организованные ребята.
Были невменяемые девушки, которые резали себе вены и писали кровью на столбах «Мы за сквер». Чего только не было.
Конфликт дробленый. Люди, которым действительно дорог сквер. Люди, выступающие против РПЦ. Горожане, обиженные на то, что с их мнением не считаются. Их, мне кажется, большинство. Плюс управляемая оппозиция. Где-то она Навальным управляется, где-то кем-то еще.
В конфликте отметились все, но у всех разные интересы. И лидера нет, некому сформулировать единые требования. Активисты настаивают на референдуме. Хорошо, пусть так. Но какой именно вопрос должен быть вынесен на референдум, чтобы все остались довольны? Я уже предвижу следующий конфликт — на этапе формулировки вопроса.
За строительство храма высказался Владимир Шахрин. Я в целом согласен с его видением проблемы: храм надо строить, но необязательно в этом месте. Надо искать компромисс. Как минимум его позиция не агрессивна, и это мне симпатично. А молодые музыканты, конечно, против, они даже писали Шахрину открытые письма. Против храма Олег Ягодин, лидер группы «Курара». Он еще и ведущий артист «Коляда-театра». Кстати, Коляда тоже против. А он не последний человек в городе. Его волнует не столько храм и сквер, сколько уважение власти к мнению горожан. Вернее, отсутствие этого уважения.
Все эти дни за РПЦ отдувался отец Максим Миняйло, настоятель Храма на крови. Он выходил к людям, разговаривал, пытался объяснить, ответить на их вопросы. Сколько ушат говна на него вылили, можно себе представить. Тем не менее он каждый вечер выходил и ходил там всю ночь, дождь, не дождь. Это единственно верный способ в такой ситуации. С людьми надо разговаривать, гасить конфликт. Оттого и протестуют, что с ними не говорят.
«Невозможно говорить, что живешь лучше, когда власть творит беспредел по отношению к инакомыслящим»
— В этом городе я родился и прожил полжизни. Все мои одноклассники, одногруппники по институту, весь сонм музыкантов, с которыми я дружу, едины в своей позиции — они против постройки храма. Единственное исключение — лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.
Для меня тяжело быть с ним по разные стороны баррикад. Я знаком с Владимиром много лет и очень его уважаю. Он человек порядочный, по-настоящему добрый и чуткий. Шахрин помогал воспитанникам детских домов, помогал беженцам с Донбасса, помогал восстанавливать деревни. Группа «Чайф» в этом отношении имеет безупречную репутацию. Я не сомневаюсь в искренности того, что он говорит. Это не тот человек, которого можно купить, Вова делает только то, что считает нужным.
Я ценю мужество, с которым он высказал непопулярную точку зрения. Другое дело, я с ней не согласен. Шахрин в моей памяти остается бунтарем, который отразил в своих песнях самое поворотное и непростое время в истории страны. «Никто не услышит», «Псы с городских окраин» помогли переменам в головах у людей. Это ведь его строчки:
- «Он ищет здесь свой вчерашний день,
Он берёт в руки бедный крест и говорит мне: "Одень".
Но мы будем нелепы с этим крестом,
Я говорю ему мирно: "Оставь его на потом"…
Наш гимн жёстче, но, быть может, светлей.
За каждой строчкой мы видим конкретных людей…»
Что изменилось с тех пор? Почему сейчас он не может приехать в сквер и спеть эти песни? Мне кажется, что это, во-первых, возраст, во-вторых, да простит меня Володя, сытый образ жизни, который ведут наши герои рок-н-ролла. Дух протеста сохранили немногие, в первую очередь, конечно, Шевчук.
Шахрин говорит, что никогда не жил лучше, чем при Путине. С материальной точки зрения, наверное, так и есть. Но существуют нематериальные ценности. Невозможно говорить, что мы сейчас живем лучше, чем когда-либо в истории, когда власть творит беспредел по отношению к инакомыслящим, когда власть коррумпирована и ворует в таких количествах, когда власть врет нам в глаза и не испытывает никаких угрызений совести, когда свобода слова ограничена до ничтожных масштабов. Это значит, что твой уровень благосостояния окончательно поборол в тебе те ценности, ради которых ты взял когда-то в руки гитару. Ты видел несправедливость и пел о ней. А сейчас, увы, сделать этого уже больше не можешь.
- Подготовил Ян Шенкман, «Новая»
Протест продолжается уже почти неделю, власти собираются предложить альтернативные площадки под строительство храма.
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