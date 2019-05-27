«Наши президенты пробовали разные подходы к России»
Выборы в Литве подтвердили общеевропейский тренд: новым президентом станет беспартийный экономист
Фото: EPA
Мария Епифанова«Новая газета»
В воскресенье Литва во втором туре выбрала нового президента: им станет 55-летний экономист, бывший советник президента банка SEB Гитанас Науседа. Он вступит в должность 12 июля и сместит на этом посту Далю Грибаускайте, которая была президентом два срока подряд, с 2009 года. По предварительным данным Главной избирательной комиссии, Науседа набрал 65,9%, оставив далеко позади своего соперника во втором туре — Ингриду Шимоните, кандидата от консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы».
Беспартийный
Результат Науседы во втором туре — не рекорд в истории литовской политики, но очень близок к нему. Больше — 69% — получила лишь Даля Грибаускайте на выборах 2009 года, в 2014 году она стала президентом с результатом в 58% голосов. А уж с популярностью Грибаускайте в Литве тягаться сложно — в 2018 году, например, она была названа человеком года.
И все же Науседе удалось вплотную приблизиться к ее рекорду. Секрет успеха, как практически в один голос говорят литовские политологи, прост — беспартийность кандидата. На самом деле, если анализировать предвыборные программы Науседы и Шимоните — его противника во втором туре — будет понятно, что они весьма похожи, по крайней мере, обоих можно смело причислить к правоцентристскому флангу.
Но за Шимоните стояла консервативная партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», что позволило ей мобилизовать свой электорат в первом туре (где она победила — правда, с микроскопическим перевесом), а во втором туре оттолкнуло избирателей всех остальных партий.
«Науседа подчеркивал, что его противник поддерживается консерваторами, а консерваторов в Литве либо очень любят, либо очень не любят, — говорит директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас. — Так что позиционирование здесь очень важно. Он успешно привлекал избирателей других кандидатов, которые не прошли во второй тур — на самом деле, абсолютное большинство тех, кто не прошел во второй тур, проголосовали за Науседу. Я видел данные опросов о «втором предпочитаемом кандидаты» еще до выборов. В этой строке большинство поддержали Науседу».
По мнению заведующего кафедрой политологии Университета Витаутаса Великого Анджея Пушкто, победа Науседы отражает тренд на снижение популярности партий, характерный не только Литве, но и Европе, или даже миру.
«В последние годы литовские избиратели голосуют за кандидатов, которые не сильно связаны с политическими партиями, — говорит Анджей Пушкто. — Если кандидат независим, он может рассчитывать на успех. Это общемировая тенденция. Партии уже не играют той роли, которую они играли двадцать лет назад. В Литве, например, происходит партийное раздробление, было много коррупционных скандалов, не хватает внутренних демократических процедур — все это говорит о кризисе. Новые медиа, выросшая мобильной избирателей тоже влияют на этот процесс. Численность партий сокращается».
Государство всеобщего благосостояния
По мнению Вильпишаускаса, Науседа — «мейнстримный» кандидат, который обещает избирателям то, чего они хотят. Во внешней политике и сфере безопасности он абсолютно
правоцентристский кандидат, выступающий за укрепление Евросоюза и НАТО, признающий роль США и понимающий угрозы со стороны России.
При этом он нацелен на более тесное сотрудничество с соседями и уже пообещал, что первый визит в качестве президента нанесет в Польшу: что не может не нравиться литовским полякам, которых в стране, по официальным данным, чуть более 6%.
У него есть четкая экономическая программа: и хотя любые экономические реформы — в ведении правительства и парламента, экономика интересует избирателей больше, чем внешняя политика. Говоря про экономику, Науседа регулярно подчеркивает свою приверженность концепции «welfare state»: так называемого государства всеобщего благосостояния, в котором возможности равны, богатство распределяется справедливо, а государственные институты обеспечивают социальную защиту граждан.
«Таким образом, Науседа апеллировал к избирателям социал-демократов, — говорит Вильпишаускас. — В области экономики он демонстрирует довольно левые взгляды, говоря, что нужно устранить неравенство и предлагая прогрессивное налогооблажение».
По словам Вильпишаускаса, здесь его позиции были сильнее позиций противника еще и потому, что
Шимоните у многих ассоциируется с кризисом 2009 года, когда она занимала пост министра финансов и одобрила ряд непопулярных реформ — в том числе, сокращение социальных выплат.
Апелляция к социал-демократом в экономике в сочетании с правоцентристскими взглядами на внешнюю политику — правильный ход, с учетом настроений литовских избирателей.
«Социал-демократические тенденции в Литве сильны, это показывают выборы в Европарламент, где они заняли второе место после консерваторов», — говорит политолог Анджей Пушкто.
При этом сама партия лишь постепенно преодолевает кризис, в котором оказалась накануне выборов в Сейм осенью 2016 года: тогда несколько видных политиков партии оказались вовлечены в коррупционные скандалы, а президент Литвы Даля Грибаускайте прямо обвинила премьер-министра от социал-демократов Альгирдаса Буткявичюса в попустительстве коррупции. В результате на парламентских выборах в 2016 году партия получила всего 17 мандатов — по сравнению с 38 мандатами на выборах 2012 года.
Возможно короткое потепление
И Пушкто, и Вильпишаускас уверены, что в отношениях с Россией Науседа будет придерживаться той же линии, что и Грибаускайте,
а это значит — язык санкций и восприятие Москвы как агрессора.
Правда, считает Вильпишаускас, Науседа может сначала испробовать «другие тактические шаги»: и попытаться наладить хотя бы минимальный диалог. Этим на заре своего президентства занималась и Грибаускайте: в начале первого срока она встречалась с Владимиром Путиным, но вскоре изменила стиль, и уже в 2014 году назвала Россию террористическим государством.
«Наши президенты пробовали разные подходы к России, — подчеркивает Вильпишаускас. — Так что даже если Науседа сначала проявит себя мягче, вряд ли это продлится».
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