Петр Саруханов / «Новая газета»

На днях был опубликован новый состав ВАК, утвержденный распоряжением правительства от 22 мая. Кто войдет в новый состав высшей инстанции в системе научной аттестации, было интригой в течение полугода, с момента объявления нового набора.

Всем — и «Диссернету», и торговцам фальшивыми диссертациями, и Минобрнауки — было очевидно, что предыдущий состав ВАК выполнял роль штамповщика решений экспертных советов, а те, в свою очередь, некритично штамповали решения диссертационных советов. Кратким периодом исключения были 2016 — начало 2017 года, когда соотношение голосов на гуманитарной сессии Президиума ВАК, через которую идет основной поток дел о лишении ученой степени, было практически равное (между разумной и молчаливо-покорной частями Президиума). После неправомерного «изгнания математиков и биологов», о котором неоднократно рассказывала «Новая», соотношение стало стабильным — в пользу молчаливого большинства, голосующего по кивку председателя и соглашающегося со всем, что вынесут на Президиум экспертные советы, которые инфильтрованы диссероторговцами на 60–70% своего состава.

Главной проблемой прежнего состава высшей инстанции ВАК следует назвать отсутствие нормальной экспертизы — что в итоге приводило к оптимальным условиям для отмазывания фальсификаторов. Давлению председателя, который требовал решать дела быстро и со слуха, члены ВАК в основном не умели и не хотели противостоять.

На вынесение решений по делу объемом 150–200 страниц уходила минута или две. За это время невозможно даже прочитать эти документы!

Поэтому члены ВАК голосовали за то, что приносили им на тарелочке экспертные советы. Электронный документооборот в ВАК отсутствует, ознакомиться с материалами дел заранее невозможно, и даже повестка дня становится известной в лучшем случае за двое суток до заседания. Так Президиум ВАК превращался в резиновый штамп.

Само возникновение какой-либо дискуссии становилось возможным, лишь если члены ВАК заранее по своей инициативе и по своим каналам знакомились с теми уловками, которыми их будет обманывать очередной «эксперт» из экспертного совета. Но даже в этом случае, когда дискуссию удавалось возбудить, голосование, как правило, бывало таким, как нужно начальству. И уж совсем редки были те случаи, когда ВАК лишала степени фальсификатора, которого рекомендовал оправдать экспертный совет.

Ректор Елисеев прячется под листом бумаги

В хрониках «Диссернета» значится лишь одно такое дело — лишение ученой степени ректора МГТУ гражданской авиации Бориса Елисеева (и то случилось лишь в силу того, что один из членов ВАК «поймал за руку» главу комиссии Филиппова, пытавшегося сфальсифицировать результат голосования).

Оправдания фальсификаторов ученых степеней, которые наблюдались в царствование Филиппова с 2013 года, следует разделить на три категории.

Во-первых, это оправдания политические. Несомненно, в случае министров Мединского, Никифорова, зампреда ВС РФ Свириденко, генералов ФСБ Мухитова и Щеблыкина, «космонавта» Коновалова, сына министра образования Таджикистана, ряде более мелких персонажей речь идет именно о таких оправданиях. Они были сравнительно немногочисленны. Давление, которое в этих случаях оказывал Филиппов на членов Президиума, было объяснимым, так как он оказывался заложником более страшных и высоких сил, чем какое-то там Минобрнауки. Филиппов в этих случаях шел на все, вплоть до подлога голосования на ВАК (в случае генерала Щеблыкина). Как заложнику ему это можно простить.

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Гораздо более распространены были оправдания в интересах диссероделов — «постгарантийное обслуживание» фальшивой диссертации. И здесь поведение руководства предыдущего состава Президиума ВАК не могло не вызывать удивления, в отличие от политических заказов. (Я далек от мысли, что Филиппова могли связывать коммерческие интересы с диссероделами — разного полета птицы, в отличие от некоторых отставленных руководителей ВАК.) Уничтожение диссертационных фабрик и пожизненное клеймение позором как продавцов, так и покупателей могло бы стать поводом к государственной награде, повышению по службе, к торжественному отчету перед высоким начальством, к гранту на что-нибудь полезное.

Владимир Филиппов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Диссеродельные фабрики в основном проворачивали свои дела по «постгарантийному обслуживанию» на уровне диссоветов.

К высшей инстанции дела от диссероторговцев приплывали «упакованные» в несколько слоев положительных для фальсификаторов решений.

Все ведущие диссеродельные «мануфактуры» — например, сфабриковавшие под сотню фальшивых ученых степеней в каждой из них: диссовет профессора Минаева в РГГУ, диссовет профессора Михаила Ломакина в Стандартинформе, диссовет профессора Орловского госуниверситета Людмилы Поповой, весь университет профессора Максимцева в Петербурге да и более мелкие — были известны Филиппову как минимум с 2016 года.

