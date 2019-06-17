«Бог вас уже поцеловал в макушку, поддержит и на депутатском поприще!»

В июне 2018 года в Москве был разыгран Кубок «Единой России» по футболу: в финале команда из района Зябликово со счетом 1:2 проиграла приглашенному коллективу из Севастополя. Участников призами награждал в числе прочих бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин. «Спасибо «Единой России», что она организовала эти соревнования», — от чистого сердца заявил спортсмен. Спустя год Булыкин может «отблагодарить» «Единую Россию» еще раз: он подал документы на выдвижение кандидатом в депутаты Мосгордумы от крайне неудобного для партии власти 43-го избирательного округа.

Булыкин подал документы в тот же день, когда свою кандидатуру отозвала учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Помимо стандартных формулировок о необходимости «поддержки» от избирателей, Булыкин заявил, что его приоритетом на посту депутата станет развитие детского и юношеского спорта в Москве. В интервью «Спорт-экспрессу» футболист добавил, что решение идти в Мосгордуму пришло после того, как они «сидели с друзьями, думали, что к чему». При этом в интервью «Новой» Булыкин категорически отрицает любую связь своего выдвижения и дружбы с властью.

цитата. футболист дмитрий булыкин — «новой»

«Я не являюсь кандидатом от мэрии, я самовыдвиженец: сам решил и пошел. Мне сказали фамилии моих конкурентов, но про них я больше ничего не знаю, пока мне не предоставили справку. Для начала мне надо самому собрать подписи и только после этого я буду думать, общаться [с избирателями] и писать свою программу».

Булыкин — не единственный, кто внезапно «сам решил и пошел» баллотироваться от 43-го округа. 17 июня документы в избирательную комиссию подал российский актер Андрей Соколов. Широкой аудитории он известен по роли в перестроечном фильме «Маленькая Вера», что

уже спровоцировало вал шуток вроде «вместо «Веры» стала «Маленькая Вера».

Два года назад Соколов уже пытался выдвинуться в этом же округе в качестве муниципального депутата от Пресни и потерпел неудачу. Сейчас он тоже говорит, что идет самовыдвиженцем, но, как пишет актер в своем фейсбуке, он бы никуда не пошел, если бы Федермессер не сняла свою кандидатуру: «После того, как с ней поступили крайне некрасиво и жестоко, было подано заявление».

Актер Андрей Соколов. Фото: РИА Новости

В комментариях Соколову в основном желают удачи: «Бог вас уже поцеловал в макушку, поддержит и на депутатском поприще!»

Участие Всевышнего, однако, может и не понадобиться. И выдвижение Соколова, и заявка Булыкина полностью вписываются в стратегию московской мэрии на этих выборах.

Согласно концепции, как минимум в ряде округов ставка будет сделана на медийных персонажей, а

В этом не было бы проблемы, но 43-й округ стоит у московских властей комом в горле, поскольку там, помимо демократа со стажем Сергея Митрохина, баллотируется одна из самых активных участниц команды Алексея Навального — Любовь Соболь.

Сама по себе она, вероятно, не опасна, поскольку один депутат в Мосгордуме вряд ли способен что-то сделать: при 40 послушных депутатах еще пятеро оппозиционных не способны на изменение системы, говорит политолог Дмитрий Орешкин. «Соболь — человек Навального, и это важно для мэрии и Кремля. Стоит задача дискредитировать их команду, поэтому нужно, чтобы Соболь не набрала и пяти процентов голосов, — объясняет эксперт. — Снимать с выборов кандидата не очень хочется, это крайний вариант. А если она наберет мало, можно будет говорить: смотрите, Навальный никого не представляет, это просто сотрясатели воздуха».

Задача-минимум: футболист и артист должны отобрать голоса. «Пусть побеждает кто угодно, только не Соболь», — формулирует Орешкин.

Сама Соболь категорически не согласна с тем, что в Мосгордуме ничего нельзя сделать. «Мосгордума — это уровень парламента города-миллионника. Там должен быть именно что политический представитель, — говорит она «Новой». — Я же не одна выдвигаюсь, в Мосгордуму от других округов выдвигаются много других сильных кандидатов, у нас есть возможность победить и в итоге образовать фракцию. Да даже один депутат может много сделать». Политик приводит пример с тарифами ЖКХ: если внести законопроект о прозрачности тарифов (это одна из наработок, сохранившихся с избирательной кампании Навального в 2013-м), то «Единой России» (пусть она и составляет большинство. — Ред.) придется очень несладко, когда нужно будет объяснять, почему она голосует против. «Начнется общественная дискуссия, которой сейчас нет, — убеждена Любовь Соболь. — У депутата Мосгордумы есть право вносить законопроекты, и если они будут звучать громко, фракции правящей партии будет нелегко».

Баллотирующийся в этом же округе «яблочник» Сергей Митрохин тоже недоволен появлением новых лиц, которые находятся концептуально далеко от пестуемой демократом real politik районного масштаба.

«У меня три соперника: футболист, артист и популист, — язвит он. — Вероятно, сейчас в мэрии посмотрят, какой из кандидатов набирает больше голосов, а затем один из них снимется в пользу другого».

По прикидкам Митрохина, Булыкин снимется в пользу Соколова, но все их старания пройдут втуне: политик от «Яблока» заявил, что «заранее учитывал административный ресурс, применяемый против него». Проблема всех его конкурентов (и Соболь в том числе) в том, что они олицетворяют собой кого-то: или власть, или Навального, а Митрохин, хоть и идет от «Яблока», может действовать самостоятельно. В предыдущих выборах в Мосгордуму, к слову, политик участвовать отказался: тогда он объяснил это желанием «сосредоточиться» на федеральной повестке. «Яблоко» в итоге не получило в Мосгордуме ни одного мандата.

Победить в 43-м округе кандидату не от власти можно будет при условии, что он или она станут представителем «рассерженного электората», который окажется недоволен подобной чехардой с выдвижениями. «Такой риск есть, — соглашается Дмитрий Орешкин. — Но в крайнем случае ту же Соболь всегда можно снять с выборов (неприятно, но пережить можно), а к тому же — в центре Москвы, пусть он и политически активный, только процентов 30 избирателей считают, что так жить нельзя. Остальные 70 процентов, хотя и жалуются на «отдельные недоработки», считают, что жить так как раз очень можно». В целом по Москве ситуация еще хуже для оппозиции московской власти, отмечает эксперт.

Но даже при этом независимых кандидатов все равно поддавливают, жалуются они «Новой». «Предполагаю, что именно штаб кандидата от «Единой России» организует все провокации в отношении нас, — говорит муниципальный депутат Константин Янкаускас (собирает подписи в свою поддержку в Зюзино). — На прошлой неделе ходили фальшивые сборщики подписей, которые с неправильными подписными листами собирали подписи якобы в поддержку моего выдвижения. В прошлую среду выпустили фальшивую районную газету, подделку под нашу». «Лжесборщиков» вычислил также и идущий в депутаты от 45-го округа Илья Яшин.

Все это проходит на фоне крайне тяжелого сбора подписей у всех несистемных кандидатов: летом очень сложно найти кого-то из избирателей в городе. «Многие боятся давать свои паспортные данные, поскольку живут в районе, платят налоги, но не прописаны в нем, а значит, не имеют возможности поддержать своего кандидата», — добавляет Янкаускас. В этом смысле оптимизм Булыкина и Соколова, которые внезапно собрались в Мосгордуму и не боятся процедуры сбора подписей, хотя до окончания регистрации осталось меньше трех недель, кажется удивительным. Но только если и вправду верить, что власть не имеет к ним никакого отношения.