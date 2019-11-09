Сдать «золотые паспорта»

Кипр, член Европейского союза, объявил в прошлую среду о начале процесса лишения гражданства 26 человек, которые купили его по схеме «паспорт за инвестиции». Президент Никос Анастасиадес признал, что, возможно, при выдаче таких «золотых паспортов» ранее, при менее строгих правилах, были допущены ошибки.

«Сегодня Совет министров подтвердил волю правительства к строгому соблюдению условий инвестиционной программы на Кипре», — заявил журналистам министр внутренних дел Константинос Петридес после заседания.

Пресса, ссылаясь на кипрские источники, сообщает, что в списке лишаемых гражданства, — девять россиян, восемь камбоджийцев, пять граждан КНР, два кенийца, один малайзийец и один иранец.

Кипр привлекает российских инвесторов с 90-х годов своим благоприятным средиземноморским климатом и удобным финансовым законодательством. С тех пор, как он в 2004 году вступил в ЕС, граждане Кипра могут легко передвигаться по 28 странам, жить и работать в любом государстве союза без бюрократических препятствий, с которыми сталкиваются приезжие из стран, не входящих в ЕС.

Среди состоятельных россиян, которые, согласно сообщениям, подавали заявки на получение кипрского паспорта, упоминается Олег Дерипаска. По словам его представителей, гражданство Кипра поможет г-ну Дерипаске в широком спектре деловых интересов, которые требуют постоянных поездок по всему миру. Просто для удобства, которое не дает паспорт РФ.

Однако министр Петридес не стал раскрывать личности тех, кому грозит лишение кипрского гражданства, но намекнул, что их имена упоминаются в СМИ.

Лишение предоставленного гражданства — весьма необычная процедура, и в данном случае она стала продолжением скандалов в прессе.

Самый громкий разразился в октябре — он связан с публикацией расследования (англ.), которое провели пулитцеровские лауреаты, британские журналисты Клэр Болдуин и Эндрю Маршалл.

Они рассказали о сомнительных решениях кипрского правительства продать паспорта за инвестиции представителям камбоджийской элиты, приближенным к премьер-министру Хун Сену, который правит страной железной рукой с 1985 года. В том числе гражданство получили его племянница с двумя взрослыми детьми и мужем — одиозным начальником полиции, а также министр финансов. Среди получателей гражданства и представители коррумпированной элиты Камбоджи, которых международная организация Global Witness обвиняет в безудержном уничтожении тропических лесов и перемещении жителей. В Европе они купаются в роскоши, в то время как Камбоджа — одна из беднейших стран мира.

Как правительство Кипра намерено «исправлять ошибки», допущенные в выдаче «золотых паспортов»? Министр внутренних дел сообщил о проверке всех случаев натурализации.

Вводятся 11 категорий соискателей с «высокой степенью риска». Одна из них — «политически значимые лица». То есть — государственные чиновники, которые в силу своего влияния представляют коррупционный риск.

Также теперь исключается из схемы любой, кто:

ранее был осужден или пребывает под следствием в своей стране;

кто связан с незаконной организацией;

кто находится под международными санкциями.

По словам министра, нынешнюю проверку проходят около 2000 уже выданных кипрских паспортов. Самые большие группы соискателей — россияне и китайцы.

На Кипре с 2013 года действует программа получения гражданства в обмен на инвестиции. Достаточно вложить в экономику страны не менее двух миллионов евро, и ты гражданин Евросоюза. ( С февраля 2019 года инвестор дополнительно должен внести еще 150 тысяч евро в два кипрских фонда — Ред.).

За пять лет действия схемы до 2018 года кипрское правительство одобрило 1864 заявления на получение гражданства, заработав более шести миллиардов евро. Вместе с членами семей число новых граждан на сегодняшний день приближается к 4000.

Схемы «паспорт за инвестиции» действуют еще в двух странах Евросоюза: на Мальте и в Болгарии. Там паспорта стоят даже дешевле, чем на Кипре: инвесторы должны вложить от 800 000 евро.

