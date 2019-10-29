Джекпот для Трампа

В ходе ночного авиарейда на тайное убежище лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади, в котором были задействованы 8 вертолетов и около 100 бойцов элитного подразделения «Дельта», погибли 6 боевиков (в том числе две женщины с шахидским поясом). Были освобождены 11 детей, которых лидер террористов использовал в качестве «живого щита». Лидер террористов, также носивший пояс смертника, подорвал себя и трех маленьких детей в подземном туннеле.

Американцы, оснащенные передвижной лабораторией, провели анализ ДНК останков Багдади (у них имелся образец крови и часть нижнего белья, переданные американской разведке информаторами). В ходе операции был ранен служебный поисковый пес (их называют в США K-9), отправленный в туннель на поимку террориста. Позже президент Трамп поместил фото собаки в своем твиттере.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

Любопытно, что кличка животного и даже его пол (по правилам спецназа) остаются секретной информацией. Останки Багдади были захоронены в море — так же американцы поступили с телом бен Ладена в 2011-м. Об этом сообщили CNN два источника в Пентагоне.

Мнения разделились

После гибели Абу Бакра аль-Багдади сторонники Трампа торжествуют, предсказывая провал импичмента и победу на выборах. Однако «крупнейшая внешнеполитическая победа» Белого дома (так назвал операцию по устранению лидера ИГИЛ телеканал Fox) не остановила процесс импичмента. В этот четверг Палата представителей Конгресса проведет голосование по проекту резолюции конгрессмена-демократа Джеймса Макговерна, которая должна обеспечить «прозрачность процедуры» импичмента президента США Дональда Трампа. Это первое официальное голосование по импичменту. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что эта резолюция «устранит любые сомнения» в том, может ли Белый дом отказывать в предоставлении документов, а также препятствовать даче показаний свидетелями и «продолжать создавать препятствия для деятельности Палаты представителей».

Ответом на уничтожение Багдади (безусловный успех президента) стало «повышение ставок» демократами. После принятия резолюции они хотят сделать слушания по Трампу открытыми, публиковать имеющиеся документы, в том числе об использовании президентом служебного положения в политических целях (скандал «помощь Киеву в обмен на компромат на Байдена») и вызывать в Конгресс свидетелей повестками. Голосов для импичмента в Сенате не хватает, но общественное мнение может повлиять на колеблющихся республиканцев.

На минувшей неделе в Конгрессе случился невиданный доселе скандал. Группа примерно из 30 конгрессменов-республиканцев ворвалась в комнату закрытых слушаний, где показания сразу трем комитетам давала помощник заместителя министра обороны Лора Купер. Законодатели пытались вести съемку на телефоны и планшеты в специально оборудованной тайной комнате Конгресса, где аудио- и видеозаписи строжайше запрещены. Законодателей пришлось удалять с помощью полиции Капитолия. Накануне Белый дом призвал Купер хранить молчание.

Общественное мнение меняется не в пользу Трампа. Уже 55% американцев поддерживают импичмент, 43% против — таковы данные нового социологического опроса Квиннипэкского университета.

Когда в минувшие выходные чета Трампов посетила бейсбольный матч в Вашингтоне, зрители встретили появление главы государства свистом, гулом и скандированием: «Посадите его за решетку!» Впрочем, это произошло в американской столице — городе либеральном. В Техасе Трампа встретили бы как родного.

Ликвидация Багдади стала для президента «очень нужной и своевременной» новостью. Однопартийцы-республиканцы встретили ее с нескрываемым энтузиазмом. Сенатор Линдси Грэм, который критиковал президента за решение вывести американских военных из Сирии, теперь хвалит Трампа. «Убийство Багдади кардинально меняет ситуацию в войне с террором. То, что я вижу в Сирии, теперь для меня обрело смысл», — сказал сенатор.

«Президент Трамп и администрация Трампа уже в значительной степени уничтожили ИГИЛ — тело змеи», — заявил Fox News конгрессмен-республиканец из Техаса Джон Рэтклифф. «Но вчера они отрезали голову змеи, уничтожив Багдади».

Абу Бакр аль-Багдади. Фото: EastNews

Благодарность Трампу выразили родители американцев, казненных игиловцами: журналиста Джеймса Фоли и сотрудницы гуманитарных миссий Кайлы Мюллер.

