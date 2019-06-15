Переворот на 180 градусов

15 июня Конституционный суд Молдовы совершил сложнейший акробатический прыжок, развернулся на 180 градусов и аннулировал свои же решения, вынесенные всего неделю назад, 7–9 июня. В том числе и решения о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов главы государства, поскольку действующего президента Молдовы Игоря Додона КС тоже отстранил от должности. Что происходит в стране?

Элита Молдовы раскололась, разразился политический кризис. Додон отказался освобождать должность президента, парламент отказался распускаться. Уже в воскресенье, 9 июня, депутаты молдавского парламента от Партии социалистов и проевропейского блока ACUM собрались на экстренное заседание и провозгласили Молдову «захваченным государством». Публично прозвучали обвинения, что все ключевые государственные структуры, включая Конституционный суд, находятся под контролем Владимира Плахотнюка, молдавского олигарха, лидера Демократической партии. Впрочем, аналогичные обвинения, практически дословно, уже звучали четыре года назад, когда в июне 2015 года бывший премьер Молдавии Ион Стурза в телеинтервью заявил, что

«Молдавия — захваченное государство и контролирует его Плахотнюк».

Дальше события начали развиваться стремительно. Действующих президента и парламент поддержали США, Европарламент и Россия. Более того, в четверг Владимир Путин дал интервью телекомпании МИР. Относительно ситуации в Молдове президент высказался однозначно (могло сложиться впечатление, что само интервью Путина появилось исключительно ради публичной поддержки Додона): власть в стране узурпирована «олигархическими структурами», подмявшими под себя «все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все, что угодно».

Владимир Путин выступил в поддержку президента Игоря Додона. Его же поддержали США и ЕС. Фото: РИА Новости

В пятницу офис Демократической партии в Кишиневе посетил посол США в Молдове Дерек Хоган. О чем говорили Хоган и Плахотнюк, неизвестно. Но именно после этого разговора Плахотнюк покинул Молдову. На борту своего частного бизнесджета олигарх вылетел в Стамбул, а оттуда самолет взял курс на США.

Оставшись без «патрона», Конституционный суд Молдовы отменил свои же решения.

Политический кризис в стране вроде бы миновал. Но остается множество вопросов. И самые главные из них:

кто «крышевал» Плахотнюка в России? Кто накачивал олигарха российскими миллиардами явно коррупционного происхождения?

Владимир Плахотнюк организовал массовые акции против действующего президента и правительства. Но вскоре вынужден был уехать из страны. Фото: РИА Новости

Справедливости ради, надо сказать, что 22 февраля этого года МВД России сообщило о расследовании уголовного дела, возбужденного по ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), фигурантом которого является Владимир Плахотнюк. По версии российских правоохранительных органов, именно молдавский олигарх вместе со своими подельниками организовал международное преступное сообщество, члены которого в 2013–2014 годах вывели из России 37 млрд рублей.

Еще в конце февраля «Новая» писала, что «обвинение Плахотнюка в отмывании миллиардов из России выглядит нелепо, если на скамье подсудимых нет ни одного высокопоставленного отечественного чиновника, который должен был отвечать за эту схему с российской стороны. Ведь речь идет о системе, через которую прошли не 37 миллиардов, а порядка 700 миллиардов рублей» (подробности в «Новой», № 21 от 25 февраля 2019 г.).

Но имена российских чиновников и силовиков, «работавших» с Плахотнюком, пока так и не названы.