Медведчук есть, российского реванша нет

За время войны с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины Виктор Медведчук укрепил свои позиции. Согласно последним рейтингам, «Оппозиционная платформа — За жизнь» занимает второе место в предвыборной гонке и проходит в Верховную Раду Украины в составе не менее 30 депутатов. Большое политическое возвращение Медведчука — один из самых больших парадоксов президентства Петра Порошенко. Как это стало возможным — читайте в материале «Громадского». «Новая газета» публикует текст Сашко Шевченко и Максима Каменева с незначительными сокращениями.

Все в партию

Когда Виктор Медведчук прошлым летом вернулся в украинскую политику в статусе члена партии Вадима Рабиновича «За жизнь» у него был амбициозный план — объединить всех политиков пророссийского спектра.

Задуманное удалось реализовать частично. К союзу с кумом Путина подключилась так называемая группа РосУкрЭнерго или «газовики» — половина фракции «Оппозиционный блок» (15 народных депутатов) во главе с бизнес-партнерами олигарха Дмитрия Фирташа Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным. Новую партию в честь стыковки так и назвали — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — и она сразу включидась в президентские выборы. Кандидатом выдвинули Юрия Бойко, и Медведчук накануне голосования повез его в Москву, где их принял премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Другое крыло фракции «Оппозиционный блок» во главе с Вадимом Новинским и Борисом Колесниковым — бизнес-партнером и другом другого олигарха, Рината Ахметова, не согласились на союз с Медведчуком, исключили Бойко за сепаратизм и оставили за собой бренд «Оппозиционный блок». Новинский подчеркивает, что Ахметов полностью отошел от участия в «Оппозиционном блоке» с 2016 года. На президентскую кампанию «ОБ» выдвинул собственного кандидата — нардепа Александра Вилкула — и ошибся. В первом туре Викул набрал 4,15% голосов, заняв лишь восьмое место. «Если бы Вилкул поддержал Бойко как самого рейтингового кандидата от оппозиции, тот, безусловно, вышел бы во второй тур, опередив Порошенко», — говорил после выборов соратник Медведчука Нестор Шуфрич. Так бы это произошло или нет — неизвестно. По официальным данным, Юрий Бойко показал четвертый результат на президентских выборах, получив голоса 11,67% избирателей. В сумме с голосами Викула получилось бы 15,82%. Напомним, у Порошенко было 15,95% по итогам первого тура выборов президента Украины.

Как бы то ни было на предстоящее выборы в Раду «ОП» вновь идет отдельно от коалиции Медведчука. Заранее известно, что рейтинг партии находится в пределах статистической погрешности.

Не то у Медведчука. Его «Оппозиционная платформа — За жизнь» по последним замерам социологов — на втором месте после президентской партии «Слуга народа». Известно, что сторонники Зеленского не собираются объединяться в коалиции с бывшими «регионалами» (пророссийским электоратом Януковича), поэтому

слухи о премьерстве для Бойко выглядят малореалистичными. Зато желание Медведчука занять пост вице-спикера парламента, напротив, уже не фантастика.

Все это похоже на реванш пророссийских сил. Но это не так. Директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина объясняет: «По сравнению с 2014 года пророссийского электората стало значительно меньше. Просто тогда восток и юг страны игнорировали выборы, а сейчас активно участвуют наравне с другими регионами».

Телемосты и кинематограф

Всего за 5 лет Виктору Медведчуку удалось от фактически персоны «нон-грата», включенного в санкционные списки США в 2014-м, превратиться во вторую политическую силу в стране. Как?

«В 2014 году шла активная фаза войны, нация была консолидирована. Было неприятие всего, что связано с Россией, градус был намного выше, чем сейчас. Время сыграло ему [Медведчуку] на пользу. С тех пор пропаганда постоянно пробует, где тот порог, за который нельзя заходить. И он отодвигается все дальше», — объясняет политтехнолог Борис Тизенгаузен, намекая на широкие медиаактивы, которые связывают с Медведчуком.

