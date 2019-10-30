Туман пришел из Лондона

Содержащийся в Лефортово адвокат Вадим Веденин продолжает знакомиться с материалами уголовного дела, по которому он обвиняется в участии в нескольких рейдерских атаках. Среди них и захват активов основателя фирмы «Партия» Александра Минеева, расстрелянного в подмосковном Королеве 22 января 2014 года.

В адвокатском сообществе Веденин известен как юрист, который с 2010 года представлял интересы банкира Германа Горбунцова, покинувшего Россию и обосновавшегося в Лондоне. Обслуживал Веденин и компанию FORUS Corporation, которой официально владеют Александр Каледин и Александр Шибаков.

Именно FORUS Corporation в результате хитроумной комбинации стала единственным собственником гонконгской компании Crazy Dragon. Та в свою очередь была акционером четырех офшоров, выступивших учредителями 18 юридических лиц, на которых только в Москве было зарегистрировано два десятка торговых центров общей площадью более 60 тыс. кв. метров. Это наследие первой в стране сети магазинов «Партия». В 90-х фирма Минеева продавала на сотни миллионов долларов в год бытовой и офисной техники.

Александр Каледин, Герман Горбунцов, Вадим Веденин. Коллаж: Алексей Комаров / «Новая»

Сегодня Горбунцов, Каледин и Шибаков, как и Веденин, — фигуранты уголовного дела о захвате активов Минеева. Подельники адвоката проживают за пределами России и объявлены в розыск, но сам Веденин не успел скрыться. 2 октября уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Повторюсь, Александра Минеева расстреляли 22 января 2014 года. В этот же день управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве. Месяц спустя московское управление МВД возбудило уголовное дело о хищении активов. По заявлению, написанному Минеевым еще при жизни. 23 апреля 2014 го­да оба дела были объединены в одно производство.

Расследование откровенно волокитилось, пока не было передано в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, где была создана специальная следственная группа под руководством генерал-майора Романа Нестерова.

13 ноября прошлого года группа Нестерова провела масштабную операцию,

для участия в которой было привлечено более 100 сотрудников СКР, МВД и ФСБ, включая бойцов спецподразделения «Альфа».

Накануне были выписаны ордера на арест ряда подозреваемых и проведение обысков сразу по нескольким адресам, связанным с компанией FORUS Corporation.

В этот день, 13 ноября 2018 года, и задержали Веденина. На следующий день Басманный суд дал санкцию на его арест.

Фактор Веденина

С Вадимом Ведениным мы познакомились и встретились в январе 2017 года. Мы сидели в кафе на Трубной площади, и он рассказал мне трогательную историю про то, как после убийства Минеева Герман Горбунцов озаботился судьбой Аллы Аркадьевны Минеевой, матери бизнесмена, и попросил Веденина предпринять меры, чтобы именно она стала наследницей активов убитого.

К моменту первой встречи с Ведениным я уже полгода занимался журналистским расследованием «дела Минеева», выясняя, как гонконгская Crazy Dragon перешла под контроль панамского офшора FORUS Corporation. И уже предполагал, что доверенность от матери Минеева могла понадобиться Веденину лишь для того, чтобы вступить в дело об убийстве и захвате активов бизнесмена и таким образом иметь возможность забросать следствие и суд заявлениями: мол, расследование идет «не в том направлении». К лету 2014 года, когда Crazy Dragon перешла под контроль Каледина и Шибакова, у Веденина было уже две доверенности. И от матери, и от номинального руководителя гонконгской компании.

В конце нашего разговора я сказал Веденину, что его работа, как мне кажется, вышла за рамки того, что принято называть юридическим сопровождением или адвокатским обслуживанием.

— Де-факто ты уже подельник рейдеров. Но если запахнет жареным, твои «работодатели» тут же сдадут тебя, выставив тебя чуть ли не организатором захвата Crazy Dragon, скажут, что они не знали, что преступают закон, что выполняли твои рекомендации…

Веденин предложил мне организовать встречу со своим клиентом, бенефициаром FORUS Corporation Калединым.

И эта встреча состоялась в офисном центре около станции метро «Владыкино».

