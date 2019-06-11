Выход с другой стороны

Месяцы подготовки, и тут — бац — экзамен провален. Мир рухнул, все усилия — насмарку. Но жизнь не кончается, а лишь усложняется. И чтобы не нервничать, нужно иметь запасной план действий.
Что делать, если…
Завалил ОГЭ в 9-м классе. Не сдать экзамены хотя бы на тройку в 9-м классе сложно. Но если уж завалил — придется задуматься.
Если завалены 1–2 экзамена, выпускника допускают к пересдаче: первая проходит в резервные дни летом, вторая — в сентябре, но, как правило, до нее почти никогда не доходит. Обязательно надо подать заявление на апелляцию; это делается сразу после получения результатов (спустя 10 дней после экзамена).
Попавшимся со шпаргалками также придется идти на пересдачу. Те же резервные дни сдачи и для проболевших и опоздавших.
А если 3 из 4 экзаменов оказались с оценкой «неуд»? Тогда единственный путь — пересдать экзамен через год. Колледж или техникум, соответственно, тоже откладывается. Можно подумать над посещением вечерней школы, которая позволит совместить учебу с работой, или о семейной форме обучения.
Возможно ли за пару месяцев подготовиться к пересдаче ОГЭ/ЕГЭ? Те, кто пробовал, говорят: ОГЭ можно пересдать и на «5», а в ЕГЭ, скорее всего, удастся пройти только нижнюю границу. «Если ты собираешься оставаться в школе до 11-го класса, то ОГЭ — это маленькая развлекаловка, чтобы посмотреть, как в принципе устроены и работают госэкзамены». (Алиса, МГУ, химфак)
Как пересдать ЕГЭ? Школьник должен сдать в обязательном порядке ЕГЭ по русскому языку и математике, остальные дисциплины сдаются по желанию, на выбор.
Условия пересдачи жестче, чем на ОГЭ: пересдавать можно обязательные предметы; если завалены остальные, то придется ждать еще год.
Так в армию же заберут? Существуют льготы при поступлении для тех, кто уже отслужил. Во-первых, их бесплатно берут на подготовительные курсы, во‑вторых, если у солдата-срочника будет одинаковое количество баллов с обычным абитуриентом, то зачислят именно его. «Когда ты вернешься из армии, окажешься не в состоянии ничего сдать — знания просто забудутся». (Даня, Финансовый университет)
Если для хорошего вуза баллов мало, идти ли в доступный? Компании-рекрутеры HeadHunter и Superjob недавно удалили графу «образование» из объявлений о вакансиях за ненадобностью. Если доступный университет способен обеспечить студентам хорошую практику, то почти не остается причин терять еще один год в подготовке к экзаменам.
На бюджет не хватает баллов, а платное — слишком дорого. С одной стороны, студенты уже давно приноровились брать кредиты на образование. При сильной экономии и постоянной работе студент сможет самостоятельно заплатить за обучение и выплатить кредит, но нужно учитывать, что между обучением в разных вузах существует ценовая пропасть. В среднем стоимость для среднестатистических вузов — 70–80 тыс. в год, обучение в госуниверситетах — 120–130 тыс., а в топовых (МГИМО, МГУ, ВШЭ и пр.) может достигать от 200 тыс. до полумиллиона рублей, в зависимости от факультета.
Еще один путь — поступить в колледж или техникум на базе 9 классов, получить среднее специальное образование, которого достаточно для того, чтобы сделать карьеру в выбранной профессии (хотя на некоторые руководящие должности рассчитывать не придется). Многие предпочитают этот выход просто потому, что устают от школы.
В России сейчас наблюдается серьезный дефицит специалистов рабочих специальностей, руководители предприятий стонут от нехватки профессионалов своего дела, умеющих работать руками. Может быть, они как раз вас и заждались?
Провал на экзамене совсем не означает, что надо отказаться от профессии мечты и всю жизнь себя корить. Не вы первый, не вы последний. А вот пути отступления надо продумать заранее — чтобы не упереться лбом в табличку «выхода нет». Просто выход с другой стороны.
Юлия Корищенко,
15 лет
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