Враг номер один

Американцы заявили об уничтожении в Сирии лидера ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади. За последние несколько лет это далеко не первое официальное объявление о его смерти. Но на этот раз оно похоже на правду.

Вот то немногое, что известно об Абу Бакре аль-Багдади, убитом ныне лидере ИГИЛ. Ибрагим Ауад Ибрагим Али аль-Бадри Аль Самараи родился в 1971 году в иракском городе Саммара. В семье Ибрагима было четверо сыновей, он был третьим из братьев. Семья занималась сельским хозяйством — как и большинство иракцев. Нет никаких подтверждений того, что Ибрагим получил исламское образование, — он и школу-то закончил не очень: из возможных 600 баллов по всем предметам Ибрагим набрал чуть больше 400. Однако его семья принадлежала к клану Курайш, из которого, как говорит Коран, вышел сам Пророк. Видимо, это и легло в основание будущего религиозного авторитета аль-Багдади.

Родной брат Ибрагима и его дядя при Саддаме Хусейне были офицерами спецслужб. После вторжения американских вооруженных сил, падения режима Хусейна и свержения правящей партии Баас иракская армия была распущена. Офицеры и солдаты этой распущенной армии в скором будущем составили ядро сопротивления американской оккупации. В Ираке появилось множество группировок с исламскими названиями, однако бойцы, присоединившиеся к ним, в большинстве своем были люди светские и даже плотские: Саддам был кровавым диктатором, однако в Ираке при нем в свободной продаже был алкоголь, употребление наркотиков каралось лишь номинально, и отношения между мужчиной и женщиной были довольно свободными.

Ибрагим, будущий аль-Багдади, был членом одной из таких группировок — Джамаат жайш ахль аль-сунна уаль жаммаа — «Армия суннитов». В 2003 году он был пойман американцами и помещен в тюрьму Кэмп-Букка. Заключенные в подобных тюрьмах находились месяцами и годами без суда, без предъявления каких-либо обвинений. Однако и случаи спонтанных освобождений тоже не были редкостью.

Так случилось и с аль-Багдади, которого по каким-то причинам освободили спустя 10 месяцев пребывания в Кэмп Букке.

Стоит отметить: многие не слишком религиозные до заключения сунниты выходили из американских тюрем осознанными радикалами. В Кэмп-Букке, как и во многих других тюрьмах, вперемешку с рядовыми заключенными находились проводники исламистской идеи, которые превратили эти тюрьмы в радикальные медресе. Кроме того, методы работы американских военнослужащих с заключенными — памятен пример тюрьмы Абу-Грейб, — тоже не способствовали смягчению нравов арестантов.

Очевидно, радикальная идея дозрела в голове аль-Багдади именно во время отсидки в Кэмп-Букке: он вышел оттуда довольно амбициозным исламистом.

Рассказывают, что, покинув здание тюрьмы, он сказал охраннику на воротах: «Увидимся в Нью-Йорке».

В 2006 году Ибрагим примкнул к иракской Аль-Каеде (запрещенная в РФ террористическая организация), которая и стала костяком вновь созданного Исламского государства в Ираке. Во главе ИГИ тогда находился Абу Омар Аль Багдади, убитый в ходе совместной операции американцев с Ираком в Тикрите в 2010 году. Вскоре после его кончины Шура (высший совет) ИГИ избрал Абу Бакра аль-Багдади новым главой.

Именно под его руководством локальная террористическая организация превратилась во всемирную угрозу.

Абу Бакр аль-Багдади. Фото: Balkis Press/ABACA/TASS

В 2013 году, после того, как радикалы захватили второй по величине город Ирака Мосул, Абу Бакр аль-Багдади провозгласил Халифат — то есть практически объявил себя наместником Пророка во главе создаваемого им государства ИГИЛ — «Исламское государство Ирака и Леванта». Захват города случился на удивление быстро, несмотря на то, что подразделения вновь созданной под американским руководством иракской национальной армии и полиции были отлично вооружены американским же оружием и тяжелой военной техникой.

Все это вооружение после нападения на Мосул было брошено отступающей армией, к тому же в банках захваченного города в совокупности оказалось несколько миллиардов американских долларов.

Эти деньги сыграли немалую роль в становлении и сплочении многотысячной армии ИГИЛ, к которой присоединились радикализовавшиеся у себя на родине мусульмане из арабского мира, среднеазиатских республик, Кавказа и Европы.

После захвата Мосула приграничные с Сирией иракские города стремительно пали. Архитектором всех этих побед был гражданин Грузии, кистинский чеченец Тархан Батирашвили, получивший известность как Абу Умар аль-Шишани. С 2006 по 2010 год Батирашвили служил в грузинской армии, принимал даже участие восьмидневной войне с Россией, был в бою под Цхинвалом. Однако после обнаружившегося тяжелого заболевания из армии был списан и в 2012 году обнаружился в составе одной из исламистских группировок в Ираке — уже под новым именем. В мае 2013 года присоединился к ИГИЛ.

