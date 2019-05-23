Драма на выходе
Итоги выборов в Европарламент в стране, выходящей из ЕС, покажут отношение подданных британской короны к Брекситу
Фото: EPA
Евгения Диллендорфкорреспондент «Новой» в Великобритании
Британия участвует в выборах в Европарламент, хотя почти три года назад на референдуме решила выйти из Евросоюза. Но пока Королевство является членом ЕС, его граждане имеют право и обязанность избирать и быть избранными в европейские структуры. Голосование проходит в уникальном для Королевства формате — по партийным спискам, и это превращает его в индикатор общественного мнения об отношении к главному политическому вопросу последних трех лет — к Брекситу.
Все без исключения опросы показывают, что правящая партия — консерваторы — терпит сокрушительное поражение. Ни заявление о скорой отставке премьера, ни конкурс наследников, в котором лидирует брекситёр и харизматик, бывший мэр Лондона Борис Джонсон, ни переговоры с левыми, ни заявленные Мэй уступки относительно возможности проведения второго референдума — не способны изменить ситуацию. В последний месяц поддержка консерваторов стремительно падает и скатилась до 9% (на всеобщих выборах 2017 года тори получили 42% голосов).
Большая часть консервативных избирателей (до 60%, как свидетельствуют различные мониторинговые службы) переходит к фавориту гонки, одному из «отцов» Брексита Найджелу Фараджу. Всего пять недель назад он создал новую партию «Брексит». А на прошлой неделе пресса выпустила несколько залпов компромата по лидеру гонки.
Channel 4 рассказал, как после референдума 2016 года Фарадж получил на личные нужды 450 тысяч фунтов стерлингов от страхового магната и спонсора Брексита Аррона Бэнкса, который находится под следствием. «Файнэншл Таймс» опубликовала схему управления созданной Фараджем партии, у которой, как оказалось, нет членов, а только «доноры». Но это нисколько не помешало стремительному росту рейтинга новоиспеченной партии до 35%.
К Фараджу также перебегают и разочарованные избиратели лейбористов, но не так активно, всего около 14%. Основные потери лидер партии Джереми Корбин несет от ухода от него различных противников Брексита — римейнеров (от английского remain — остаться), которые будут голосовать за Либеральных демократов и другие партии. Всего к ним может перейти до 45% бывших сторонников лейбористов.
Лидеры лейбористов надеются, что «дезертирство» избирателя окажется временным, поскольку левые, как они утверждают, сосредоточены на вечных вопросах как, например, здравоохранение и образование. Однако по главному вопросу траны — Брекситу — руководство партии занимает крайне путаную позицию. Мотивы Трудовой партии отчасти идеологические — они рассматривают ЕС как инструмент капитализма. Голосование на муниципальных выборах в начале мая этого года уже показало, что нынешняя парламентская диспозиция лейбористов никого не удовлетворяет.
Не менее пяти партий выступают за сохранение страны в ЕС и проведение повторного референдума: Либеральные демократы, «Измени Великобританию» (Change UK), Зеленые, Шотландская независимая партия (SNP) и левоцентристская партия валлийских националистов «Плайд Камри» (Plaid Cymru).
Либеральные демократы хорошо выступили на недавних муниципальных выборах, и сегодня они вполне могут рассчитывать на второе место и на 16%.
И хотя объединение этих партий не сложилось — у них немало внутренних противоречий — наблюдатели не считают это проблемой.
- «Совсем не очевидно, что совместное выступление Либдемов-Зеленых-«Измени Британию» было бы более интересно для проевропейски настроенного избирателя, чем работа этих партий по отдельности», — считает Ананд Менон, профессор Королевского колледжа в Лондоне.
На европейских выборах ключевым критерием, как утверждает зампредседателя организации «Голосование народа» Хьюго Диксон, будет общее количество голосов, отданных за все пять проевропейских партий. Это, а также явка избирателя, обычно низкая на евровыборах, даст представление о том, как сильны настроения, стоящие за сохранением страны в составе ЕС.
Результаты голосования в любом случае станут знаковыми. Успех партии «Брексит» может подтолкнуть некоторых депутатов поддержать премьер-министра Терезу Мэй и ее план согласованного с Брюсселем выхода из ЕС, поскольку они опасаются потерять свое место на весьма вероятных всеобщих выборах, считают авторы доклада «Европейские выборы и Брексит», подготовленного аналитическим центром «Великобритания в меняющейся Европе». А внушительный результат «римейнеров» даст шанс на поиск выхода с помощью повторного референдума.
Справедливости ради следует сказать, что и во многих странах континента выборы в Европарламент превратились в референдумы о доверии к правящим партиям, и явка на этих выборах падает уже много лет подряд.
Но едва ли где-нибудь еще, кроме Британии, они проходят с таким драматизмом и страстями, вплоть до где-то глубоко запрятанной, а теперь вышедшей наружу ненависти, жаркими дискуссиями о национальном суверенитете и реально нависающей угрозой распада страны.
Голосование в разных странах ЕС проходит с 23 по 26 мая. В Великобритании (как и в Нидерландах) выборы традиционно проводят в четверг. Однако публикация экзитполов запрещена — вплоть до закрытия последнего участка в Италии в 10 вечера в воскресенье, 26 мая. Окончательные итоги выборов в Европарламент подведут вечером в понедельник.
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