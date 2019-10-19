Сеанс «жестокой любви»

«Бесконечные войны должны заканчиваться»

Так 45-й президент США обосновал решение вывести американских военнослужащих из Сирии, о котором он заранее не поставил в известность союзников по НАТО и международной антитеррористической коалиции.

Присутствие американцев сдерживало военную операцию Турции против курдов, пять лет назад объявивших о создании там собственной автономии. После объявления об уходе американцев Эрдоган отдал приказ о вводе турецкой армии в северо-восточные районы Сирии. Когда сирийские курды поняли, что Вашингтон их бросил, они призвали Дамаск и Москву ввести силы в северные районы страны, тем самым остановив турецкое наступление. Американские СМИ показали видеокадры спешно брошенной американцами базы Манбидж, снятые российским блогером Олегом Блохиным.



Сирийские курды потеряли в боях с исламистами около 11 тысяч человек. На северо-востоке Сирии находятся сотни тысяч пленников — бойцов ИГ (ИГ, ИГИЛ — организация, запрещенная в РФ) и членов их семей. Возникла реальная угроза — уход американцев, вытеснения курдов и общее изменение баланса сил может привести к возрождению, казалось бы, уничтоженного халифата исламистов.

Даже лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл назвал уход из Сирии «серьезной ошибкой, ослабляющей безопасность Америки и американцев, наших главных союзников и вдохновляющей врагов». При этом в статье, написанной специально для «Вашингтон пост», глава республиканцев умудрился ни разу не назвать имя Трампа и трижды упомянуть Обаму. Уход из Сирии Макконнелл сравнил с решением Обамы вывести войска из Ирака, что, по мнению лидера республиканцев, послужило причиной стремительного роста ИГИЛ.

Критика Макконнела, назвавшего в Сирии ситуацию «стратегическим кошмаром», Трампу крайне неприятна. Глава сенатского большинства играет абсолютно ключевую роль в процессе блокирования возможного импичмента.

Как сообщают источники в администрации, в эти дни президент чаще всего разговаривает по телефону именно с Макконнеллом.

Трамп спешно объявил о введении новых санкций против Турции, а затем отправил на переговоры с Эрдоганом представительную делегацию, включающую вице-президента Майка Пенса, госсекретаря Майкла Помпео, советника по нацбезопасности Роберта О’Брайена и спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри.

Последствия обстрела сирийского города вблизи турецкой границы. Фото: Reuters

Свыше пяти часов продолжались переговоры. В результате была достигнута договоренность о прекращении огня на 120 часов (5 суток). Президент Трамп и его команда называют это «перемирием», турецкие власти — всего лишь «паузой», данной вооруженным силам курдов на то, чтобы отойти от турецкой границы за пределы 30-километровой буферной зоны (в Анкаре ее называют «зоной безопасности»). Курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) по требованию Анкары должны остаться без тяжелых вооружений, а их фортификации должны быть разрушены. Взамен США приостанавливают санкции, а в случае выполнения перемирия на постоянной основе санкции будут сняты. Они были введены в отношении министерств обороны и энергетики Турции, а также трех министров — обороны, внутренних дел и энергетики. Одновременно Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь до 50%.

«Президент Эрдоган ничего не сдал, а президент Трамп дал ему все», — отмечается в заявлении спикера Пелоси и главы демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера. Сенатор-республиканец Митт Ромни, назвавший отказ Трампа от поддержки курдов «кровавым пятном в анналах американской истории», призвал провести срочные слушания в Конгрессе.

Палата представителей подавляющим большинством голосов (354/60) осудила политику Трампа в Сирии, десятки республиканских конгрессменов голосовали вместе с демократами.

Дональд Трамп назвал 17 октября «великим днем для всей цивилизации». «Я горжусь Соединенными Штатами, тем, что мне доверили следовать по этому необычному, но правильному пути… Миллионы жизней будут спасены. Поздравляю всех!» Еще в одном твиттер-сообщении президент назвал свои действия «жестокой любовью» (tough love). Этот термин употребляют, когда наркомана, преступника или непослушного ребенка (в данном случае Турцию) для их собственного блага заставляют нести ответственность за поведение, навязывая правила и ограничения.

