Сила реванша: Ле Пен выиграла «дуэль» у Макрона на европейских выборах

Только что завершились выборы в Европейский парламент, которые прошли во всех странах ЕС, но только во Франции их результат имеет такое сильное символическое значение. Президент Макрон, взваливший на себя роль спасителя континента, не должен был «проиграть» Марин Ле Пен — яркой представительнице всего худшего, чему он сам объявил войну: то есть «национал-популизма», который хочет разрушить Евросоюз на радость и по заказу иностранных держав — в первую очередь, России и США.

Кому нужна сегодня «Ода к радости»

После закрытия участков стало известно, что ультраправая партия Ле Пен «Национальное объединение» набрала 23%, а список «Ренессанс», составленный из членов макроновской партии «Вперед, Республика!» и примкнувших к ним представителей MoDem («Демократического движения») получил 22%.

Соцопрос, опубликованный поздно вечером в пятницу прямо перед наступлением «дней тишины», обещал, что лепеновцы должны выиграть у макроновцев с перевесом в два пункта: 25% против 23%. Поражение макроновцев в 1-1,5% предсказывали и другие исследования, проведенные за последние пару недель. В общем, все предрекало плохие новости для президента Франции, который решил сделать на эти второстепенные выборы слишком большую ставку.

«Я приложу всю мою энергию для того, чтобы «Национальное объединение» не пришло первым», — сказал Макрон 9 мая на неформальном саммите ЕС в Румынии. За несколько дней до выборов, в интервью региональной прессе, президент заявил:

«Если я позволю развалить Европу», то «буду нести ответственность перед историей», именно поэтому и включился в борьбу по полной программе.

Конечно, он сильно рисковал: сам ведь сказал в том же интервью, что все другие участники выборов превратят голосование в «референдум о доверии президенту и правительству». И та же Ле Пен на предвыборных митингах смело требовала, чтобы «президент Макрон ушел», «если проиграет». Но не ввязаться в борьбу «Юпитер» не мог: и в силу характера, и с учетом своих бесчисленных заявлений в поддержку спасения и усиления проекта единой Европы. Речи произносились не просто так, Макрон был неизменно верен своей стратегии: уже 7 мая 2017 года, когда он шел по Площади Лувра для произнесения первой президентской речи, его сопровождала «Ода К радости» — европейский гимн.

На вечер после выборов 26.05.2019 «пластинку» с радостными одами заготовила Марин Ле Пен (чья партия, к слову, ради победы прекратила разговоры о выходе Франции из ЕС и евро). И, конечно, к «триумфу» подготовились другие европейские ультраправые. Многие из них за неделю до голосования — по приглашению еще одного макроновского «врага», Маттео Сальвини — собрались в Милане на общий митинг и провозгласили скорое построение «новой Европы»: «без иммиграции, ислама и олигархии».

Выступая на этом националистическом слете, Марин Ле Пен «подарила» всем свободным народам Европы первые строчки французского гимна: «Вперед, дети отчизны! День славы настал!». Марин предрекала: первым «днем славы» станет воскресенье, 26 мая. Социологи прогнозировали, что ультпраправые добьются прогресса почти во всех странах ЕС и получат возможность сформировать третью фракцию в Европарламенте, — если договорятся между собою.

«Троянский конь Трампа и Путина»

Там же в Милане госпожа Ле Пен дежурно заявила еще и о том, что «сигнал» популистских партий «остальной Европе» состоит «в нежелании конфронтации с Россией» (цитата по РИА Новостям)

«У Марин Ле Пен и у ее друзей — общая очень большая симпатия по отношению к России Владимира Путина. Ультраправая фракция, которую они хотят сформировать, это фракция Путина в Европейском парламенте», — пугала избирателей Натали Луазо, не очень известная широкой публике экс-министр по европейским делам, которую Макрон назначил лидером своего списка.

Макрон и представители его «Ренессанса» активно использовали тему иностранного вмешательства всю предвыборную кампанию. («Вмешательство», конечно, тоже использовало «тему Макрона»: СМИ регулярно находили примеры массового распространения в интернете фейков о личной жизни президента или о «его» словах и поступках, которых никогда не было).

