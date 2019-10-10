Не звоните президенту США, это опасно

25 сентября администрация Дональда Трампа опубликовала стенограмму его июльского разговора с Владимиром Зеленским, из-за которого началась процедура импичмента президента США. В Конгрессе посчитали, что Трамп якобы хотел использовать Зеленского для ликвидации своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах — влиятельного демократа Джо Байдена. Из стенограммы следует, что Трамп просил Зеленского обратить внимание на дело Байдена-младшего, работавшего на Украине времен Петра Порошенко в газовой отрасли. Сам Трамп уверен: в его просьбе никакого давления на Украину не было. Да и американский Минюст нарушений в беседе не нашел, но спецпредставитель США по Украине Курт Волкер после публикации стенограммы подал в отставку и был допрошен. На этом конгресс не остановился и захотел узнать содержание разговоров Трампа с Владимиром Путиным.

Ведомство таким образом решило выяснить, подрывает ли Трамп в разговорах с лидерами других стран национальную безопасность США ради своей предвыборной кампании. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что в отношениях двух стран не будет ситуации, в которой стенограммы бесед Путина и Трампа придется публиковать. По его словам, в отношениях между Россией и США «и без того полным-полно проблем, весьма серьезных». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее меняет «форму отношений между государствами». «После этого скандала все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться опасно», — сказала она. Помимо этого, Захарова предложила опубликовать и разговоры Барака Обамы с мировыми лидерами.

«[К рассекречиванию переговоров могут привести] две ситуации, — объясняет известный советский и российский переводчик Павел Палажченко, работавший, в частности, с Михаилом Горбачевым и Эдуардом Шеварднадзе. — Если сам участник беседы этого захотел, и с этим согласилась другая сторона, а вторая ситуация — если это будет сделано незаконно, и кто-то получит доступ к такой записи, и ее опубликуют. Вот два варианта всего. Если этого не захотят обе стороны, то на законном основании этого не произойдет. Бывают случаи, когда это делается незаконно».

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Палажченко указывает, что обстоятельства для публикации стенограмм переговоров лидеров могут быть разные, и рассекречивание июльской беседы Трампа и Зеленского не нужно рассматривать как прецедент. «Если они (руководители стран — ред.) хотят, чтобы эти материалы были не конфиденциальными, причем буквально почти сразу или вскоре после того, как разговор произошел, то они публикуют эти материалы. Обычно беседы политиков, тем более глав государств рассекречиваются не сразу, а через какой-то срок. Срок в разных странах разный, рассекречивание — это процесс, который проходит определенные согласования различными ведомствами», — объясняет Палажченко. Часто беседы рассекречивают не полностью, какие-то части могут убирать. «В конечном счете все это, во-первых, в руках самих участников беседы: хотят они этого или нет, и, во-вторых, это должно — видимо, в большинстве случаев так и происходит — утверждаться в соответствии с правилами, которые в данном государстве существуют».

Палажченко указывает, что публикация переговоров Трампа и Путина вряд ли возможна без согласия обеих сторон. «Говорить о том, к чему это может привести, бессмысленно. Путин через своего представителя уже заявил, что это нежелательно. Думаю, это и для Трампа нежелательно», — говорит он.

Обязательная публикация переговоров находится за пределами дипломатической и политической практики, указывает бывший посол России в США, ныне член Совета Федерации Владимир Лукин. От обнародования стенограмм могут пострадать и третьи страны,

это может привести к конфликтам и к подрыву межгосударственных контактов.

В разговоре Трампа и Зеленского, например, упоминались Франция и Германия, которые, по мнению обоих лидеров, недостаточно помогают Украине. «Это (конфликты и подрыв межгосударственных контактов — ред.) уже следствие, которое трудно просчитать, потому что каждый разговор между лидерами государств затрагивает массу вопросов, и просчитать это очень трудно. Но публикуются или не публикуются они (стенограммы — ред.) по воле самих руководителей», — объясняет Лукин. После того как переговоры становятся достоянием общественности, «все зависит от содержания этих разговоров и как это содержание будет интерпретироваться соответствующими органами страны — законодательными, судебными и так далее в соответствии с законами и Конституцией страны».

В переговорах между двумя лидерами существует обычно закрытая часть, которая остается конфиденциальной и может долго находиться в закрытых архивах. В качестве примера Лукин приводит переговоры между Риббентропом и Молотовым в 1939 году, где были секретные документы, которые рассекретили спустя очень длительное время.

Еще один известный прецедент с рассекречиванием переговоров лидеров стран — публикация в прошлом году стенограммы переговоров и телефонных разговоров Билла Клинтона и Бориса Ельцина в период с 21 апреля 1996-го по 31 декабря 1999 года. Политики обсуждали разные вопросы, а в ходе одного из разговоров Ельцин сообщил Клинтону, что планирует сделать Путина своим преемником.