Армия ИГИЛ вошла в сирийский нефтеносный регион Дейр-эз-Зор и продолжила свой победоносный марш вплоть до Ракки. Захваченная в 2014 году Ракка была объявлена столицей Халифата. Шестой по величине город Сирии, светский до той поры, буквально провалился в Средневековье: женщинам было запрещено появляться на улице без сопровождения мужчин, к тому же они обязаны были носить бурку — закрытое мусульманское платье; курение и потребление алкоголя также попало под запрет. В городе открылся крупный рынок рабов — преимущественно езидов из Ирака. Публичные казни собирали толпы — людям, признанным преступниками, отрубали головы или распинали на кресте.

Даже козам было предписано носить черные юбки, прикрывающее вымя — чтобы не вводить в смущение бойцов исламского государства.

Стремительному росту популярности ИГИЛ способствовал приток именно сирийских бойцов, выпущенных из сирийских тюрем незадого до вторжения этой радикальной организации. Большинство из них получили свои сроки из-за участия в сопротивлении американской оккупации на территории Ирака. Но когда в самой Сирии разгорелась гражданская война, эти опасные террористы были освобождены, вскоре после этого они оказались в районах, взятых под контроль светской оппозицией и быстро вырастили альтернативное ей исламистское сопротивление. Что оказалось весьма на руку режиму: отныне в глазах всего мира Асад противостоял не гражданским активистам, требующим политических свобод, а опасным, не знающим пощады террористам.

Печальный итог сирийской революции: гражданское сопротивление, которое, казалось, вот-вот возьмет власть в стране в свои руки, захлебнулось, когда в игру вступил ИГИЛ. ИГИЛ же оказался страшным противником, и сразу нескольким странам, в том числе и России, пришлось сражаться в Сирии долгие годы, чтобы к 2019 году заявить о победе над террористами.

Абу Бакр аль-Багдади, лидер и идейный вдохновитель затянувшейся войны, был убит в ночь на четверг, 26 октября в поселке Бариша на северо-западе Сирии. Это буквально на границе с т.н. «безопасной зоной» у турецкой границы, ради которой в октябре Турция начала спецоперацию в Сирии. Восемь двухвинтовых вертолетов американских вооруженных сил СH-47 «Чинук» прилетели в Баришу из Эрбиля (Ирак). На борту вертолетов находились десантники, бойцы спецподразделения «Дельта», военный робот и обученные собаки. Вертолеты сопровождали истребители F16, оснащенные ракетами «воздух-земля».

Дом, в котором предположительно находился аль-Багдади, был обстрелян из пулеметов. После приземления вертолетов десантники штурмовали дом. Его обитатели спрятались в туннеле под домом, однако, осознав, что выхода нет, аль-Багдади привел в действие «пояс смертника». Вместе с ним погибли две его жены, по неподтвержденным данным — и его дети. Останки собрали бойцы «Дельты» и отправили их в Эрбиль. После этого истребители разбили ракетами место спецоперации.

Последствия авиаудара в районе деревни Бариша, где укрывался Абу Бакр аль-Багдади. Фото: AP/TASS

Распространенные в российских СМИ утверждения о том, что аль-Багдади в Барише укрывался в доме одного из лидеров ассоциированной с «Аль-Каедой» группировки Хайят Тахрир Аш-Шам (запрещенной в России) не подтвердили источники «Новой» на месте событий. Тахрир Аш-Шам, контролирующий большие районы провинции Идлиб, не представлен в поселке Бариша. В Барише находится штаб-квартира французского батальона Хорас Аль Дин под командованием француза сенегальского происхождения Омара Дияби, также известного как Омар Омсен. Этот батальон фактически отпочковался от ИГИЛ — в связи с тем, что ИГИЛ был, по их мнению, недостаточно радикален. У группировки Хайят Тахрир Аш-Шам, состоящей в тесных отношениях со спецслужбами Турции, не было шансов ужиться в одном поселке с французскими джихадистами.

Более того, по официальной версии Пентагона, при попытке взять аль-Багдади, американцы встретили «лишь легкое сопротивление». Хорошо вооруженные подразделения Хайят Тахрир Аш-Шам, если бы они находились в Барише, имели техническую возможность дать американцам настоящий бой. Однако тот факт, что подразделений ХТШ не было в Барише, вовсе не означает, что их лидеры не знали о том, что там находится аль-Багдади.

Наблюдатели на местах практически уверены, что глава ХТШ Абу Мухаммед Аль Жулани подарил эту информацию туркам, чтоб те передали ее американцам.

(Не стоит забывать: за голову Аль Багдади была назначена награда в 25 млн долларов.)

Почему не стоит ставить знак равенства между устранением аль-Багдади и ликвидацией ИГИЛ? В этой организации, как и в любой регулярной армии, гибель командира не означает конец войны. На место старого главаря придет новый, еще большей кровью готовый доказать собственное превосходство надо прежним. Вероятно, этим человеком станет бывший офицер армии Саддама Хусейна Абдалла Кордаш, также известный как Хаджи Абдулла Аль Офари. Именно ему после ранения несколько месяцев назад аль-Багдади передал оперативное командование военной операцией. Их связывало общее прошлое: Кордаш, как и аль-Багдади, сидел в тюрьме Камп Букка.