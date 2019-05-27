Главное о выборах в Европарламент

Зал пленарных заседаний Европарламента в Брюсселе с вечера воскресенья превратился в пресс-центр, куда стекались данные об итогах голосования в 28 странах Евросоюза. Большинство их было ожидаемо и заранее просчитано политологами (например, победа правых популистов в Италии и Франции). Но были и некоторые сюрпризы.

В результате выборов в представительную ассамблею ЕС не меняются президенты и правительства в странах союза, те же лидеры государств будут принимать на саммитах в Брюсселе в самые важные решения объединенной Европы, а их выполнение будут так же обеспечивать институты ЕС из представителей партий политического мейнстрима.

Но выборы в Европарламент 2019 года показали важные изменения европейского политического пейзажа. Не случайно граждане проявили к ним повышенный интерес. Впервые за четверть века явка превысила 50%.

Прежде всего, Европа оказалась очень разной, граждане разных стран по-разному расставляют приоритеты и отдают голоса соответствующим партиям, которые их формулируют. Так, если в Германии социалисты выступили, мягко сказать, неважно, то они одержали убедительные победы в Испании, Португалии, Нидерландах и заняли второе место после правых популистов в Италии. Даже в одной стране, Бельгии, предпочтения избирателей разные до противоположности. Фламандский север выбрал националистов — умеренных и не очень. Франкоязычный юг голосовал за социалистов.

Традиционные партии, которые в послевоенной Европе сменяли друг у руля, утратили былое влияние. В Германии ХДС/ХСС Ангелы Меркель с небольшими потерями сохранил первое место, но социал-демократы скатились на третье, а второе трумфально заняли «зеленые». Каждый четвертый немец моложе 30 лет проголосовал за них. Еще менее завидная участь у традиционных партий, правивших во Франции. Первое место у «Национального объединения» Ле Пен, почти вровень с ним идет новая партия — «Ренессанс» Макрона, а недавние хозяева страны – далеко позади: скоро забудут и Саркози, и Олланда.

Выход на сцену новых партий — это тенденция. Старые европейцам надоели, потому что не могут решить самых насущных проблем.

На новые есть хоть какая-то надежда.

Партии, которые принято считать ультраправыми, националистическими, популистскими, евроскептическими, выдвинулись вперед значительно больше, чем крайние левые, коммунистического толка. Если Национальное объединение Марин Ле Пен во Франции показало убедительные результат и пять лет назад, на прошлых выборах в Европарламент, то первенство Лиги Севера Маттео Сальвини в Италии стало новым явлением. На севере Бельгии рывок совершила ультраправая партия «Фламандский интерес». А вот «Альтернатива для Германии», которая выросла из миграционного кризиса, отступила на четвертое место, набрав едва 11%.

Эти партии вызвысились на волне миграционного кризиса. И его решение, действительно, — главная проблема, которая заботит европейцев. Ее нужно решать.

Вообще, популистские партии предлагают простые решения любых сложных вопросов, и этим симпатичны обывателю, которому надоело терпеть. Поэтому в их рядах много «друзей Путина», который волевым приемом разрубает сложные узлы, без непонятных неискушенным в политике людям демократических процедур и выработанных у европейского истеблишмента на опыте десятков и сотен лет таких понятий как свободы и толерантность.

В кризисное время появлется тоска по твердой руке. И лидеры популистов ее обещают.

Не зря Сальвини для своего предвыборного выступления выбрал тот же балкон, на котором хроника запечатлела выступавшего Муссолини.

Сальвини выступает перед сторонниками. Фото: EPA

Выборы показали, что Евросоюз хоронить рано. Даже популисты во Франции, Италии и Нидерландах ради победы на выборах сняли лозунги о выходе своих стран из ЕС. Венгерский премьер Орбан, которого ЕС обвиняет в нарушении принципов демократии, празднует победу. Его партия ФИДЕС оставила далеко позади всех оппонентов. Но и он не ставит цели выхода из ЕС, как другие лидеры стран Центральной и Восточной Европе. Членство в союзе им выгодно. А польский президент Дуда, представляющей национал-консервативную ПиС, настроенную очень негативно к Брюсселю, предложил записать членство Польши в ЕС в конституцию страны. Правящая в Греции левая партия «Сириза», пришедшая к власти на лозунгах против «господства Брюсселя», но вынужденная подчиниться условиям ЕС для спасения Греции от банкротства, уступила на этих выборах традиционным правоцентристам.

Состав Европарламента станет более разнообразным, что обещает сдалать его местом для еще более оживленных дискуссий.

Как и прежде, самой крупной фракцией будет Европейская народная партия (ЕНП), объединяющая партии правого центра. Она получает 182 места (из 750). У социалистов, второй по величине фракции, по последним данным, — 147 мест. Либералы и демократы благодаря вливанию «свежей крови» в лице движения «Ренессанс» президента Франции Эмманюэля Макрона получают 109 мандатов, становятся третьей политической силой.

В условиях, когда первые две утрачивают привычное большинство, от либералов, настроенных на реформирование и укрепление ЕС, зависит принятие важных решения, находящихся в компетенции ассамблеи. «Зеленые», совершившие прорыв в Германии и еще ряде стран, ожидают 69 мандатов.

Крайне правая популистская националистическая фракция «Европа наций и свобод», в которой будут депутаты от партий Ле Пен и Сальвини, получает 58 голосов. Правоконсервативная евроскептическая фракция «Европа свободы и прямой демократии» будет иметь 54 места. У «Объединенных Европейских левых и северных зеленых левых» (коммунистов и радикальных экологистов — 38 мест». Так что, несмотря на тектонические изменения в некоторых странах, «средняя температура по больнице» изменилась не так уже сильно.

Кандидатуры руководителей институтов ЕС, в том числе председетеля Еврокомиссии, лидеры государств-членов начнут обсуждать за ужином 28 мая в Брюсселе.