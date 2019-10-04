Покорение Маска

На полигоне возле деревни Бока-Чика в Техасе на границе с Мексикой инженеры, строители и подрядчики возглавляемой Илоном Маском компании SpaceX собрали 50-метровый стальной космолет — прототип будущей звездной межпланетной эскадрильи.

Фото: Reuters

Влюбленный в сталь

Когда три года тому назад в мексиканской Гвадалахаре Илон Маск поведал миру о программе колонизации Красной планеты — создании большого межпланетного корабля, который мог бы доставить на Марс сразу 100 человек, его считали безумцем и мечтателем. Три года назад идея запустить 37 двигателей на одной ракете казалась фантастической. Но в начале 2018 года компания Маска запустила Falcon Heavy с 27 двигателями. Самой фантастической идеей казался космический корабль многоразового использования, на котором можно полететь на Луну или Марс. И вот Маск представил прототип корабля Starship Mk 1. В течение одного или двух месяцев глава SpaceX собирается провести его пробный запуск на высоту 20 км. Одновременно компания строит второй прототип Mk 2 в штате Флорида. Работа над третьей версией скоро начнется в Техасе.

«Это самая вдохновляющая вещь, которую я когда-либо видел», — заявил о Starship Илон Маск. Полеты в космос, по его словам, дарят человечеству «надежду на лучшее будущее». Маск сказал, что его космический флот будет иметь важное значение для поддержания человечества «живым и вдохновленным»: «Конечно, в мире много проблем, они важны, и мы должны их решить. Но нам также нужны вещи, которые помогают чувствовать жизнь».

Маск написал в твиттере, что освоение Марса поможет жизни на Земле: «Решая вопрос, как сделать хорошим климат Марса, мы многое узнаем о том, как это сделать на Земле».

Через несколько дней после презентации на сайте компании были выложены видеокадры грузового отсека, дающие некоторое представление о внутреннем строении Starship MK 1. Маск надеется, что корабль сможет выйти на орбиту уже через 6 месяцев. Для запуска корабля на орбиту создается новая ракета-носитель под названием Falcon Super Heavy длиной 68 метров и диаметром 9 м. Ракета может оснащаться разными комбинациями двигателей марки Raptor, от 24 до 37 — в зависимости от задачи. Массивная многоразовая ракета, которую строит компания, может быть такой же мощной, как знаменитая «Сатурн V», которая доставляла к Луне астронавтов программы «Аполлон». «Я думаю, что мы могли бы увидеть полет с экипажем уже в следующем году, если мы сможем добраться до орбиты примерно через шесть месяцев», — предполагает Маск.

Инженеры будут искать способы снизить массу космического корабля — прототип весит 200 тонн (в случае наполнения жидким метаном и кислородом на стартовой площадке он может весить в семь раз больше), а компания SpaceX намерена в конечном итоге сократить общую массу до 110 тонн, чтобы сделать грузоподъемность максимальной. Маск хочет, чтобы нынешний уменьшенный космический корабль мог поднять на околоземную орбиту 150 тонн полезного груза. Это больше, чем у любой другой системы запуска.

Более поздние модели космолета будут высотой с 40-этажное здание, отмечает издание Business Insider.

Сейчас американские СМИ называют Маска «человеком из стали», как главного героя американских комиксов — Супермена. Маск получил это прозвище потому, что выбрал для внешней обшивки многоразового межпланетного корабля нержавеющую сталь. «Лучшее дизайнерское решение, которое мы приняли», — сказал он. Сталь тяжелее углеродных композиционных материалов или материалов на основе алюминия, используемых в большинстве космических аппаратов, но обладает исключительными термическими свойствами. При очень низких температурах нержавеющая сталь-301 не становится хрупкой, а при очень высоких температурах (до 1500 градусов по Цельсию) при входе в атмосферу не плавится. Поэтому звездолету Маска требуется только теплозащитный экран из термоплит.

Фото: Reuters

Частный бизнес умеет считать деньги. По словам Маска, материал из углеродного волокна стоит около 130 тысяч долларов за тонну. Нержавеющая сталь продается за 2,5 тысячи долларов за тонну. «Сталь легко сваривается и устойчива к погодным условиям, — отмечает создатель Starship. —

Мы соединили части корабля сваркой прямо на улице. Честно говоря, я влюблен в сталь».

Журналисты пишут: в вечер презентации корабля под звездным техасским небом показалось, что Марс стал ближе.

Проблемы с НАСА

Администратор НАСА (его кандидатуру предложил президент Трамп), бывший конгрессмен-республиканец из Оклахомы Джим Брайденстайн сдержанно встретил триумф Илона Маска, напомнив, что предприниматель в долгу перед американскими налогоплательщиками. Как известно, после закрытия 30-летней программы «космических челноков» НАСА немедленно попыталось создать новый корабль, но, столкнувшись с огромными финансовыми трудностями, обратилось к частному бизнесу. SpaceX Маска получила 2,6 млрд долларов, а «Боинг» — 4,2 млрд. НАСА обещало, что космические аппараты обеих компаний будут запущены в эксплуатацию в 2017 году.

В марте этого года капсула Crew Dragon совершила демонстрационный беспилотируемый полет, во время которого на короткое время состыковалась с Международной космической станцией (МКС).

Ожидалось, что в июле компания Маска проведет испытательный полет с экипажем, но аппарат взорвался во время наземных испытаний системы аварийного спасения.

Глава агентства заявил: «Пилотируемый частный корабль отстает от графика на годы. НАСА ожидает увидеть подобный уровень энтузиазма, но сфокусированный на инвестициях американского налогоплательщика. Пришло время их отработать». Брайденстайн сказал, что хочет привлечь к ответственности подрядчиков, опоздавших на годы. И самое болезненное — продолжается зависимость от России. «Главный космический» чиновник отметил, что НАСА тратит 85 миллионов долларов за одного американского астронавта на российском космическом корабле, запущенном к МКС. Так что, пока Маск строит корабли на Марс, НАСА оплачивает России дополнительные места для доставки астронавтов на МКС уже в 2020 году.

Маску критика не понравилась. В интервью CNN он переспросил: глава НАСА говорил о нем или о «Боинге»? SLS (Space Launch System) — ракета для исследования дальнего космоса, которую «Боинг» строит для НАСА. Реализация проекта «Боинга» опаздывает на годы, перерасходованны миллиарды долларов.

Маск заверил чиновников НАСА в том, что 95% ресурсов его компании SpaceX (денег и кадров) отводится на космический корабль Dragon и ракету Falcon, а на марсианский звездолет — только 5%. Корабль Dragon, который будет выполнять первую пилотируемую миссию SpaceX, прибудет к месту запуска во Флориде в следующем месяце. Если у Маска получится, это будет первый запуск с американской территории после июля 2011 года. «Если есть какой-то способ просто сделать это быстрее, я бы сделал это быстрее», — сказал Маск о Crew Dragon. Впрочем, на строительной площадке под прицелом объективов Маск и Брайденстайн шутили и улыбались друг другу.

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И последнее. Гражданин ЮАР, Канады и США, почетный член Королевского общества Британии, иными словами «гражданин мира» Илон Маск — самый наглядный пример «глобальной компании» и «глобального сотрудничества». Маск объединил в своей частной фирме специалистов из разных стран, чтобы делать процветающий бизнес и реализовывать в интересах всего человечества свою давнюю мечту о «колонизации» космоса.