Александр Каледин рассказал мне, что в момент убийства Минеева все его активы уже были похищены.

— Именно мы добились возвращения активов, которыми с 2012 года владела компания Crazy Dragon, — заявил Каледин. — Мы добились отправления 300 депутатских запросов. Состоялось 150 судебных процессов, было получено 700 судебных актов, и только после этого удалось вернуть все компании Crazy Dragon.

Это правда. Веденин, вступивший в дело как адвокат матери Минеева, действительно приложил немало усилий для возвращения активов. Но к январю 2017 года у меня уже было представление, что в интересах матери убитого он фактически работал лишь до лета 2014-го. Потом началась работа уже в интересах новых собственников Crazy Dragon.

Во время встречи в офисе «Форус Групп» я поинтересовался, что связывает Каледина с проживающим в Лондоне банкиром Германом Горбунцовым.

Каледин от прямого ответа уклонился. Но к тому времени мне было известно, что Каледин и Горбунцов — давние деловые партнеры. К примеру, они вместе зарегистрировали в Гонконге компанию Citadel Media Group Limited, выступившую владельцем сайтов Crime Russia и Crime Moldova.

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В апреле этого года я познакомился с Тимуром Исаевым, который в 2013 году представлял интересы Германа Горбунцова в Гонконге. Исаев поделился со мной сенсационными подробностями смены владельцев компании Crazy Dragon. По версии Исаева, операцию по захвату минеевских активов начали готовить еще в 2013 году, когда Минеев был жив. И автором этой схемы, и реальным руководителем операции был именно Горбунцов.

Адвокат Александр Финютин, который не раз встречался с Александром Калединым, также предположил, что Каледин — хороший исполнитель, но сам он, по мнению Финютина, не мог придумать изощренную схему смены владельцев компании Crazy Dragon.

Фактор Горбунцова

Во время уже упомянутых обысков, проведенных группой генерала Нестерова 13 ноября 2018 года, в помещениях, связанных с компанией «Форус Групп», было изъято огромное количество документов. Но не только. В распоряжении следствия оказался и архив аудиозаписей. Выяснилось, что фигуранты уголовного дела записывали абсолютно все разговоры. Как в офисах, так и по телефонам.

В этом архиве оказалась запись и моей встречи с Калединым и Ведениным в офисе «Форус Групп». Но в отличие от сохранившейся у меня диктофонной записи, это была полная версия аудиозаписи, без пауз, когда меня просили прервать запись.

По поводу этой записи минувшим летом меня даже пригласили в СКР и допросили в рамках «дела Минеева».

Но вернемся к материалам, изъятым в ходе обысков 13 ноября прошлого года.

Специалисты-компьютерщики провели титаническую работу, чтобы получить доступ к запароленным компьютерам MacBook, в которых хранились терабайты конфиденциальной информации. В том числе и архив аудиозаписей.

У следствия сейчас нет сомнений, что Каделин, Шибаков, Веденин и другие фигуранты уголовного дела выполняли поручения Горбунцова, реализуя схемы, придуманные в Лондоне.

Следствию стало известно еще об одном рейдерском захвате, осуществленном летом 2014 года. Выяснилось, что Минеев был собственником ООО «Гоголь-Моголь», возводившего элитный коттеджный поселок на берегу Волги в Тверской области. По версии следствия, изготовив несколько липовых документов, компаньоны провернули схему, по которой активы стоимостью более полумиллиарда рублей сменили собственника.

Месяц назад, 26 сентября 2019 года, по факту рейдерского захвата активов, принадлежащих ООО «Гоголь-Моголь», было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали и Горбунцов, и Каледин, и Веденин, и несколько других персон. В этот же день это дело объединили в одно производство с уголовным делом о захвате активов Александра Минеева.

Если расследование уголовного дела в отношении участия адвоката Веденина в смене учредителей Crazy Dragon уже завершено, выделено в отдельное производство и вскоре будет передано в суд, то расследование других эпизодов и роли в реализации мошеннических схем Горбунцова, Каледина и других фигурантов продолжается.

«Новая» будет следить за развитием событий.