Эти три страны ЕС за деньги дают гражданство на условиях, гораздо менее строгих, чем обычные режимы натурализации. Нет никаких обязательств по фактическому проживанию физического лица в стране, не требуется никаких других доказательств «подлинной связи» с ней до получения гражданства.

Болгария поспешила заявить Брюсселю, что откажется от такой схемы. Но там существует проблема коррумпированности государственных чиновников, давших паспорта просто за взятки десяткам тысяч иностранцев.

Помимо «золотого паспорта» распространена в Евросоюзе и схема «золотой визы» — когда инвестор получает за свои деньги не гражданство, а только вид на жительство в ЕС. Он дает иностранцу право жить в стране ЕС и свободно перемещаться по Шенгенскому пространству. В перспективе резидентство после нескольких лет открывает путь к приобретению гражданства по упрощенной процедуре.

Схемы инвестирования в резидентство очень разные, особенно в отношении характера и объема инвестиций. Суммы могут варьироваться от 13 500 до более 5 миллионов евро в форме капиталовложений, инвестиций в недвижимость или в государственные облигации, пожертвований на общественную благотворительность или единовременных взносов в государственный бюджет. Эти схемы используют Болгария, Великобритания, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Эстония.

По данным прошлогоднего совместного доклада международных неправительственных организаций Transparency International и Global Witness, несколько стран-членов ЕС, используя схемы «золотых паспортов» и «золотых виз», в последнее десятилетие выдали паспорта примерно шести тысячам человек и виды на жительство — ста тысячам, получив за это около 25 миллиардов евро. Больше всех — Испания, Кипр, Португалия и Великобритания.

Печальной достопримечательностью мальтийской столицы Валетты стал импровизированный мемориал, на котором всегда живые цветы и горящие свечи. Самая крохотная страна ЕС была потрясена гибелью журналистки Дафны Каруаны Галиции. Осенью 2017 года ее взорвали в машине. Убийство до сих пор не раскрыто. Известно, что Каруана занималась расследованием нескольких коррупционных дел в высоких эшелонах власти, в том числе связанных с программой «паспорт за инвестиции».

В Европейском союзе вопросы предоставления гражданства и выхода из гражданства, предоставления видов на жительство относятся к суверенной компетенции стран-членов. Но, устанавливая правила, каждая страна должна соблюдать рамки законодательства ЕС, за чем следит Европейский суд. Схемы «золотых паспортов» и «золотых виз» — предмет общего интереса ЕС. Ведь решение одного государства-члена предоставить гражданство иностранцу в обмен на инвестиции автоматически дает ему права по отношению к другим государствам-членам. В частности, свободное передвижение и доступ к внутреннему рынку ЕС для осуществления экономической деятельности, право голосовать и быть избранным в Европарламент и местную власть.

В Брюсселе 23 января на пресс-конференции в Европейской комиссии комиссар ЕС по вопросам правосудия Вера Юрова впервые представила доклад о схемах торговли гражданством и видами на жительство.

Европейский союз призвал своих членов принять меры против безответственной раздачи «золотых виз» и паспортов иностранным инвесторам, предупреждая, что такая практика может вести к коррупции и отмыванию денег.

Доклад выявляет риски, связанные с безопасностью, коррупцией и уклонением от уплаты налогов. В нем содержатся опасения на счет прозрачности схем и добросовестности управления ими.

Брюссель предупредил, что «примет необходимые меры», если страны ЕС не будут соблюдать европейское законодательство в отношении контроля границ, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Создана группа экспертов, которая постарается сделать платные схемы предоставления гражданства и резидентства более прозрачными и безопасными. Цель состоит в том, чтобы к концу 2019 года разработать список требований.

Конец года наступает, и министры экономики и финансов на декабрьском совете ЕС будут делать выводы.

Брюссель