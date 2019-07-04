«Все подводники мира будут молиться за русских офицеров»

Как говорят, «сон разума рождает чудовищ». Отсутствие информации можно сравнить со сном разума. В Вашингтоне произошло что-то вроде легкой паники, когда в среду утром вице-президент США Майк Пенс отменил запланированную поездку на мероприятие в штат Нью-Гэмпшир.

Представитель офиса Пенса Рэнди Гентри вышел к аудитории в Нью-Гэмпшире, состоявшей из бывших наркоманов (перед ними должен был выступить вице-президент), и объявил, что «борт номер 2 вернулся в Вашингтон после срочного звонка президента». Издание Politico и ряд других американских СМИ немедленно вспомнили о том, что Владимир Путин накануне отменил поездку в Тверь, чтобы экстренно обсудить пожар на глубоководном аппарате, приведший к гибели 14 офицеров, с министром обороны Сергеем Шойгу.

На мой взгляд, аналогия очень натянутая, но в социальных сетях Америки заговорили о «связи двух событий», а СМИ вспомнили не только аварию на подлодке «Курск» (это было неизбежно), но и Чернобыль — из-за отсутствия официальной информации в случае, когда речь могла идти о потенциальной ядерной катастрофе. Чтобы остановить спекуляции, представитель Белого дома на условиях анонимности заявил репортерам, что отмена поездки вице-президента Пенса не была связана с «вопросами национальной безопасности страны или здоровья» (если бы с Трампом что-то случилось, вице-президент принял бы бразды правления).

Официальный представитель Пентагона сообщил изданию Военно-морского института США USNI News, что США «наблюдают за ситуацией, Вашингтон не получал обращений об оказании помощи, в момент пожара Соединенные Штаты не проводили никаких операций в этом районе». По мнению издания, авария на российской подводной лодке произошла во время «обычной сезонной подготовки к летним операциям» Главного управления глубоководных исследований РФ, известного под аббревиатурой ГУГИ, подразделения российского генштаба, которому приписывают секретные операции в глубинах вод. Владимир Путин на встрече с Шойгу, частично показанной по телевидению, назвал лодку «необычным судном», что, по мнению американских журналистов, только подтверждает версию о том, что речь идет о глубоководной лодке «Проект 10831» АС-12, неофициальное название «Лошарик». Еще один номер, применяемый в последнее время, AS-31.

Как отмечают эксперты базирующегося в Калифорнии военно-экспертного интернет-издания The Drive (the War Zone), проект российской глубоководной подводной лодки начали разрабатывать в 1988 году. Хотели создать атомную субмарину с очень глубоким погружением (до 3 км, а по неподтвержденным данным — до 6 км), большой выносливостью, состоящую из ряда сферических сосудов, с двигательной установкой судна, жилыми помещениями, интерфейсами управления и контроля.

Атомный реактор Э-17 обеспечивает мощность около 10–15 тысяч л.с., благодаря чему «Лошарик» конкурирует с другими быстроходными атомными подлодками. По данным источников в НАТО, из-за способностей к глубокому погружению главная миссия судна связана со шпионажем и слежкой. Субмарина может устанавливать устройства для прослушивания, манипулировать устройствами противника, подключаться к оптоволоконному кабелю или обрубить его.

В 2015-м эксперты Пентагона заявили, что

АС-12 — это «диверсионный аппарат», который в случае серьезного конфликта может подорвать работу интернета, разрушив магистральные кабели связи между материками.

Отмечая «самый высокий уровень активности российского подводного флота со времен холодной войны», руководство НАТО создало специальное подразделение для защиты морских коммуникаций между Северной Америкой и Европой.

По официальной информации, судно занималось научно-исследовательской деятельностью. Моряки-подводники (сплошь капитаны 1 и 2 ранга, два Героя России) проводили исследования по изучению гидросферы Земли, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Российский министр признал, что во время аварии на подводной лодке находился гражданский эксперт из государственного оборонно-промышленного комплекса. Эти слова, полагают американские эксперты, могут указывать на участие «Лошарика» в испытаниях нового оборудования во время аварии.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Кроме того, отмечает The Drive (the War Zone), в своем новом материале о пожаре газета «Красная звезда» — официальный орган Минобороны РФ, включила ранее неизвестный рисунок-чертеж проекта 09852 «Белгород», модифицированной подлодки класса «Оскар». У рисунка нет подписи, в тексте не упоминается «Белгород», но эксперты определили, что это именно К-329. Из открытых источников известно, что подлодка «Белгород» спущена на воду 23 апреля 2019 года на судостроительном заводе «Севмаш» и достраивается на плаву. Швартовные испытания и тестирование ядерного реактора запланированы в этом году, а официально в состав флота подлодка должна войти в 2020 году.

Хотя «Белгород» в основном ассоциируется с ядерной боевой торпедой большой дальности «Посейдон», субмарина предназначается также в качестве основного корабля для небольших подводных лодок с глубоким погружением, как «Лошарик».

Изображение лодки «Белгород» в материале официальной газеты Минобороны — это «утечка информации» или случайность? Американским экспертам остается только гадать.

Алексей Муравьев, эксперт по вопросам безопасности австралийского университета Кертин, предполагает, что вопреки официальной версии о том, что подводная лодка проводила сканирование морского дна Баренцева моря, в реальности она могла участвовать в секретных испытаниях «Посейдона».

В более ранних сообщениях российских СМИ со ссылкой на неназванных лиц назывались и другие лодки, которые могли нести «необычное судно». Это субмарины с баллистическими ракетами BS-64 «Подмосковье» и BS-136 «Оренбург». Рыбаки сообщили о том, что видели «Подмосковье» на поверхности в Баренцевом море. По одной из версий, когда случился пожар, «Лошарик» поднимался с морского дна, чтобы состыковаться с «Подмосковьем» на полигоне Северного флота к западу от Кольского залива.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Как пишет «Нью-Йорк таймс», со времен гибели «Курска» и последующих аварий на российском подводном флоте руководство ВМФ РФ «медленно реагировало на серьезность чрезвычайных ситуаций, масштабы человеческих жертв или угрозу окружающей среде». Американские СМИ отмечают, что из-за засекреченности информации мировая общественность может так и не узнать, что именно произошло на борту российской подлодки, был ли это «Лошарик» с ядерным реактором, или другая лодка, насколько близка была угроза взрыва реактора и заражения окружающей среды.

В заключение — немного личных воспоминаний. В далеком уже 2001 году в качестве собкора ТВ я побывал на военно-морской базе Клайд в Шотландии. По случаю празднования 100-летия подводного флота Соединенного Королевства для участия в параде туда прибыли подлодки из 12 стран, рядом с натовскими субмаринами стояла российская электроподлодка «Вологда», чей визит стал первым в истории заходом российской субмарины в цитадель атомных британских подлодок. Моряки-подводники со всего света собрались для того, чтобы общаться, делиться профессиональным опытом, они даже играли в футбол. Сборная «подводников мира», правда, уступила британцам, но игрок с российской «Вологды» свой гол забил.

И тогда американские и британские моряки говорили о том, что в их профессии существует особое братство людей, уходящих в морские глубины.

Я вспомнил съезд моряков-подводников (другие были времена!) в связи со статьей в The Washington examiner: «Почему все подводники будут молиться за русских моряков». Политический обозреватель Том Роган, кстати, англичанин, пишет: