Летайте самолетами «Конкорда»

Под санкции минфина США, которые ввели в отношении сотрудников «фабрики троллей» из-за вмешательства в американские выборы, также попали три самолета, яхта и компании, связанные с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. Теперь все, кто предоставит самолетам право на посадку, тоже могут попасть под ограничительные меры США. «Новая газета» совместно с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) выяснила, что на борту одного из бизнес-джетов «кремлевского повара» в Судан сразу же после переворота в этой стране летала российская военная делегация. На нем же возвращались на родину из Москвы после переговоров высокопоставленные чиновники суданского правительства. Другой «санкционный» джет сменил бортовой номер и «спрятался» под российской регистрацией. А третий самолет Пригожина был в ЦАР за 10 дней до убийства российских журналистов, и его компания-владелец ведет к европейскому «Конкорду».

Максим Кардопольцев, специально для «Новой»

Судан для суданцев

11 апреля 2019 года в Судане произошел государственный переворот. Бывший президент Омар аль-Башир, правящий страной 26 лет, был отстранен от власти и помещен под домашний арест. До апрельских событий аль-Башир несколько раз приезжал в Россию, благодарил Владимира Путина за участие в подготовке суданских военных и просил помощи «в защите от агрессивных действий США».

После переворота пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: то, что происходит в Судане, «является внутренним делом Судана и должно решаться самими суданцами».

Но уже через неделю российская делегация вылетела в Хартум, столицу Судана, судя по всему, помогать суданцам решать их внутренние дела.

Среди членов делегации были командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, военный атташе в Египте Андрей Глущенко и сотрудник Министерства обороны Максим Зельник. По данным источника, имеющего доступ к информации об авиаперелетах, российские военные отправились в Судан на Embraer ERJ‑135 с регистрационным номером M-SAAN, который, так же как и компания Autolex Transport, владеющая этим джетом, оказались под санкциями США из-за аффилированности с Евгением Пригожиным.

Еще спустя неделю борт M-SAAN снова полетел из Москвы в Хартум, на воздушном судне были заместитель министра обороны Судана Гамаль Эль-Дин Омар и заместитель командующего военизированными объединениями Сил быстрого реагирования (Rapid Support Forces) Абдельрахим Хамдан Дагало. Они посещали Россию для встречи с заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым. Глава суданской военной делегации заверил российскую сторону, что они, несмотря на переворот, по-прежнему готовы придерживаться всех ранее достигнутых договоренностей в области военного и военно-технического сотрудничества.

Встреча с замминистра обороны РФ Александром Фоминым

Сам Пригожин тоже неоднократно пользовался самолетом M-SAAN для перелетов. Например, в январе 2019 года он отправился в Хартум вместе с послом Судана в ООН Даффа-Алла Эльхаг Али Османом, со своим сыном Павлом и бойцами ЧВК Вагнера.

Возвращение на родину

Cейшельская компания Beratex Group Ltd из санкционного списка известна тем, что на нее зарегистрированы яхта St. Vitamin и самолет HAWKER 800XP с бортовым номером M–VITO, о перелетах которого в Сирию, Ливан и африканские страны ранее писала «Новая газета». То, что этим бизнес-джетом пользовалась семья Пригожина, подтверждают снимок супруги и детей бизнесмена на борту самолета, оказавшийся в распоряжении редакции, а также фотографии из инстаграма дочери Пригожина.

Фотографию самолета M-VITO опубликовала семья Евгения Пригожина. Источник: архив ФБК

Семья Евгения Пригожина на борту самолета (черно-белое изображение), интерьер которого идентичен Raytheon HAWKER 800XP (цветное изображение). Коллаж

8 февраля 2019 года, спустя четыре дня после публикации расследования о перелетах M–VITO, самолет приземлился в Берлине и больше никаких данных о его перемещениях в открытом доступе не появлялось.

Выписка из реестра воздушного транспорта острова Мэн с данными на самолет HAWKER 800XP с бортовым номером M-VITO

Казалось, что либо бизнес-джетом никто больше не пользуется, либо данные о его перелетах по каким-то причинам не публикуются. Однако самолету просто решили сменить бортовой номер и перерегистрировать.

По данным реестра воздушного транспорта острова Мэн, с 4 апреля 2019 года самолет больше не был закреплен за юрисдикцией острова, а новым местом регистрации стала Россия. Согласно выписке из Росавиации, бизнес-джет получил номер RA‑02791, а его новым обладателем стала питерская компания «Транс Логистик».

Управляет и владеет «Транс Логисти­кой» Светлана Яровая, которая никакого другого бизнеса никогда не имела.

«Транс Логистик» стала новым владельцем самолета HAWKER 800XP

Однако, согласно данным, представленным центром «Досье», и сама компания, и ее управляющая — ​всего лишь условные фигуры, которые числятся в списке номинальных структур, аффилированных с Евгением Пригожиным. Люди и компании из этого документа объединены по определенным направлениям (например, вместе оказались фирмы, имеющие отношений к сирийским проектам). А «Транс Логистик» и Светлана Яровая попали в раздел «Личное».

Из документа, оказавшегося в распоряжении центра «Досье», следует, что Светлана Яровая и ее компания — условные фигуры. На скриншоте видно, что они оказались в разделе «Личное»

«С Америкой и Европой меня ничего не связывает»

Третий «санкционный» самолет, связанный с Евгением Пригожиным, Hawker 125–800B с бортовым номером VP-CSP, чьи маршруты повторяют перелеты двух других бизнес-джетов, до того как попасть в санкционный список США, был найден российскими журналистами.

«Новая газета» смогла получить данные о самолетах, связанных с Пригожиным, которые приземлялись в Центральноафриканской Республике.

