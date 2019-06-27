Падальщики

Есть люди, о которых даже думать стыдно, — как в помои ныряешь, ну родились такими.

Есть журналисты, из-за которых ныне профессия рифмуется со словом «позор».

Увы, но придется говорить о помоях.

Никогда бы не стал писать о В. Соловьеве (существует такой гражданин в телевизоре — во френче ходит) и С. Михееве (этот с небритостью — больше про него ничего неизвестно), поскольку рассказывать о пустом месте — занятие утомительное.

Но друзей и коллег защищать надо. Публично.

Так вот. Эти двое — небывалое дело — начали свою программу на «России 1» с упоминания «Новой газеты» и ее специального корреспондента Павла Каныгина, который занимался расследованием гибели малайзийского «Боинга» — рейс МН17, сбитого в небе над Донбассом.

Повод — международное следствие сообщило имена четверых подозреваемых, трое из которых — россияне. Причина — «Новая газета» о том рассказала и напомнила, какие именно обстоятельства трагедии вскрылись за эти годы.

В программе «Кто против?» вышеозначенные персонажи, конечно, ничего не сказали о сути расследования: ни о ЗРК «Бук», ни о тех людях, кого международная группа следователей обвиняет в гибели сотен людей, ни о чудовищной войне, развязанной из-за чьих-то мелких амбиций…

И сочувствия не было — ни слова вообще.

Зато показали видеоролик, подготовленный украинским журналистом Анатолием Шарием, — чтобы продемонстрировать «качество расследователей».

Да, Паша заикается. И съемка проводилась сразу после операции на гайморовых пазухах, о чем сообщалось неоднократно.

Когда донецкие бандиты его похищали, а местные менты потом выдворяли в Россию, чтобы хоть как-то притушить скандал, была раздута история о журналисте-наркомане — и тогда демонстрировали этот ролик.

Провокация не удалась.

Мы публиковали результаты экспертиз. Это было необходимо, потому что, в отличие от мастеров натирать дорогими ботинками коридоры «Останкино», Каныгин работает не в студии, а на войне.

По поводу этих лживых обвинений, которые уже транслировались в эфире, в начале 2018 года было даже принято специальное решение Общественной коллегии по жалобам на прессу. О чем в ВГТРК не могли не знать, поскольку решение касалось все той же телекомпании — программы «Вести», изготовленной на канале «Россия 24».

Из решения комиссии по жалобам на прессу. январь 2018

«Программой и ее ведущим была осуществлена провокационная попытка выстроить психологически безотказную модель подрыва доверия к прессе <…>», «ведущим программы были проявлены <…> признаки пропаганды с элементами «языка вражды». <…> «Речь идет: о преподнесении в программе домысла как факта, о введении телезрителя в заблуждение <…>. О нарушении права граждан на получение достоверной, полной, точной и непредвзято поданной информации. <…> О запретном для журналиста манипулировании общественным сознанием». Читайте полностью текст решения Комиссии по жалобам на прессу Читайте текст жалобы «Новой газеты»

Ложь, произнесенная однажды, может быть заблуждением. Ложь, повторенная сознательно, — клевета.

Потому что тут ведь в чем закавыка: «новостное» шоу выдало не просто ложь, а ложь, давно протухшую.

Но падальщикам все равно.

Подлость даже не в том, что в прямом многомиллионном эфире позволяют себе издеваться над людьми.

Подлость даже не в том, что оболгали.

Подлость в том, что эти мерзавцы так ничего и не сказали своим зрителям об обстоятельствах гибели пассажирского лайнера. Они ржали.

Изгалялись.

Приглашенные в студию «эксперты» с видом восставших зомби хмыкали и гоготали.

Но все-таки есть за что похвалить вышеобозначенных телеведущих: они еще раз и предельно четко провели границу между журналистами и людьми с глотками, натруженными от постоянного вранья, которых Общественная коллегия по жалобам на прессу уже назвала провокаторами, пропагандистами, манипуляторами.

Качество журналистов-расследователей, конечно, никто не продемонстрировал — ведь для этого нужно было цитировать материалы газеты, сравнивать с выводами международной следственной группы, брать комментарии экспертов, погружаться в суть обвинений…

Все, на что оказались способны «разоблачители» — это ржать в передаче, где шла речь о расследовании гибели сотен людей.

Имя Каныгина хорошо известно читателям. Теперь о нем знают миллионы.

А вот имена Соловьева и Михеева известны давно — и тут гордиться нечем.