«Я отпустил их»

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку из-за скандала вокруг телефонного разговора президентов США и Украины. Известный американский дипломат, в прошлом работавший послом при НАТО, неоднократно упоминается в служебной записке информатора из спецслужб, рассказавшего о давлении хозяина Белого дома на украинского коллегу с той целью, чтобы Украина предоставила компромат на Джозефа Байдена и его сына Хантера, работавшего в 2014–19 гг. в совете директоров газовой компании «Бурисма» (контракт закончился в апреле этого года).

Трамп утверждает, что бывший вице-президент снял с поста генпрокурора Украины, угрожая отказать в предоставлении американских гарантий займа Киеву в 1 млрд долларов.

Прокурор Шокин якобы поплатился за то, что начал расследование фактов коррупции в компании, где работал Байден-младший.

Демократы инициировали процесс импичмента на основании того, что президент США обратился за помощью к иностранной державе с целью повлиять на исход президентских выборов-2020. Сейчас они требуют от Белого дома расшифровок разговоров Трампа и Путина. Сообщалось, что Трамп лично отнял блокнот у переводчицы после одной из таких встреч.

В эпицентре скандала

Курт Волкер заявил госсекретарю Майку Помпео о своей отставке в минувшую пятницу. Как сообщают СМИ, со ссылкой на близких Волкеру людей, он пришел к выводу, что «учитывая события последних дней, невозможно оставаться эффективным в должности» спецпредставителя по Украине. Волкер занимал ее с июля 2017 года. Руководители нижней палаты Конгресса объявили, что они планируют вызвать дипломата для дачи показаний в четверг, 3 октября.

Как отмечается в записке информатора, Волкер оказался в числе чиновников, пытающихся «минимизировать ущерб» от скандала. Еще до телефонного разговора президентов на спецпредставителя вышли люди из команды президента Зеленского, озабоченные перспективой ухудшения отношений с США после того, как личный юрист Трампа Руди Джулиани отменил визит в Киев, заявив, что в окружении Зеленского есть «враги Америки».

Андрей Ермак, «близкий помощник» Зеленского, попросил Волкера связать его с Руди Джулиани, чтобы украинское правительство могло «выслушать вопросы». Волкер согласился поговорить с бывшим мэром Нью-Йорка. Волкер и Джулиани встретились, чтобы за завтраком обсудить Украину. Волкер оставил запись об этом в твиттере, а Джулиани разместил ее в своем только сейчас, чтобы доказать, что он, связываясь с украинцами, действовал не как частное лицо, и даже не как личный представитель Трампа, а с ведома и согласия госдепартамента США. Курт Волкер организовал телефонный разговор Джулиани и Ермака, которые затем встретились в Мадриде 2 августа, уже после разговора Трампа с Зеленским.

В жалобе информатора из разведки сообщается, что президент США распорядился заморозить помощь Украине (391 млн долларов) до тех пор, пока Киев не предоставит компромат на Байденов. Информатор, имя которого до сих пор не разглашается, предположил, что спецпосланник Волкер летал в Киев, чтобы объяснить украинским властям, чего хочет Трамп.

Руди Джулиани утверждает, что он разговаривал с Волкером в общей сложности восемь раз. В четверг вечером (накануне отставки спецпредставителя) юрист Трампа демонстрировал переписку в ходе шоу Лоры Ингрэм на любимом канале Трампа Fox News, призывая Волкера подтвердить, что госдепартамент инициировал контакт с украинцами.

«Он (Волкер) должен объяснить, что он сделал, — сказал Джулиани в телеэфире. — Информатор ложно утверждает, что я действовал самостоятельно. Но я не действовал самостоятельно!»

Волкер предпочел подать в отставку, а не комментировать слова Джулиани, который, фактически, перевел стрелки на спецпредставителя, снимая ответственность с Трампа.

«Курт был одним из хороших парней, которые пришли в эту администрацию (Трампа), чтобы предотвращать катастрофы, — говорит Томас Райт, старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса. — Теперь они должны рассказать обо всем, что знают, и пусть осколки разлетаются так далеко, насколько это возможно».

У Волкера будет возможность рассказать об этой истории Конгрессу, но захочет ли он это сделать?

Курт Волкер. Фото: EPA

Издание Politico сообщило о том, что у Курта Волкера был свой «конфликт интересов». Роль спецпредставителя он исполнял на добровольных общественных началах, без жалованья. Основная работа Волкера — исполняющий директор вашингтонского института международного лидерства имени Джона Маккейна, созданного университетом штата Аризона. Кроме того, он является директором-распорядителем международного департамента BGR Group — лоббистской фирмы и инвестиционного банка. Спецпредставитель Волкер решительно поддержал отправку оружия Украине (чему противилась администрация Обамы), включая переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin. Как утверждает Politico, обе фирмы, в которых работает Волкер — BGR и институт Маккейна, финансово связаны с Raytheon — компанией, производящей «джавелины» и заработавшей миллионы долларов на решении Трампа об их поставках Украине.

Волкеру не были предъявлены обвинения в нарушении правил из-за «конфликта интересов». BGR заявила, что работа спецпосланником не имела влияния на политику фирмы в отношении Киева, Волкер не участвовал в принятии решений.

Кадры текут

Еще одна отставка здесь никого не удивляет. За последние месяцы администрацию покинули Джон Болтон, советник по национальной безопасности; Фиона Хилл, в Совете национальной безопасности «отвечавшая за Европу»; Дэн Коутс, директор национальной разведки. Все они были на стороне Украины в ее конфликте с Россией. Посольство Соединенных Штатов в Киеве все еще находится без главы дипмиссии после того, как администрация отправила домой Марию Йованович, карьерного дипломата, которую критиковали президент Трамп (и примкнувший к нему Зеленский), а также Джулиани. За то, что она якобы была недостаточно профессиональна (читай, лояльна).

78 процентов — так оценивает текучку кадров чиновников категории «А» в администрации Трампа исследователь Бруклинского института Кэтрин Данн Тенпас.

Этот показатель выше, чем у пяти предшественников Трампа. Выше он был только у демократа Джимми Картера.

За неполных три года у Трампа сменилось по пять директоров по связям при Белом доме и заместителей советника по нацбезопасности. По четыре советника по нацбезопасности и заместителя начальника аппарата сотрудников Белого дома. По три пресс-секретаря президента и начальника аппарата сотрудников Белого дома и т.д.

Ушли в отставку два министра национальной безопасности и два директора ФБР, государственный секретарь, министр обороны, генпрокурор, министр по делам ветеранов, министр труда, министр внутренних дел, министр по здравоохранению и людским ресурсам, директор нацразведки, директор ЦРУ.

Сегодня президент прославляет в твиттере очередного чиновника, чтобы потом буквально уничтожать его, как это было с генпрокурором Сешнсом и госсекретарем Тиллерсоном. Недавно репортер спросил Трампа об «отсутствии стабильности» в его администрации. Президент ответил: «У нас есть люди, исполняющие обязанности. Причина, по которой они их исполняют, в том, что они мне нравятся, а многие нравятся очень-очень.

Есть люди, которые делали работу плохо, я отпустил их. Вы называете это текучкой, а не я. Я говорю: то, что мы делаем, — очень умно».

Есть только один рецепт быть в команде Трампа — полная ему лояльность. Как у госсекретаря Помпео, генпрокурора Барра или министра финансов Мнучина. Единственный политик в Белом доме — это президент, который до выборов никогда политикой не занимался и ни на какие должности не избирался; человек, проводящий рекордное время в соцсетях и за просмотром телевидения.