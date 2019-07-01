Триумф с фоном

На финиш Евроигр россияне накатывали с показателями, значительно перекрывшими плановое задание. Перед последним днем красивое круглое число завоеванных медалей стало вожделенной целью, и заветная сотня покорилась непосредственно в присутствии прилетевшего в Минск президента России Владимира Путина.

Не столь радостные вести другого характера в июне просачивались скупо, и не сильно волновали общественность. Успокаивали ее привычным способом. Когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в очередной раз получила отказ в восстановлении статуса, на одном из федеральных каналов вышел касающийся допинговой истории новостной сюжет. Авторы возмущались действиями «инквизиторов», которые продолжают гнуть свою санкционную линию, несмотря на то, что Россия давно выполнила все условия. Аргументы были наивны до смешного, факты перевирались или попросту игнорировались, пафос был направлен исключительно на внешних «врагов».

Буквально через несколько дней чередой повалили сообщения об очередных громких дисквалификациях, а также разразился скандал, в ходе которого можно было изобличать уже «врагов» внутренних. Даже странно, что наши чуткие пропагандисты еще не возбудились. Или указания не поступили, или крыть было нечем.

…Крик души лучшей российской легкоатлетки Марии Ласицкене не мог остаться незамеченным. Она призвала уйти всех, причастных к «нескончаемому позору», связанному к продолжающимся бедствованием «королевы спорта»:

«Разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир, необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики».

Мария Ласицкене. Фото: Михаил Джапаридзе/TASS

Три года занимающийся восстановлением статуса глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, со своей стороны, понял это как наезд исключительно на себя и свою команду. Выступление перед спортсменами в Новогорске не предназначалось для прессы, но оказалось быстро растиражированным. Если Мария предъявила претензии в том числе и руководству федерации — значит, она не согласна с теми положительными изменениями, которые новое начальство и воплощает при поддержке Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Соответственно, сильнейшая в мире прыгунья в высоту может лишиться нейтрального статуса и возможности выступать на международном уровне. Выстрел получился холостой — наказывать всего лишь за высказанное мнение главную звезду «Бриллиантовой лиги» никто, естественно, не собирался.

Шляхтин, увы, не остановился: «Сейчас эти два-три месяца очень важны с точки зрения культуры… Надо показать им, что культура поменялась. А мы что делаем?

Мы мочим федерацию! По полной программе! Больше мы ничего не умеем делать! Давайте замочим ее! И раскатаем, и придет другой, и все будет хорошо!».

Если убрать понятную эмоцию кризисного менеджера, то в сухом остатке остается «надо показать им», то есть международным спортивным и антидопинговым организациям, что Россия не просто исправила ситуацию в легкой атлетике, но и поменяла культуру — с якобы допинговой на антидопинговую. Слово «показать» здесь ключевое.

Да они и рады были бы поверить, потому как всем действительно осточертела бесконечная история с российским допингом. Хотя и в России, и в мире прекрасно понимают, что самая беспощадная борьба мозги не поменяет. Серьезные усилия нового руководства ВФЛА по выполнению необходимой для восстановления статуса дорожной карты действительно могли уже сейчас увенчаться успехом, если бы…

Если бы не дело о фальшивой медицинской справке прыгуна в высоту Данила Лысенко, который получил роковое третье предупреждение еще на исходе лета прошлого года. Если бы не подтвердившиеся подозрения ИААФ в том, что отдельные пожизненно дисквалифицированные специалисты, в частности, Владимир Казарин, продолжают работать со спортсменами, и даже элитными. Наконец, если бы Российское антидопинговое агентство в этот самый момент не объявило итог расследования по нарушениям антидопинговых правил в лечебно-физкультурном учреждении столицы Чувашии Чебоксарах: 30 с лишним открытых дел по нарушениям, и еще столько же — готовящихся к производству.

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Это еще далеко не все. Но вполне достаточно, чтобы понять и эмоцию Ласицкене, определенную растерянность Дмитрия Шляхтина, и жесткую позицию главы восстановленного в правах РУСАДА Юрия Гануса.

