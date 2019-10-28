Трамп, суровый богослов и кремлевская пропаганда

Решение президента Трампа вывести войска из Сирии обрекло курдов, победивших для американцев ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация. — Ред.), на этническую чистку, — причем чистку, исполняемую при поддержке турецкой артиллерии и авиации руками все тех же исламских террористов, которых Эрдоган использует как парамилитари.

Имидж Трампа на домашнем политическом рынке после этого довольно сильно пошатнулся, и срочно пришлось придумать какое-то событие, которое нивелировало бы скверный привкус предательства.

По счастью, событие было почти под рукой: те же самые курды поймали одну из многочисленных жен главы ИГИЛ аль-Багдади, а также племянника и жену одного из курьеров. Информация, добытая от этих троих (так, по крайней мере, гласит официальная версия), привела к захвату одного из тайных убежищ ИГИЛ на западе Ирака, а в убежище, в свою очередь, нашлись подробные планы убежища самого аль-Багдади, хитро скрывавшегося в неожиданном месте — в северо-западной Сирии, на территории, которую контролировали его заклятые враги из «Аль-Каиды» (террористическая организация тоже запрещена в РФ. — Ред.).

Операция была опасной. В доме были 14 детей, которые явно использовались в качестве живого щита,

и спецгруппа, посланная на ликвидацию аль-Багдади, должна была пересечь 700 км воздушного пространства, контролируемого Россией, Сирией, и Турцией, что легко в нынешней накаленной обстановке могло привести к недоразумению.

Однако выбирать не приходилось: русских предупредили, не сказав, зачем летят, Трамп с советниками сел в Белом доме наблюдать происходящее в прямом эфире, «как в кино», — сказал президент, и береты ворвались в дом, подорвав накладными зарядами стены (они боялись, что двери заминированы).

Ради пущего пиар-эффекта операцию назвали «Кайла Мюллер», по имени американки — гуманитарного работника, которая была захвачена в Сирии и стала сексуальной рабыней аль-Багдади, а затем была убита. Одиннадцать детей остались живы, а сам аль-Багдади, куча его телохранителей, а также две женщины и трое детей были убиты.

Во времена Обамы одно наличие детей и женщин в доме или остановило бы всю операцию, или послужило бы потом поводом для длительного расследования на предмет совершенных «Дельтой» военных преступлений.

Но тут нам просто сообщили, что женщины были шахидки, а детей подорвал сам аль-Багдади, что вполне может быть правдой.

Дональд Трамп объявляет о ликвидации аль-Багдади. Фото: Andrew Harnik / AP / ТАСС

Трамп объявил на весь мир об успехе в манере, которая пристала скорее Саддаму Хусейну, не упустив возможности напоследок пнуть мертвого террориста и заявить, что тот умер, хныча и пуская сопли (что вряд ли), русских поблагодарили за то, что они не сбили американские вертушки, родители Кайлы Мюллер заявили, что если бы Обама действовал так же решительно, то их дочь осталась бы жива, а The Washington Post опубликовала новость о смерти террориста номер один под заголовком: «Абу Бакр аль-Багдади, суровый богослов (austere religious scholar) во главе Исламского государства, мертв в 48». Что для Washington Post не очень удивительно, учитывая, что другой, чуть менее суровый богослов, один из главных саудовских идеологов «Мусульманского Братства» Джамаль Хашогги, был в этой газете колумнистом. (Правду сказать, WP быстро одумалась и поменяла заголовок.)

На этом рассказ можно было бы закончить, если бы не удивительная реакция российских властей.

Судя по всему, впечатляющая операция показалась Кремлю страшно обидной, и они решили усомниться в ней, как в американской высадке на Луну.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков (тот самый, который озвучивает серийное вранье про малайзийский «Боинг») заявил, что «Минобороны не располагает достоверной информацией о ликвидации аль-Багдади» и сомневается в реальности операции.

Американцев, конечно, можно поздравить. Если Конашенков в чем-то сомневается, то это скорее всего произошло.

Другой вопрос: о какой, собственно, «достоверной информации» говорит Конашенков? Он что, сомневается в операции, потому что его не пригласили в ситуационную комнату Белого дома вместе с Joint Chiefs of Staff? Как именно США должны планировать спецоперации, чтобы Минобороны РФ, в них, не дай бог, не усомнилось? Они должны публиковать заранее свои планы, выносить их на обсуждение Российской Госдумы?

Заодно Конашенков подпустил шпильку, сказав, что «очередная смерть» аль-Багдади ничего не меняет. Типа, мол, американцы столько раз объявляли о его уничтожении.

Но это неправда. В отличие от Минобороны и ФСБ РФ, которые действительно объявляли об уничтожении то Басаева, то Умарова, — пока не наградили «за спецоперацию» два десятка человек, включая, видимо, секретарш, после того, как Басаев сам случайно подорвался, разгружая взрывчатку, — так вот американцы такими вещами не занимались.

О смерти аль-Багдади действительно не раз сообщалось, вот только делали это не американцы.

16 июня 2017 года о том, что аль-Багдади «уничтожен в результате российского авиаудара» заявило ни кто иное, как родное ведомство Конашенкова.

Другой раз о смерти аль-Багдади сообщил сам ИГИЛ, вероятно, пытаясь сбить американцев со следа.

На примере ликвидации аль-Багдади и заявлений Конашенкова хорошо виден различный подход Белого дома и Кремля к пиару.

Да, Дональду Трампу эта операция была жизненно необходима именно для пиара — и он его получил. Но он рисковал, рисковал серьезно — что операция провалится, что что-то пойдет не так, что в результате случится 14 детских трупов и никакого аль-Багдади, — но он действительно ликвидировал террориста номер один и может теперь окешить этот успех на все сто.