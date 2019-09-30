Устинов все же нанес удар Росгвардии

Трое судей Мосгорсуда, заменившие 30 октября реальный срок Павлу Устинову на условный, с лихвой компенсировали нежелание их коллеги Алексея Криворучко из первой инстанции приобщить к делу видеодоказательства. Они отсмотрели целых три видео с задержанием Устинова, снятые с разных ракурсов: ролик канала «Сталинград» (он был представлен обвинением и фигурировал в суде первой инстанции, но не получил оценки в приговоре), «Дождя» и Amnesty International — последние два представила защита.

Посмотрите это видео, которое отказался смотреть судья Алексей Криворучко. Это видео — доказательство того, что Павел Устинов 3 августа просто оказался не в том месте не в то время. За это 16 сентября его могут посадить на 6 лет. pic.twitter.com/HiEFW7Wy40 — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 14, 2019

Из всех записей одинаково понятны два ключевых обстоятельства:

Устинов никаких лозунгов не выкрикивал, четверо задержавших его сотрудников Росгвардии были примерно одного с ним роста.

И если первое обстоятельство диктовало вынесение оправдательного приговора, то второе — исключало такой приговор, хотя и не с правовой, а с практической (политической) точки зрения.

Оправдательный приговор Устинову мог бы повлечь обвинительный сотруднику Росгвардии Александру Лягину, который чисто случайно оказался на голову выше задержавших Устинова коллег.

Если он получил вывих плеча не при его задержании, а при каких-то других обстоятельствах, то за показания по «делу Устинова» Лягин должен нести ответственность по ст. 307 УК РФ: «Заведомо ложные показания свидетеля». Наказание там, правда, смешное (особенно по сравнению с ч. 2 ст. 318 УК, по которой все же осужден Устинов), но такой прецедент разрушил бы не только это дело, но и массу других: ведь на лжесвидетельствах росгвардейцев, омоновцев и полицейских, вероятно, основываются не только уголовные наказания по ст. 318 УК (в том числе по летним акциям в Москве), но и уже многие сотни административных взысканий в виде «суток» и штрафов за участие в протестных акциях.

Об этом мы можем догадываться, но этого нельзя утверждать без процессуальной проверки и приговора. Оправдание Устинова влекло бы такую проверку, это и есть та причина, по которой Мосгорсуд лишь заменил ему 3,5 года лишения свободы на год условно, отмерив ровно столько, сколько чуть раньше попросил… Нет, не прокурор, а в интервью «Интерфаксу» начальник Росгвардии — генерал Виктор Золотов. Ведь иначе Росгвардия рисковала понести потери, несравнимые с вывихнутым плечом Лягина…

Однако в стороне от «дела Устинова» не остался и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. В процессе своего переназначения, отвечая в профильном комитете Совета Федерации на вопросы о «деле Устинова» 24 сентября, он сказал: «Вот вступит в законную силу (приговор Устинову. — Л. Н.), придет моя компетенция, а у меня есть такая компетенция — истребовать дело и тогда принять решение»…

После рассмотрения в апелляционной инстанции «компетенция пришла»: Верховный суд вправе теперь истребовать «дело Устинова» для проверки.

Можно предполагать, что судье Криворученко так или иначе, формально или неформально, за приговор Устинову «что-то прилетит» — как, может быть, и председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой. Но решатся ли «верховные судьи» вытащить на свет практику лжесвидетельства, на которой не первый год строятся многие приговоры — и не только по «протестным» делам?