Скупка медиаресурсов, в частности, национальных информационных телеканалов, продолжается и сейчас. Официально они Медведчуку не принадлежат. Формальный владелец — соратник Медведчука нардеп Тарас Козак. В июне 2019 года Козак объединил свои медиаактивы в холдинг «Новини» («Новости»). Сюда вошли: телеканалы ZIK, «112 Украина» и Newsonе.

«Кто владеет каналами, кто их приобрел — это публично известно. А кто контролирует — уже конфиденциальная информация», — шутит однопартиец Медведчука, шестой номер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Василий Нимченко. После этого он, как всегда, ссылается на статью 32 Конституции Украины о невмешательстве в личную жизнь граждан. Эту норму закона Нимченко неоднократно упоминал и ранее, подчеркивая, что Медведчук не занимает государственных должностей и по закону не обязан отчитываться о доходах.

«NewsOne — угроза национальной безопасности» — написано на плакате активиста, выступающего против идеи телемоста с Россией. Вскоре «неуместный» телемост был отменен из-за угроз, а Зеленский напрямую обратился к Путину с предложением встретиться в «нормандском формате». Фото: EPA

Факт: каналы холдинга Козака отстаивают выгодное Медведчуку развитие событий и рекламируют его партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Данные подтверждаются мониторингом Института массовой информации. В исследовании говорится, что именно «112» и Newsone — в тройке лидеров по количеству заказных материалов.

Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко тоже имеет поддержку на определенных телеканалах. Согласно другому исследованию, его поддерживает телеканал «Интер», принадлежащий однопартийцу Бойко — Сергею Левочкину. А недавно на «Интере» появился и Виктор Медведчук — почти сразу после избрания главой политсовета «Оппозиционной платформы».

«В июне о Медведчуке на "Интере" вспоминают почти каждый день. Ну а год назад о нем не вспоминали вообще. Хотя Бойко "прописался" на "Интере" уже несколько лет назад», —вспоминает Наталья Лигачева.

Предотвратить концентрацию медиаресурсов в руках одной политической силы, а именно «Оппозиционной платформы — За жизнь», призвали медийные общественные организации и журналисты, среди них и бывшие работники ZIK, которые после покупки телеканала Козаком начали увольняться.

Таким образом, в руках функционеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» сконцентрировались четыре общенациональных информационных канала. Причем три из четырех были куплены менее, чем за год до парламентских выборов.

В издании «Детектор медиа» подсчитали, что, согласно декларациям, у Тараса Козака перед покупкой ZIK оставалось чуть менее $2 млн. Похоже, деньги на покупку тлеканала, стоимость которого по разным оценкам варьируется от $4 до 15 млн, вероятно, выделил кто-то другой.

Содержание теперь уже трех каналов в месяц стоит около $700 тысяч, подсчитала Наталья Лигачева. Откуда у Козака такие деньги — отраслевые эксперты не понимают.

По мнению народного депутата Сергея Лещенко, предотвратить рост влияния Медведчука на медиарынке мог бывший президент Петр Порошенко, однако он этого не делал — в обмен на лояльность. По информации Лещенко, канал «112» нарушал законодательство: медиа имело лицензию лишь на региональное вещание, а не на всеукраинское, и лицензия была на развлекательный контент, а не на информационный. «Подконтрольный президенту Нацсовет на все закрывал глаза. А за это Порошенко получил на выборах тотальную поддержку 112-го», — сказал Лещенко в интервью изданию gordon.ua.

Кум Путина заботится о своем имидже не только на подконтрольных медиаресурсах, но — с недавних пор — и в кино.

