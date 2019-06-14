Призрак Великой Албании

Косово — частично признанная (как называют ее симпатизанты), или самопровозглашенная (по мнению противников косовской независимости) республика, — регулярно создает проблемы не только по всему пространству Балкан, но и дальше. Последний всплеск пришелся на начало июня, когда президент Косово Хашим Тачи, отказавшись от прежней своей линии — идти к соглашению с Сербией на базе «уточнения границ», — заговорил об объединении с Албанией.

Выступая в албанском городе Хасе, он предрек «товарищам по оружию» в самой Албании и Косово скорую свободную жизнь в «едином косово-албанском государстве». Гораздо проще, рассуждал он, осуществить мечту об общем, не имеющем границы пространстве между Албанией и Косово, чем о сложной задаче удаления Сербии из Косово. Чуть позже Тачи призвал парламенты Албании и Косово «одобрить желание народа жить в едином государстве».

Этнические албанцы проживают не только в большей части Косова, но и в Сербии, Македонии, Черногории, и идея Великой Албании ничуть не нова. Ею много раз размахивали популисты самых разных уровней. Однако Тачи знал, на какую педаль нажать сейчас. Давайте считать объединение естественной реакцией на провал интеграционного процесса со стороны ЕС, сказал он. Это альтернатива той изоляции, которой ЕС подвергает Косово. К нам нельзя относиться как к второсортному народу. Наступил наилучший для национального объединения момент, и я готов поднять флаг этой кампании.

Как известно, днями раньше состоялась полицейская акция Приштины в сербских районах Косово. Около тридцати человек (кстати, не только сербов) были арестованы по различным криминальным обвинениям, прежде всего, в коррупции и причастности к оргпреступности. Подвергся задержанию и насилию российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков: его дипломатическая машина оказалась на баррикаде, которую местные жители возвели на пути полицейских.

Так совпало, что буквально накануне этих событий президент Сербии Александр Вучич признал в Скупщине: нашей власти в Косово нет, перестанем себя обманывать.

Когда в ответ на акцию косовского спецназа Вучич привел армию страны в состояние полной боеготовности, реакция на этот приказ долго не поднималась выше медийного уровня. Не прозвучало ни одного заявления из высоких кабинетов соседних балканских стран. По сути, ничего более страшного, чем ущемление государственной гордости Сербии, не произошло: «массовыми» аресты называли только в российских СМИ. Однако Приштине удалось напомнить миру о себе, в том числе благодаря заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Заглядывая, видимо, в будущее и вводя пока несуществующее определение «косовоалбанское руководство», она выразила надежду, что «покровителей Приштины, которые руководствуются на Балканах не интересами стран и народов, там проживающих, а собственными интересами, воспользуются имеющимся у них влиянием, чтобы образумить» это самое руководство, «потому что иначе последствия могут быть непредсказуемыми». Если тебя в одной из мировых столиц называют «потенциально опасной, неконтролируемой территорией в центре Европы», что ты должен делать? Правильно — извлекать из такого позиционирования максимальные политические дивиденды.

Это, собственно, и происходит.

Приштина, а не Белград уже давно стали той печкой, от которой танцуют все участники балкано-марлезонского балета.

Что касается Албании, то ее, что называется, без нее женили: Тирана последовательно стремится в ЕС, и перспективы обременения, которые могут появиться в связи с гипотетическим союзом, о коем мечтает Тачи, ее никак не устраивают. Исполняющий обязанности министра иностранных дел и Европы Албании Гент Чакай ограничился замечанием о том, что его страна старается более интенсивно сотрудничать с Косово и другими государствами региона.

Что же до зловещих «покровителей», то и ЕС, и США последовательно (и пока неуспешно) пытаются уломать «своих партнеров» из Приштины на урегулирование отношений с Белградом. Те же, бесцеремонно ставя невыполнимые для Сербии условия (например, отмену 100-процентных пошлин на ее товары только после признания независимости Косово), ведут себя вовсе не как вассалы. Однако и покровители не сдаются: только что в Белграде побывал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер, который снова предложил и Сербии, и Косово следовать европейским путем, подчеркнув, что пошлины — едва ли не единственное «препятствие» этому. Президент Вучич, со своей стороны, после переговоров с Палмером заявил:

«Если Сербия полагает, что ей надо двигаться вперед, в будущее, и иметь при этом плохие отношения с США, то пусть ищет другого президента и другое правительство… Кое-чего забыть нельзя, как нельзя и не помнить, что будущее всегда важнее, чем прошлое».

Эта мудрая мысль увязывается с постоянно повторяемой Вучичем мантрой о том, что перспективы урегулирования косовской проблемы могут основываться только на компромиссе.

На этой неделе исполнилось ровно 20 лет с того момента, когда на территорию Косово вступили первые подразделения войск западных стран, чтобы положить конец происходивший там этнической чистке (позже они стали силами KFOR). В этой же связи в Приштину прибыл сияющий сединой Билл Клинтон, чтобы получить косовский «Орден Свободы». Памятник ему на одной из здешних улиц уже стоит, а вот Мадлен Олбрайт, госсекретарю в администрации Клинтона, суждено присутствовать при открытии собственного.

Тем временем министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич взял стодолларовую купюру, написал на ней «Косово — это Сербия» и выложил изображение в интернет. В ответ на деликатный упрек американского посольства, мол, вместо того, чтобы портить деньги, вы бы лучше задумались над словами Бенджамина Франклина «Воюй со своими недостатками, живи в мире со своими соседями», Дачич сказал: «Это наша государственная политика, я все время так говорю, почему бы и не написать?».