Юрий Ганус. Фото: РИА Новости

…У Юрия Гануса непростое положение. Статус РУСАДА восстановили в сентябре, за его подтверждение Россией было заплачено непростой ценой — выполнив последнее условие передачей базы данных Московской антидопинговой лабораторией, перед страной замаячила перспектива открытия сотен новых дел. РУСАДА дали гарантии, по крайней мере, на словах, что индивидуальные дела по старым нарушениям не отразятся на участии России в предстоящей токийской Олимпиаде.

Но реабилитированному агентству надо держать очень высокий уровень непримиримости, каждым шагом подтверждая свою независимость и беспристрастность. Поэтому «чувашская история», равно как и принципиальная позиция РУСАДА по отдельным действиям руководства ВФЛА вызвала, мягко сказать, неоднозначную реакцию. Ну, не привыкли мы к выносу сора из избы, да еще в неподходящий момент.

Но «наехать» на Гануса впрямую будет означать, что РУСАДА испытывает давление со стороны госструктур, а это снова грозит лишением статуса.

Разъяснения, которые РУСАДА дало по «чувашскому делу», с одной стороны, стали ударом по позиции патриотов-охранителей, с другой, подтвердили, что агентство действительно пытается, и не без успеха, действовать по закону. В медицинском центре при спортивном училище не пичкали допингом спортсменов, но там массово использовали запрещенный объем внутривенных инфузий. То есть вводили не запрещенные препараты, но чаще и не в допустимых объемах. Представителям самых разных видов спорта (по легкоатлетам — 17 случаев), в том числе несовершеннолетним. Экспериментировали, причем в разгар допингового скандала — первый рейд РУСАДА зафиксировал применение запрещенных способов в апреле 2017-го. Как позже прокомментирует агентство, налицо было проявление «безалаберности, безответственности и невежества».

Не в такие уж давние времена происшествие тихо бы замяли, но не в этот раз. Деяние вообще подпадало под уголовную статью, однако сначала дело закрыли за отсутствием состава преступления, а вторая попытка завершилась так же — в связи с истечением срока давности. Это лишь добавило РУСАДА решимости обнародовать шокирующие результаты.

…Известие о 4-летней дисквалификации биатлонистов Александра Печенкина и Александра Чернышова громом посреди ясного неба не стало. Их не поймали на допинге, но записи беглого руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова оказались, как считает ВАДА, подтверждены переданной базой данных. Отягчающим обстоятельством послужило «участие в организованной допинг-схеме». Печенкин, у которого были успехи на юниорском уровне, но не слишком ладилось на взрослом, отказался подавать апелляцию и решил завершить карьеру. По олимпийским чемпионам Светлане Слепцовой и Евгении Устюгове, дело которых шло в одной связке с этими двумя, вердикт еще не вынесен.

Да мало хорошего. Уличенный в запрещенном сотрудничестве с дисквалифицированным пожизненно тренером бегун Артем Денмухаметов отстранен от соревнований. 37 легкоатлетам из 119 отказано в нейтральном статусе. Дела экс-главы ВФЛА Валентина Балахничева и тренера Александра Мельникова будут рассмотрены в Париже в связи с возможной причастностью к преступлениям бывшего главы ИААФ Ламина Диака, обвиняемого в коррупции и вымогательстве.

ВАДА извещает об открытии свыше ста дел против российских спортсменов на основании анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории и их сверки с ранее полученными данными, подчеркивая, что это лишь первая волна. И пусть разоблачения, по заверениям ВАДА, не приведут к новым коллективным санкциям, но, похоже, реабилитации российской легкой атлетики в сентябре ждать снова не приходится.

А пока нам предлагают радоваться «принесенному спортсменами триумфу» (цитата из новостного сюжета на Первом канале) на вторых Евроиграх в Минске: 109 медалей, из них 44 золотых. Владимир Путин оценил выступление россиян словами «очень здорово, красиво и впечатляюще», посетил церемонию закрытия, встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Стороны обменялись комплиментами и, судя по телесюжету, болезненных тем не затрагивали.

Это не означает, что темы исчезли.