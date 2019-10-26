«Россия и терроризм — две главные темы»

Ключевыми публичными темами для министров обороны стран НАТО стали Украина, конфликты в Сирии и в Афганистане, а также — глобальные киберугрозы. На первый взгляд, российская тема с основной повестки дискуссий практически ушла, что особенно заметно по сравнению с предыдущими годами. Однако, по словам источника «Новой газеты», в реальности это не так, и на закрытой части активнее всего обсуждаются борьба с терроризмом и угрозы, исходящие именно от России. Данную встречу глав военных ведомств вполне можно принимать за превью саммита в Лондоне, который пройдет 4 декабря, об этом, в частности, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

«Мощный сигнал поддержки Украины»

На прошедшем двухдневном мероприятии в штаб-квартире НАТО было довольно многолюдно. Министры стран-членов прибыли для обсуждения тем, среди которых бесспорными лидерами стали Украина и Сирия.

Заранее было известно о том, что 30-31 октября представители Североатлантического альянса, среди которых будет и генеральный секретарь Йенс Столтенберг, посетят Одессу и Киев. «Евроатлантический совет через несколько дней посетит Киев и Одессу, чтобы получить информацию от Зеленского и его правительства. Мы проведем обмен мнениями о том, как НАТО может поддерживать Украину. Сегодня мы думаем о том, как мы можем делать больше для Украины», — рассказал Столтенберг в среду в преддверии встречи министров обороны.

Как обещали украинские политики, в первую очередь этот визит необходим для обсуждения «структурных реформ». Кроме того, как сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, помимо встречи с президентом Владимиром Зеленским, Столтенберг выступит в Верховной Раде. По его словам, у представителей Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка и назвал данный визит «чрезвычайно мощным сигналом поддержки Украины».

«Зайдут четыре корабля НАТО в порт Одессы под это событие».

«В Одессе состоится серия брифингов для Североатлантического совета о безопасности в Черноморском регионе, о российской агрессии против нашего государства. То есть все будет отработано по максимуму, потому что на основе той информации, которую они получат здесь, они будут в дальнейшем принимать свои решения относительно Украины», — рассказал Кулеба.

Как уточнил, отвечая на вопрос «Новой газеты» Столтенберг, для Альянса «это возможность сесть и поговорить, обменяться мнениями, как НАТО может поддерживать Украину, как продолжать оказывать помощь Украине в плане проведения реформ, модернизации ее вооруженных сил, борьбе с коррупцией».

По словам источника «Новой газеты» в штаб-квартире, этот визит должен был состояться еще весной, но из-за украинских выборов поездку пришлось перенести на более позднее время. «Это мероприятие важно с точки зрения репутации, особенно в случае с посещением Одессы. Кроме того, это политический посыл», — пояснил собеседник.

На деле же преимущественно речь пойдет об увеличении военной помощи стране: «Я думаю, что мы расширим помощь, мы сейчас уже в процессе расширения поддержки Украине. Мы согласовали пакет, включая военно-морской потенциал. Этот вопрос мы будем на совещании завтра и послезавтра обсуждать», — заявил Столтенбрег в среду. Генеральный секретарь Североатлантического альянса также подчеркнул, что он всегда призывает союзников «больше помогать, направлять больше инструкторов, больше поддерживать в рамках целевых фондов».

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Ситуация в Сирии

Ничуть не меньше прессу интересовала реакция НАТО на договоренности, достигнутые президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по Турции в Сочи 22 октября. Главы государств приняли меморандум, согласно которому Москва и Анкара будут совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдских формирований из 30-километровой зоны безопасности вблизи сирийско-турецкой границы. Решение двух лидеров приветствовал президент Сирии Башар Асад.

Ранее в октябре глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила НАТО создать в арабской республике зону безопасности на границе с Турцией. Территорию, по ее задумке, должны контролировать международные силы при участии России и Турции. В противном случае будет создана угроза безопасности Европы. «Не было призыва к миссии НАТО на северо-востоке Сирии. Насколько я понимаю предложение министра обороны Германии, требуется решение ООН», — сказал Столтенберг. Генсек альянса подчеркнул, что НАТО не присутствует в Сирии и пока не намерено проводить там свою операцию. Инициативу Германии он предложил обсудить «в деталях», но пока этого, очевидно не произошло.

