Сдать ЕГЭ — не смысл жизни

Экзамен на носу, а чувствуешь себя печеной картошкой — ​физически, морально и умственно. Наступает паника: что делать? как я сдам? стоп, а я вообще… сдам? Отставить панику! Сейчас все расскажем.

Выпускнику: учиться, дышать и спать

Не забывай про сон! Оставляй на него минимум 6–8 часов, иначе то, что ты пытаешься уложить в голове, в ней не уляжется, а нервы разлохматятся.

Не можешь заснуть? Готовься к экзамену. Не знаешь, чем себя занять? Готовься. В любой непонятной ситуации — ​готовься. В понятной тоже. Делай паузы, но не ныряй в телефон: утонешь.

Трезво оценивай себя. У каждого своя планка, и залог успеха в любом деле — ​знать ее и не пытаться прыгнуть выше головы. Завышенные ожидания могут не оправдаться, ты же человек, а не компьютер. Да и компьютер глючит.

Подумай, что самое страшное может случиться. Но никаких «дома убьют». Допустим, что экзамен провален. Ты физически от этого пострадаешь? Тебя выгонят из дома? Станут меньше любить? Ты магическим образом умрешь? Нет, конечно. А что тогда случится? Ты не поступишь, куда хотел. А в России что, только один вуз есть? А еще есть другие страны. Подумай заранее об этом — ​и тебе станет спокойнее.

Продумай план «Б». Придумай вместе с родителями, что делать, если ты завалишь экзамен или недоберешь баллов для вуза мечты.

Тренируйся, но в меру. Совсем отменять физическую активность не надо: благодаря выбросу эндорфина и дофамина в кровь во время тренировки ты чувствуешь себя не только бодрее, но и спокойнее. Подумай о спортзале пару раз в неделю.

Говори о своих чувствах и ощущениях. Тебе страшно, тяжело и ты устал, но еще хуже станет, если ты будешь держать все это в себе. Выпусти эмоции, но не в виде истерики. Есть смысл на время экзаменов ходить к психологу или психотерапевту, который поможет разобраться в себе и перестать так отчаянно паниковать. В этом нет ничего стыдного и страшного.

Родителям: кормить, разговаривать и любить

Не пилите. Не надо лишний раз говорить подростку о том, что он тупой и ничего не сдаст. Во-первых, это не так, во‑вторых, это никого не мотивирует, в‑третьих, еще и портит отношения. Лучше скажите своему ребенку, что вы в него верите и что он на самом деле очень умный и точно-точно сдаст профильную математику. Не давите. Все без исключения ученики получают достаточно прессинга со стороны учителей, а вы можете помочь пережить это давление.

Разговаривайте. Обговорите с ребенком стратегию подготовки и вашу роль в ней. Например, можно договориться, чтобы мама два-три раза в час заходила и спокойно просила не отвлекаться. Кто пробовал — ​говорят, что это помогает держаться в тонусе без излишнего контроля и давления. Можно разбирать результаты работы за день вечером и составлять вместе программу подготовки, чтобы понять, сможет ли ребенок готовиться сам, или ему срочно нужна помощь. Если нужна — ​помогите. Но не решайте за ребенка.

Не излучайте тревожность. Если будете паниковать вы — ​будет паниковать ваш ребенок. Застревать в переживаниях не стоит. Можно договориться, например, по 15 минут обсуждать свои или его страхи.

Помните о душевном здоровье. Круглосуточная учеба ощутимо подрывает как физическое, так и психическое здоровье. ЕГЭ можно пересдать на следующий год, но депрессия этот год просто сожрет. Сдача экзаменов не должна становиться смыслом жизни.

Следите за режимом. Присматривайте, чтобы подросток не забывал есть, спать и выходить на воздух, не увлекался энергетиками. Иногда подкармливайте вкусностями.

Продумайте вместе с ним план «Б». Что вы будете делать, если что-то пойдет не так? А если еще хуже?

А пока давайте дружно скрестим пальцы за тех, кто в этом году сдает экзамены. Ребят, у вас все получится! Обязательно.

Арина Ексаева,

Дарья Плетюшкина,

15 лет