Паскаль Канфен, второй номер в макроновском «Ренессансе», называл партию Ле Пен «троянским конем Трампа и Путина». Про «коня Путина» все понятно — у Ле Пен с Москвой давние связи (кстати, лидер лепеновского списка Жоан Барделла 21 мая сказал, что партия «пока не выплатила полностью» «российский кредит» в 9 млн евро). А слова о Трампе вызваны не только тем обстоятельством, что президент США регулярно направляет в сторону Европы жесткие заявления, но и потому что дней за десять до выборов в Париж «с миссией» прилетел Стив Бэннон, давно отправленный в отставку «демиург» Трампа.

«Из всех выборов в Европе в этот уик-энд, именно, здесь, во Франции — пройдут самые важные», — сказал «великий и ужасный» Бэннон в интервью Le Parisien, и категорически отмел все подозрения в том, что может заниматься финансированием лепеновской партии.

«Кто самый главный враг Европы? Трамп, Путин или сами европейцы?» — спросили у Макрона журналисты региональных газет перед выборами.

«Враг Европы — тот, кто не верит в ее будущее. Националисты, которые хотят ее расколоть, ее первые враги», — ответил Макрон, подчеркнув почему-то, что «в первый раз видит сговор между националистами и иностранными интересами, чья цель — разрушение Европы». Президент Франции пояснил: «Об этом говорят и такие лоббисты как Стив Бэннон, близкий к американской власти. Русские, и некоторые другие, никогда прежде до такой степени не вмешивались, финансируя и помогая радикальным партиям» Европы.

Так что, выходит, сегодня у кремлевских «демиургов» есть повод откупорить шампанского бутылку и перечесть газету Le Figaro с результатами выборов в Европарламент.

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Кто совершил «политический подвиг»?

Понятно, что в прикладном смысле это «поражение Макрона» и «победа ультраправых» повсюду в Европе пока мало что значат. Во-первых, роль Европарламента такова, что большинство французов, как и других граждан ЕС, туманно себе представляют, в чем она состоит. Отсюда вытекает «во-вторых»: европейские выборы считаются второстепенными, а так как большую активность на них проявляют недовольные, то и победу одерживает оппозиция. Во Франции за всю историю проведения этих выборов, то есть, с 1979 года, партия власти выигрывала всего один раз: в 2009-м, при Саркози, который тогда тоже включился в кампанию по полной программе.

Да и прошлые европейские выборы, в 2014-м, во Франции выиграла партия Ле Пен, и после этого Земля не налетела на небесную ось, чтоб похоронить заодно проект Евросоюза.

Но вот проектам Макрона — и по реформированию Франции, и по «спасению ЕС» — сегодня нанесен репутационный ущерб. И ему самому как политику.

Конечно, с учетом соцопросов, президентская команда готовилась к поражению. И во-первых, снизила планку целеполагания (министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что «политический подвигом» стал бы результат в 24%, повторяющий цифру Макрона в первом туре президентских выборов; другой, «анонимный», министр сказал, что подвиг — это «не упасть ниже 20%»), а во-вторых, рассмотрела варианты ответных решений для уменьшения ущерба и «придания нового импульса» макроновскому властному проекту.

Самым очевидным из ответов еще до объявления итогов считалась отставка правительства.

За месяц до выборов, на заседании совета министров — которое традиционно прошло в Елисейском дворце — президент Макрон, призывая свою команду активнее участвовать в предвыборной кампании, заявил:

«Я после европейских выборов все еще буду здесь. А вот вы — не уверен».

Главу правительства, правда, Макрон обещал не менять при любом раскладе.

А на расклад, очевидно, повлияла сильная «драматизация» кампании: иначе трудно объяснить рекордную явку за последние 20 лет (в районе 51,3%). Главным «драматизатором», напомню, стал президент Франции.

Так что кто-то сегодня шел, чтобы «спасать Европу», кто-то, как и предсказывал Макрон, — участвовать в «референдуме» о доверии президенту и правительству.