За три недели до парламентских выборов в Украине на итальянском фестивале Taormina Film Fest состоялась премьера ленты Revealing Ukraine («Открывая Украину»). Продюсер фильма — Оливер Стоун, известный своей пророссийской позицией в украинских вопросах. Главными рассказчиками в фильме стали президент России Владимир Путин, сам Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. «Revealing Ukraine» — продолжение другого проекта Стоуна, который называется «Украина в огне». В этом фильме излагается пророссийская версия революционных событий 2014 года на Майдане. В картине «Revealing Ukraine» Медведчук предстает в роли «лидера оппозиции». Из украинских телеканалов на кинопремьере в Таормине были каналы 112 и Newsone. «Правда об Украине!» — комментируют премьеру Стоуна российские федеральные каналы, которые тоже покажут фильм о Медведчуке 19 июля.

Нефть и друзья

Как и благодаря кому Медведчук заработал деньги на партию и телеканалы? Он признается, что не обладает никакой коммерческой структурой, потому что не может себе этого позволить из-за санкций, которые на него наложило правительство США еще в 2014-м году. Это касается компаний как в Украине, так и в России. Но по обе стороны границы бизнес Медведчука прямо или косвенно принадлежит его родственникам и соратникам.

Во время президентской каденции Петра Порошенко Медведчук стал бенефициаром топливного бизнеса. Начинается он на нефтяных месторождениях в России, заканчивается — на заправках в Украине. Все его звенья контролируют компании, принадлежащие людям, связанным с Медведчуком.

В России на одном из крупнейших месторождений нефть добывает компания «НЗНП Трейд», контрольный пакет акций которой якобы опосредованно принадлежит телеведущей Оксане Марченко — жене Медведчука.

Как выяснили журналисты программы «Схемы», в конкурсе на право добычи не смогла принять участие даже воинственная «Роснефть» Игоря Сечина.

Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко на открытии кинофестиваля в итальянском городе Таормина, 30 июня 2019 года. Фото: Taormina Film Fest

Нефть в России перерабатывают на Новошахтинском заводе, 60% которого тоже якобы принадлежит Марченко, а 33% — опосредованно соратнику Медведчука, Тарасу Козаку, пишет российское издание «Проект».

В Украине российский продукт нефтепереработки поставляют через единственный действующий нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление» — через него в страну проходит около трети объема дизтоплива. Контроль над ним получила компания, которую через подставного владельца может контролировать именно Виктор Медведчук, считают авторы программы «Шустрова лайф».

В 2015 году по решению Ровенского хозяйственного суда, нефтепродуктопровод отошел ООО «ПрикарпатЗападтранс», которое принадлежит швейцарской фирме немца Анатолия Шефера. По материалам расследования «Шустрова лайф», он также может являться фиктивным владельцем и действует в интересах Медведчука.

Вокруг нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» функционируют несколько компаний. Покупает энергоноситель компания «Протон Энерджи», которая принадлежит гражданину Израиля Нисану Моисееву. Его же компания «Глуско Украина» продает топливо в розницу через собственную сеть заправок. А топливный терминал в Новограде-Волынском контролирует группа Wexler Петра Белза. Оба предприниматели зависят от поставок топлива из России через упомянутый нефтепродуктопровод.

«СБУ, пора работать!» — активисты призывают возбуждать дела за поездки украинских политиков в Россию. Фото: EPA

«Фамилии не важны. Главное — то, что без лица, которое договорится с "Роснефтью" о поставках, никакого бизнеса не будет», — объясняет главный редактор «БизнесЦензора» Сергей Головнев. Для Белза и Моисеева таким человеком является Виктор Медведчук.

По данным проекта «Шустрова лайф», за то время, пока Порошенко был президентом, Медведчуку удалось взять под контроль более 30% импорта дизельного топлива в Украине.

По материалам расследования проекта «Схемы», СБУ способствовала устранению конкурентов партнеров Медведчука в поставках сжиженного газа. Нардеп Сергей Лещенко уверяет, что Медведчуку якобы помогали подконтрольные Порошенко Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и все та же СБУ — именно из-за этих утверждений Медведчук судится с Лещенко уже третий год.