Демократы, отмечая успех американских спецслужб (разведки и спецназа), в то же время были оскорблены тем, что Трамп, поставив в известность о ночной операции «Дельты» Россию, Турцию, Сирию и другие страны, не уведомил о ней спикера Нэнси Пелоси и других лидеров Конгресса. Вашингтон — это то самое место, где происходит больше всего утечек информации, так объяснил журналистам свои действия президент, он не хотел ставить под угрозу жизни американских военнослужащих.

Как сообщили военные источники газеты «Нью-Йорк таймс», «резкое» распоряжение Трампа о выводе войск из Сирии три недели назад нарушило «тщательное планирование» операции и заставило Пентагон ускорить план рискованного ночного рейда, прежде чем способность контролировать войска, шпионов и разведывательные самолеты будет потеряна вместе с выводом войск.

Операция «Кайла Мюллер»

Видеосъемка и фотографии, сделанные в ходе операции элитного спецподразделения «Дельта», находятся в процессе снятия грифа секретности, сообщил министр обороны США Марк Эспер. Часть материалов будет опубликована в ближайшие дни. Пентагон и спецслужбы посвятили авиарейд памяти Кайлы Мюллер — 26-летней сотрудницы международных гуманитарных организаций (в том числе, «Врачи без границ»), захваченной боевиками ИГ в сирийском городе Алеппо в 2013 году. Она погибла при невыясненных обстоятельствах два года спустя, захватчики неоднократно насиловали американку. По имеющейся информации, этим занимался лично Абу Бакр аль-Багдади, которого президент Трамп назвал «трусливым животным», «погибшим, как собака», «трусливо хныкая, скуля и плача». Любопытно, что ни министр обороны США Эспер, ни председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Милли не смогли подтвердить эти слова Трампа. Президента спросили на пресс-конференции, откуда он взял, что лидер террористов, взорвавший себя и троих детей в подземном туннеле, «скулил и плакал» (услышал в ходе прямой видеотрансляции?), но президент ушел от ответа.

Место ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Фото: EastNews

Как заявил в интервью Fox News, госсекретарь Майк Помпео, Трамп ставил задачу поимки аль-Багдади, еще когда Помпео был директором ЦРУ. Госсекретарь, кстати, не присутствовал в оперативной комнате Белого дома, а находился в это время в штате Канзас. Помпео подвел политический итог авиарейда, назвав его «удивительной военной операцией, замечательным поворотом событий, которые будут иметь реальное влияние во всем мире». Трамп заявил на пресс-конференции, что Россия, контролирующая воздушное пространство в этом районе, была поставлена в известность об операции. Вот как это выглядело в изложении президента США: «Мы сказали им (русским), что мы идем. А они сказали, спасибо, что нам сообщили.

Они были очень хорошими (с нами). Они не знали, почему мы летим туда. Мы сказали им: «Мы думаем, что вы будете очень счастливы».

Потому что, вы знаете, они ненавидят ИГИЛ так же сильно, как и мы. Вы знаете, что ИГИЛ сделало с Россией. Итак, нет, мы не сказали им, и они не знали про миссию, но они знали, что мы пересекаем район, где у них много огневой мощи».

Трамп объявил также о том, что американские военные будут охранять от боевиков ИГ нефтяные запасы в этом районе Сирии. На вопрос, увеличится ли численность американских военнослужащих в Сирии для операции по защите нефти, министр обороны Эспер ответил отрицательно: «Нет, нет и нет, в конце концов, я ожидаю, что нас там будет меньше, чем было раньше». В ответ на вопрос, будут ли США препятствовать в доступе к нефти российским или сирийским силам, глава Пентагона ответил: «Краткий ответ — да, в настоящее время это так».

Российские СМИ уже объявили, что США занимаются «пиратским грабежом» сирийской нефти.

В Вашингтоне, как всегда, политологи спорят, какие дивиденды принесла Трампу ликвидация лидера и создателя «Исламского государства». Однако и сторонники, и противники президента сходятся в том, что говорить об окончательной победе над террористами в этой точке планеты слишком рано. В связи с вооруженной охраной нефтехранилищ повис вопрос об уходе американцев из Сирии. Развитие событий здесь непредсказуемо, что вполне в стиле Трампа.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.