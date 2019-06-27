Падальщики
Ложь, произнесенная однажды, может быть ошибкой. Ложь, повторенная сознательно, — клевета
Соловьев и Михеев намеренно оскорбили спецкора «Новой»
Сергей Соколовзамглавного редактора
Есть люди, о которых даже думать стыдно, — как в помои ныряешь, ну родились такими.
Есть журналисты, из-за которых ныне профессия рифмуется со словом «позор».
Увы, но придется говорить о помоях.
Никогда бы не стал писать о В. Соловьеве (существует такой гражданин в телевизоре — во френче ходит) и С. Михееве (этот с небритостью — больше про него ничего неизвестно), поскольку рассказывать о пустом месте — занятие утомительное.
Но друзей и коллег защищать надо. Публично.
Так вот. Эти двое — небывалое дело — начали свою программу на «России 1» с упоминания «Новой газеты» и ее специального корреспондента Павла Каныгина, который занимался расследованием гибели малайзийского «Боинга» — рейс МН17, сбитого в небе над Донбассом.
Повод — международное следствие сообщило имена четверых подозреваемых, трое из которых — россияне. Причина — «Новая газета» о том рассказала и напомнила, какие именно обстоятельства трагедии вскрылись за эти годы.
В программе «Кто против?» вышеозначенные персонажи, конечно, ничего не сказали о сути расследования: ни о ЗРК «Бук», ни о тех людях, кого международная группа следователей обвиняет в гибели сотен людей, ни о чудовищной войне, развязанной из-за чьих-то мелких амбиций…
И сочувствия не было — ни слова вообще.
Зато показали видеоролик, подготовленный украинским журналистом Анатолием Шарием, — чтобы продемонстрировать «качество расследователей».
Да, Паша заикается. И съемка проводилась сразу после операции на гайморовых пазухах, о чем сообщалось неоднократно.
Когда донецкие бандиты его похищали, а местные менты потом выдворяли в Россию, чтобы хоть как-то притушить скандал, была раздута история о журналисте-наркомане — и тогда демонстрировали этот ролик.
Провокация не удалась.
Мы публиковали результаты экспертиз. Это было необходимо, потому что, в отличие от мастеров натирать дорогими ботинками коридоры «Останкино», Каныгин работает не в студии, а на войне.
По поводу этих лживых обвинений, которые уже транслировались в эфире, в начале 2018 года было даже принято специальное решение Общественной коллегии по жалобам на прессу. О чем в ВГТРК не могли не знать, поскольку решение касалось все той же телекомпании — программы «Вести», изготовленной на канале «Россия 24».
Из решения комиссии по жалобам на прессу. январь 2018
«Программой и ее ведущим была осуществлена провокационная попытка выстроить психологически безотказную модель подрыва доверия к прессе <…>», «ведущим программы были проявлены <…> признаки пропаганды с элементами «языка вражды». <…> «Речь идет: о преподнесении в программе домысла как факта, о введении телезрителя в заблуждение <…>. О нарушении права граждан на получение достоверной, полной, точной и непредвзято поданной информации. <…> О запретном для журналиста манипулировании общественным сознанием».
Читайте полностью текст решения Комиссии по жалобам на прессу
Читайте текст жалобы «Новой газеты»
Ложь, произнесенная однажды, может быть заблуждением. Ложь, повторенная сознательно, — клевета.
Потому что тут ведь в чем закавыка: «новостное» шоу выдало не просто ложь, а ложь, давно протухшую.
Но падальщикам все равно.
Подлость даже не в том, что в прямом многомиллионном эфире позволяют себе издеваться над людьми.
Подлость даже не в том, что оболгали.
Подлость в том, что эти мерзавцы так ничего и не сказали своим зрителям об обстоятельствах гибели пассажирского лайнера.
Они ржали.
Изгалялись.
Приглашенные в студию «эксперты» с видом восставших зомби хмыкали и гоготали.
Но все-таки есть за что похвалить вышеобозначенных телеведущих: они еще раз и предельно четко провели границу между журналистами и людьми с глотками, натруженными от постоянного вранья, которых Общественная коллегия по жалобам на прессу уже назвала провокаторами, пропагандистами, манипуляторами.
Качество журналистов-расследователей, конечно, никто не продемонстрировал — ведь для этого нужно было цитировать материалы газеты, сравнивать с выводами международной следственной группы, брать комментарии экспертов, погружаться в суть обвинений…
Все, на что оказались способны «разоблачители» — это ржать в передаче, где шла речь о расследовании гибели сотен людей.
Имя Каныгина хорошо известно читателям. Теперь о нем знают миллионы.
А вот имена Соловьева и Михеева известны давно — и тут гордиться нечем.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.