Министры обороны стран-членов НАТО обсуждали ситуацию на северо-востоке Сирии оба рабочих дня. Генсекретарь на пресс-конференции приветствовал значительное снижение уровня насилия, но подчеркнул, что оно последовало после совместного заявления Турции и США 17 октября. Они, напомним, договорились о приостановке военной операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии. «Важно, чтобы все силы на местах действовали сдержанно и с полным соблюдением норм международного гуманитарного права», — сказал он. Столтенберг отметил, что не менее важно, чтобы сохранить успехи, «достигнутые нами в борьбе с ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная в России — Ред.).

Наращивать расходы на оборону

Одной из новых тем на повестке встречи министров обороны стран-членов НАТО стал вопрос гибридных угроз и работы по обеспечению устойчивости обществ всех членов. «Поэтому министры обороны стран НАТО согласуют обновление наших базовых требований к гражданским телекоммуникациям», — пообещал генсек. Он пояснил, что эти требования заключаются в том, чтобы все союзники имели надежные системы связи в мирное время, во время кризисов и конфликтов, включая связь пятого поколения — 5G. «Это означает, что союзники должны провести тщательную оценку рисков для систем связи, связанных с киберугрозами, а также последствий иностранного владения, контроля или прямых инвестиций», — добавил он. В НАТО напомнили, что в статье 3 Североатлантического договора говорится, что страны-члены должны «посредством постоянных и действенных самостоятельных усилий и взаимопомощи поддерживать и наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал борьбы с вооруженным нападением».

А сеть пятого поколения явно может использоваться как оружие.

Столтенберг в очередной раз призвал союзников продолжать наращивать расходы на оборону, чтобы альянс был «готовым к будущему». Напомним, что сейчас они составляют 2% ВВП. «Для этого нам нужно продолжать инвестировать в оборону. Союзники уже обеспечили в течение пяти лет подряд реальный рост оборонных бюджетов. Это принесет дополнительно 100 миллиардов долларов расходов на национальную оборону к концу следующего года. Но мы должны продолжать наши усилия», — заявил он. «Мы также обсудим шаги, которые мы предпринимаем для повышения боеготовности войск, в том числе инициативу готовности. Оценим и другие пути укрепления нашего сдерживания и обороны, в том числе путем улучшения киберзащиты и укрепления морской стратегии», — сообщил он на открытой части заседания.

Главная непубличная тема — Россия

России на пресс-конференциях и других мероприятиях, доступных для журналистов, в НАТО практически не касались, кроме тех вопросов, где избежать этого было невозможно.

Между тем, как сообщил источник «Новой газеты» в штаб-квартире НАТО, закрытая повестка выглядит все же немного иначе. «Россия и терроризм — это две наши главные темы, просто не все мы можем открыто говорить», — подчеркнул он. По его словам, больше всего на сегодня членов Североатлантического альянса волнует ситуация с ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

«Российские военные могут говорить все, что угодно, но мы-то понимаем, что «Искандеры» — это реальная угроза, ведь, где они стоят? Правильно, в Калининграде. Да, нас это довольно сильно беспокоит», — отметил он.

Напомним, ДРСМР перестал функционировать в этом году, после того как администрация президента США Дональда Трампа обвинила Москву в нарушении договора и вышла из него. Россия сочла обвинения беспочвенными. Столтенберг поддержал позицию Вашингтона, в очередной раз заявив, что Россия «создала и развернула ракеты, запрещенные этим договором».

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрушение договора о запрете ракет средней и малой дальности увеличивает военную угрозу для Альянса со стороны России. Он подчеркнул, что именно действия России заставляют страны-члены НАТО увеличивать расходы на оборону и усиливать свою военную состоятельность. Отдельно он отметил новые опасности, созданные из-за прекращения действия ДРСМД. «Больше российских ракет могут достичь европейских городов, и речь идет также о ракетах, способных нести ядерные боеголовки», — пояснил он. При этом генсек особо подчеркнул, что НАТО по-прежнему продолжают заявлять о нежелании входить в гонку вооружений с РФ. «НАТО уже начало отвечать на это (увеличение российской угрозы), в том числе - большими инвестициями. Хотя я еще раз хочу подчеркнуть - мы не хотим гонки вооружений», — заявил генсек Альянса.

Ранее МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с перспективой новой гонки вооружений из-за последовательного роста расходов на оборону стран НАТО. Министерство отметило, что «в совокупности в 2019 году (расходы) превысят 1 триллион долларов США, что составляет более половины общемировых затрат на эти цели и более чем в 20 раз превышает оборонный бюджет России».