Схема активов Медведчука, его родных и бизнес-партнеров. По материалам расследойние «Проекта», «Схемы» и «Шустрова лайф»

«Голубь мира»

С началом российской агрессии в 2014 году, Виктор Медведчук стал неформальным переговорщиком между Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Он был единственным, кто напрямую летал из Киева в Москву, несмотря на запрет прямого авиасообщения между странами. Все ради переговоров об освобождении заложников.

За время пребывания Медведчука в Трехсторонней контактной группе в Минске состоялось три крупных обмена пленными. Обычно перед этим Медведчук встречался с Владимиром Путиным.

На первых двух обменах Медведчук присутствовал лично. Тогда о его вкладе в СМИ писали только со ссылкой на пресс-службу движения «Украинский выбор», созданного Медведчуком еще в 2011 году. Президент Порошенко отчитывался об освобождениях военных через пресс-секретаря Святослава Цеголко.

Виктор Медведчук (в центре) и экс-президент Украины Леонид Кучма (стоит) на переговорах с российской стороной по урегулированию ситуации в Донбассе. Фото: EPA

Последний большой обмен состоялся 27 декабря 2017 года и, в отличие от предыдущих, — в присутствии первых лиц государства. Уполномоченная президента в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко тогда находилась на КПВВ «Майорск», где состоялся обмен. Президент Порошенко вылетел в Харьков, чтобы встретить освобожденных, которых привезли туда вертолеты. После этого он вместе с ними вылетел в Киев, а в самолете позировал журналистам.

Всего за три больших обмена, которые прошли с помощью Медведчука, удалось освободить более 300 украинцев, однако с 2017 до 2019 года практика освобождений фактически прекратилась. Виктор Медведчук обвинял в этом президента Порошенко.

Сегодня, уже при Зеленском, политические союзники и подконтрольные медиа Медведчука вновь продвигают тезис о том, что он «голубь мира» — единственный, кто способен обеспечить эффективный обмен пленными. Но когда новый президент не привлек кума Путина к переговорам, тому запрет не помешал. Медведчук, наоборот, заявил, что работал над обменами всегда в «интересах страны, а не Зеленского», а потому вывести его из этого процесса «априори невозможно».

Справедливость этого заявления Медведчук доказал недавно, когда организовал освобождение еще четырех украинских граждан из плена «ДНР/ЛНР», не имея на это мандата от государства. Президент Владимир Зеленский возмутился, что это было сделано «под выборы».

«Медведчук просто реализовал свой принцип, что переговоры должны вестись в четырехугольнике Киев—Москва—Донецк—Луганск. Когда эти территории и их руководство воспринимают не как объект, а как субъект правоотношений. Как равных среди равных», — говорит Василий Нимченко.

В своей предвыборной программе «Оппозиционная платформа — За жизнь» предлагает вести переговоры по урегулированию конфликта с боевиками напрямую. Ровно такую позицию занимает и Кремль во всех своих публичных комментариях. Официальное руководство Украины — категорически против.

Заклятый друг

Петр Порошенко прощается с президентской должностью после второго тура выборов. Фото: EPA

Виктор Медведчук и группа приближенных к нему бизнесменов и политиков нарастили свои активы и влияние при президентстве Петра Порошенко. Пятый президент позиционировал себя как защитник «украинской Украины» и единственный, кто способен противостоять Путину. Удивительно, что именно при Порошенко кум президента России в Украине так нарастил свое влияние.

Сам Петр Порошенко не раз подчеркивал, что Медведчука воспринимал как представителя Путина в Украине и общался с ним исключительно на тему обмена украинских пленных (даже по ночам), а когда процесс обмена остановился, прекратились и встречи.

В феврале 2019 года в неформальной беседе с «Громадским» один источников из окружения президента так объяснял инертность Порошенко по поводу Медведчука: «Когда ты начинаешь войну, подумай, как ты будешь ее завершать. С 2015 года мы воюем с Коломойским, в этих условиях начинать войну еще и с Медведчуком — авантюра, ведь тогда мы не выиграем ни одну из них».

Авторы: Сашко Шевченко, Максим Каменев, «Громадское». Оригинал