Новая лексика дипломатии

Октябрьское письмо Трампа Эрдогану настолько удивило своей лексикой, что Белому дому пришлось подтверждать его подлинность. Фото: Reuters

Как показывают рейтинги, большинство республиканских избирателей поддержали решение Трампа о выводе американцев из Сирии — в этом президент своей цели добился. Но политические последствия этого шага предсказать сегодня невозможно.

Эрдоган давно планировал выселить на территорию сирийских курдов беженцев из Сирии, осевших в Турции. И одновременно угрожал европейцам, что выпустит 3,6 миллиона беженцев в сторону Старого Света, если там будут называть операцию «Источник мира» «вторжением» и «оккупацией». Угроза более чем серьезная — в 2015 г. в страны Евросоюза бежали до 1,8 миллиона человек.

В нынешнем кризисе присутствует большой элемент спонтанности и эмоций двух президентов. 9 октября Трамп направил турецкому коллеге удивительное по своей лексике письмо, текст которого мир узнал только спустя неделю. Послание на бланке Белого дома изобилует разговорными фразами, характерными для твит-сообщений Трампа. Начинается оно с предложения сделки и одновременно с прямой угрозы:

из письма трампа — эрдогану

«Давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы вас обвинили в резне и убийстве тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики — но я могу это сделать. Я уже немного вам это показал на примере пастора Брансона».

Трамп напомнил Эрдогану об американском миссионере Эндрю Брансоне, которого турецкие власти обвинили в военном шпионаже и связях с организаторами военного переворота. Священника и его семью арестовали, пастор получил три года тюрьмы. Белый дом ввел санкции, приведшие к моментальному падению турецкой лиры на 20%. Полномасштабную торговую войну и расширение санкций против Анкары удалось остановить, только когда турецкие власти отпустили пастора на родину.

У письма столь же «яркая» концовка.

из письма трампа — эрдогану

«Вы войдете в историю в выгодном свете, если поступите правильно и гуманно. Но она навсегда запомнит вас как дьявола, если дела пойдут по плохому сценарию. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком! Позвоню вам позже».

Как сообщают источники в Анкаре, турецкий президент выбросил его мусорную корзину и отдал приказ о начале военной операции против курдов. Если это действительно так, то Трамп не участвовал в сговоре, но невольно поджег бикфордов шнур. Теперь, уже после договоренности с вице-президентом Пенсом, Эрдоган заявил, что он «никогда не забудет о письме» и даст надлежащий ответ, «когда придет время».

Трамп, скорей всего, не ожидал, что реакция на его решение вызовет столь мощную и дружную негативную реакцию в политических кругах Вашингтона. 14 октября он пишет в твиттере: «После победы над 100% Халифата ИГИЛ я в основном вывел наши войска из Сирии. Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свою землю. Я сказал своим генералам, почему мы должны сражаться за Сирию и Асада, чтобы защитить землю нашего врага? Меня устроит любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов: Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, что все они отлично с этим справляются, а мы (находимся) в 7000 милях отсюда!» Отсылка к Наполеону звучит столь же нелепо, как заявление, сделанное в эти же дни на встрече с президентом Италии, о том, что США и Италия «близки друг другу со времен Древнего Рима».

Если Сирия получает помощь от России, это нормально, считает Трамп. «Там (в Сирии) все равно только один песок — очень много песка». Трамп также заявил, что курды «не ангелы», хотя именно их — главных союзников в войне с исламскими террористами, президент США называл в недавнем прошлом «настоящими героями».

«Нервным срывом» закончилась встреча Трампа с конгрессменами и особенно — с 75-летней Ненси Пэлоси, спикером Конгресса. Фото: Reuters

В минувшую среду лидеры демократов встретились с президентом в Белом доме. Все закончилось скандалом, конгрессмены вышли раньше времени. Журналистам они заявили, что у Трампа был «нервный срыв»,

что он кричал на спикера — 79-летнюю Пелоси, третье лицо в государстве, оскорблял ее, называл «третьесортным политиком».

В свою очередь, Трамп написал, что срыв был у «нервной Нэнси».

«Высокие отношения» объясняются продолжающимся в Конгрессе расследованием в отношении президента и угрозой импичмента. Законодатели требуют теперь публикации текста телефонного разговора Трампа и Эрдогана, как раньше требовали текстов бесед с Путиным. Прецедент с Зеленским еще отзовется Белому дому.