Выяснилось, что бизнес-джет VP-CSP прилетел в столицу ЦАР Банги за 10 дней до гибели Орхана Джемаля, Алек­сандра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Журналисты были убиты 30 июля 2018 года по дороге из Банги в Сибю. Они прилетели в ЦАР тремя днями ранее, чтобы снимать документальный фильм предположительно о деятельности в стране ЧВК и других компаний, связанных с Пригожиным.

Помимо VP-CSP мы обнаружили еще два воздушных судна, связанных с Пригожиным, о которых ранее писали СМИ. Два самолета — ​Cessna 182 с бортовым номером RA‑67717 (зарегистрирован на компанию «М-Финанс» — см. выписку) и Cessna 182T с номером RA‑67581 (зарегистрирован на компанию «М-Инвест» — см. выписку) — ​также прилетали в ЦАР в июле 2018 года.

Самолетом VP-CSP владеет сейшельская LinBurg Industries Ltd.

Ее связь с Пригожиным была бы незаметна, если бы эта фирма не открыла филиал в Чехии.

Сейчас им управляет петербуржец Виталий Муренцов. Через цепочку компаний он связан с людьми, которые числились директорами в фирмах самого Пригожина или аффилированных с ним организациях. Документ о назначении Муренцова директором чешского филиала подписал руководитель сейшельской LinBurg Industries Андрей Юшин. Если верить его резюме, Юшин уже 6 лет работает начальником службы безопасности «Комбината питания Конкорд» Пригожина.

В учредительных документах чешского филиала LinBurg говорилось, что продвижение в Европу связано с тем, что компания решила распространить свою предпринимательскую деятельность на рынки Евросоюза, прежде всего в его центральной части. В чем именно заключается предпринимательская деятельность компании, не было указано. После введения санкций против Пригожина в 2016 году он заявил, что «активов за рубежом у меня нет, отдыхаю я на территории России, с Америкой и Европой меня ничего не связывает».

Первоначально директором LinBurg в Чехии был гражданин Латвии Иво Зутис. В тот же месяц, в апреле 2017 года, когда у компании был открыт филиал, Зутис учредил еще две чешские компании. Вместе с LinBurg они расположились по одному адресу в центре Праги.

Одна из них — ​Concorde Ventures примечательна тем, что ее название содержит прямую отсылку к российскому бизнесу Пригожина. «Конкорд» в России давно ассоциируется с ресторанным холдингом «кремлевского повара»: первую компанию под этим брендом Пригожин открыл в 1996 году. Сейчас у него четыре компании, содержащих слово «Конкорд» в названии. Против двух из них, «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», минфин США ввел санкции еще в 2017 году.

Компании Пригожина регулярно обслуживают банкеты в Кремле. Фото: Reuters

Через два месяца после основания Concorde Ventures Иво Зутис продал 99% компании кипрской Renitavo Investment LTD, в свою очередь принадлежащей двум офшорам с острова Невис в Карибском море, которые не раскрывают собственников.

О Renitavo Investment известно лишь то, что компания судится с Южным горно-обогатительным комбинатом (ЮГОК) украинского бизнесмена Рината Ахметова о выплате ей задолженностей по дивидендам. В свою очередь, ЮГОК, один из основных производителей железо­рудного сырья в Украине, добивается признания недействительными договоров, на основании которых Renitavo приобрела акции комбината.

Еще одна чешская компания, Wings Trade & Consulting, с которой связан рижанин Иво Зутис, согласно ее сайту, занимается оптовой продажей электронной и строительной техники. Партнеры компании расположены почти по всему миру, за исключением России. Но при этом на сайте есть новость о конкурсе российского судостроительного комплекса «Звезда» на закупку сварочного оборудования. Сам же сайт написан на совершенно безграмотном чешском.

Скриншот с сайта чешской компании Wings Trade & Consulting, на котором видно, что описание производимой техники не дописано и напоминает выдержку из «Википедии»

Несмотря на то что компания якобы производит и микропроцессоры, и бетономешалки, и всевозможные виды крановой техники, единственное, что она действительно продала за границу, согласно торговой базе данных, — ​это различную мебель и зеркала питерской «Компании Лидер». Сейчас «Компания Лидер» ликвидирована, ее единственным владельцем и директором был Григорий Туманов. Он также связан с Евгением Пригожиным через ряд компаний.

Удивительно, но Туманов, формальный собственник компаний с полумиллиардным оборотом, в свободное время торгует мелкой электроникой на Avito.

«Новая газета» откликнулась на объявление о продаже WEB-камеры (б/y), и Туманов согласился встретиться для бизнеса на 100 (сто) руб­лей. Сделка произошла у подъезда панельной девятиэтажки, в которой проживает успешный коммерсант. Туманов подтвердил, что владеет и руководит рядом компаний, но от подробного разговора отказался. Хотя и не возражал, когда его внимание обратили на то, что он по всем признакам является классическим зиц-председателем.

Скриншот страницы продавца Григория Туманова на Авито. Мелкую электронику на сотни рублей действительно продает человек, на которого зарегистрированы фирмы с оборотом на полмиллиарда

С рижанином Иво Зутисом «Новой газете» удалось поговорить по телефону. Он подтвердил, что связан со всеми тремя чешскими компаниями. Вопрос о его связях с Пригожиным Зутиса не смутил, но он ответил, что предпочитает поговорить об этом на личной встрече. Назначить встречу корреспондентам так и не удалось: сначала Иво говорил, что находится в отпуске, а потом перестал выходить на связь.

«Новая газета» направила просьбы об оперативном комментарии в Министерство обороны России и самому Евгению Пригожину.

Материал подготовлен совместно с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP). При участии Джейсона Шей и Влада Лаврова, OCCRP