Оргпытки
Выпускник девятого класса Геннадий Докучаев рассказывает о первом из череды госэкзаменов
Фото: Михаил Терещенко/TASS
Первый день после последнего звонка — и сразу экзамен. По английскому языку. Он делится на две части — письменную и устную — и, соответственно, проходит два дня — 24 и 25 мая.
Начало всех ОГЭшных экзаменов — в десять утра, но приходить требуют к девяти, к началу регистрации. На практике все начинается в 8.20: тогда подходят и сопровождающие, часто классные руководители, и ворота школы отворяют перед всей толпой трясущихся то ли от страха, то ли от утреннего холода ребят.
Все сумки сдаются сопровождающему — наш их брать отказался, потому просто свалили в холле. Потом регистрация по паспорту и тщательный досмотр металлодетектором. Мне не разрешили пронести еще одни очки и монетку, хотя они даже не пищали. Как я мог использовать их в корыстных целях — неясно. В итоге досмотр я успешно прошел только с шестого раза.
Когда после досмотра скапливается небольшая группа ребят, сопровождающие ведут их к аудиториям, где они тусуются до 9.45: пьют воду из пластиковых стаканчиков и нервно шутят.
При заходе в аудиторию надо снова зарегистрироваться по паспорту, и каждый раз, когда ты будешь входить в класс, нужен будет паспорт. Иначе — не по процедуре.
Когда все уже расселись, организаторы читают инструкцию по бумажке (с запинками — сами волнуются), и мы все вместе начинаем ожидать минуту, когда нам раздают файлы с регистрационными бланками и заданиями. Бланк заполнили — снова ожидаем определенной минуты и приступаем к выполнению.
Письменную часть за учебный год я успел натренировать. Задания типичные: аудирование, понимание текста, грамматика и словообразование. Потом нужно ответить гипотетическому другу на несколько его элементарных вопросов. Впечатлений нет никаких. Можно, конечно, вспомнить, как организатор ужасным голосом назойливо напоминала нам о недопустимости шпаргалок… Не было и волнения — я готовился.
Все прошло чуть ли не идеально. Знаю, допустил пару ошибок — ну и черт с ними, бывает. То ли дело устная часть, там веселее. У экзаменаторов должны быть списки очередности вызова, но они разрешили вызываться по желанию. Я только рад: в списке был чуть ли не последним, а освободиться хотелось очень. Поднял первым руку, набралось четыре человека, и нас «под конвоем», запрещая перекидываться словами, отправили в другую аудиторию.
Я подумал: неужели мы четверо будем сдавать устный английский одновременно? На четыре голоса? И мои ожидания оправдались. Нам снова прочитали инструкции, мы сели за ноутбуки, отрегулировали наушники и громкость, организаторы ввели коды для активации экзамена — и мы приступили. И началась какофония!
Наушники были без звукоизоляции, и в наших ответах записывалась часть ответов других ребят. Мы были так сосредоточены, что не обращали друг на друга внимания, хотя чужие реплики даже несколько помогли мне построить свои. В голове остался лишь невообразимый поток звуков. Это было просто и утомительно. Нервы подогревали только организаторы, но и они почти не испортили общее впечатление.
Самое удивительное для меня как для человека, не списывающего принципиально, — это каким потоком посыпались шпоры с ребят после выхода. Вот мне и стало ясно, чего они так волновались: а вдруг спалят. Даже отличники выходили в туалет по четыре раза, а одного организатор чуть не спалил прямо там — шпоры тот быстро смыл в унитаз. В итоге оказалось, что их готовые ответы из пабликов VK были отчасти неверными, отчасти перемешанными. Но верные ответы тоже были. А вот на следующем экзамене, по русскому, заранее слитые ответы совпали с экзаменационными идеально. Это очень раздражает: готовишься, пишешь честно — а тут такое.
Общее впечатление — ну и ну.
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