Естественным для Президиума ВАК было бы при поступлении подобного рода дел стать надзорной инстанцией, которая заставила бы нерадивых штамповщиков из Экспертного совета переделывать экспертизу. Однако подавление любой дискуссии, презумпция доверия экспертному совету и телеграфный стиль рассмотрения дел остались нормой на протяжении всего срока царствования Филиппова.

Наконец, третий и самый смешной тип оправданий плагиаторов в ВАК — это оправдания «по наивности». Простодушным членам диссовета диссертант-фальсификатор приносит книжку, изданную задним числом, и те, веря в ее подлинность, оправдывают жулика на основании приоритета авторства, который зиждется на подлоге. Более распространен вариант с подделкой отчета о якобы имевших место совместных прикладных научно-исследовательских разработках (НИР). Члены совета не умеют ни пользоваться каталогом РГБ, ни посылать запросы в Книжную палату, ни обращаться в ЦИТИС (где депонируются НИР), они не имеют представления о том, как работает система присвоения номеров ISBN, и оказываются обескураженными «вновь открывшимся» авторством.

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Итак, если по «политическим» диссертациям поведение Филиппова можно объяснить, то систематическую игру на руку диссероделов и некритическую рецепцию «наивных» заключений нижестоящих инстанций объяснить без гадания вилами на воде не представляется возможным. Почему нельзя было проводить нормальную экспертизу по «неполитическим» лишениям — загадка.

Конформизм прежнего состава ВАК был не стопроцентным. Ваковские «возмутители спокойствия» регулярно сдвигали равновесие в сторону, невыгодную ни для «политических», ни для диссероделов. Так, при рассмотрении дела Мединского шесть членов ВАК осмелились пойти против воли начальства, проголосовав за лишение степени. Это филолог Евгений Головко, философ Мария Федорова, историки Сергей Мироненко и Игорь Данилевский, экономисты Александр Аузан и Александр Муравьев.

После проведенной ротации из этих шестерых остался только Евгений Головко.

Из нонконформистской части гуманитарной сессии ВАК также были в частности выведены философ Абдусалам Гусейнов (по моим сведениям, его кандидатура не выдвигалась), экономист Алексей Кузнецов; из медико-биологической сессии ВАК — биологи Сергей Бершицкий и Михаил Гельфанд; из естественнонаучной — математик Наталья Новикова. Кандидатуры Бершицкого, Гельфанда и Новиковой подавались в новый состав от Российской академии наук.

И не только их кандидатуры. РАН по рекомендации Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований во главе с математиком академиком Виктором Васильевым подала 78 кандидатур в ВАК, специалистов в самых разнообразных областях знания. Из них были введены в ВАК только 6: филологи Николай Гринцер и Анна Дыбо, палеонтолог Лопатин, врач Масчан, астроном Ольга Сильченко и физик Дмитрий Горбунов.

Гуманитарная сессия ВАК пополнилась юристами — представителями силовых ведомств.

Тут и профессор из Университета прокуратуры, и профессор из исследовательского института МВД, и даже скандальный бывший военный прокурор. Между тем известные профессора МГУ Алексей Томсинов, Дмитрий Малешин и профессора ВШЭ Оксана Олейник, Михаил Краснов, Артем Карапетов, профессор «Шанинки» Дмитрий Дождев, которых также рекомендовала РАН, в ВАК не вошли.

РАН рекомендовала известных экономистов — Евгения Гонтмахера, Сергея Кадочникова, Александра Муравьева, Полину Крючкову из ВШЭ, Кирилла Борисова из Европейского университета. Все эти кандидатуры были отклонены.

В ВАК сохранили свои места лоббисты диссеродельных структур: Игорь Максимцев, вписавший золотыми буквами свое имя в историю фальсификаций ученых степеней в России, покровительница добреньковской фабрики в МГУ Елена Вартанова и диссертационный тяжеловес Талия Хабриева.

Что означают проведенные перестановки?

Во-первых, они были проведены с нарушением нормы о двух сроках подряд. Среди «сверхсрочников» есть и покровители диссероделания, и конформисты, и нормальные ученые — не важно. Важно, что эти 18 членов ВАК делегитимизируют ее деятельность. Самое интересное, что нас ждет, — это бесконечная череда жалоб на нелегитимный состав ВАК с нелегитимным председателем, что в перспективе может привести к отмене всех решений о присуждении и лишении ученых степеней за целый период. Можно спрогнозировать и потерю формального доверия к российским ученым степеням за рубежом.

Во-вторых, изменения в составе ВАК, по всей видимости, еще больше укрепят молчаливо-конформистское большинство. Значит, качество экспертизы в Президиуме еще ухудшится, и о нем можно будет просто забыть как о бессмысленном штампе.

Вот с таким наследием покинет ВАК когда-то (в 2022 году или ранее) Филиппов. С задавленным Президиумом, убитой экспертизой, штамповкой решений безграмотных или коррумпированных диссоветов вдоль всей «аттестационной вертикали», невыпиленными из Президиума плагиаторами, с возможным аннулированием всех решений, принятых с июня 2019 года. А мог вместо этого вписать свое имя в учебники как реформатор, который возглавил чистку авгиевых конюшен.