Землю — крестьянам, марихуану — рабочим!

В первом туре праймериз среди членов французской Соцпартии (и их союзников) победил 49-летний тихий борец за экологию и биопродукты Бенуа Амон, высшим политическим достижением которого до сих пор было 5-месячное пребывание на посту министра образования (2014). 54-летний «силовик» Манюэль Вальс, до этого убравший с дороги президента Олланда , занял второе место и рискует через неделю покинуть большую сцену — вслед за другими «мастодонтами» французской политики.

Почему проиграл Вальс

В любом случае, даже если Вальс — бывший глава МВД (2012-2014) и премьер-министр (2014-2016) — и выиграет через неделю во втором туре социалистических праймериз, это вряд ли поможет ему потом стать президентом Франции. По крайней мере, такова обстановка на данный момент.

В ситуации, когда Соцпартия находится на аппаратах искусственного поддержания рейтинга (а в это время лидеры партии дерутся возле ее койки в реанимации), авторитарный Вальс мог выйти из этих праймериз хоть с каким-то шансом на жизнь в Елисейском дворце, если бы показал уверенную победу. Но уверенной победы добиться уже вряд ли получится.

В первом туре против него сыграли как минимум четыре фактора:

1. Он главный ответчик за пятилетку Олланда (и собирается, в основных чертах, продолжить ту же политику).

2. Будучи при назначении премьером (апрель 2014) самым популярным политиком Франции, громоподобный Вальс к сегодняшнему дню потерял большую часть рейтинга: и потому, что отвечал за принятые решения, и потому что опытный аппаратчик Олланд «съел» вальсовскую «харизму», заставив Вальса до последнего выражать ему полную лояльность.

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3. Решив убрать с дороги Олланда и пойти на праймериз вместо него, Вальс провел посредственную предвыборную кампанию, во время которой решил затушевать все свои яркие стороны (напор, страсть, уверенность, самовлюбленность, склонность к авторитаризму) и стать тихим и рассудительным. К тому же, он опять показал себя непоследовательным: пообещал, что, став президентом, отменит конституционную статью 49.3, позволяющую премьеру принимать законы вопреки мнению парламента. Это при том, что именно премьер Вальс использовал эту статью направо и налево (т.е. даже вопреки мнению «фрондеров» из своей же Соцпартии).

4. «Настоящие левые» всегда считали Вальса «слишком правым». И на этих праймериз почти все кандидаты (кроме «эколога» Сильвии Пинель) играли против Вальса.

Ради поражения Вальса из пыльного политического шкафа достали даже (во всех отношениях достойную) фигурку бывшего министра образования Венсена Пейона. Фигурку поддержали главные вальсовские враги — мэр Парижа Анна Идальго и ее подруга (когда-то тоже не без оснований мечтавшая стать президентом Франции), мэр Лилля Мартин Обри.

Кстати, именно Обри, будучи министром социальных дел, ввела в стране 35-часовую рабочую неделю, — и с 2000 года эта мера остается, может быть, самой обсуждаемой. Отношение к ней для многих является маркером, отделяющим настоящих социалистов от прислужников капитала, желающего выжать все соки из рабочего человека. Проблема в том, что во Франции, кажется, уже мало кто по-настоящему работает и если ничего не изменить, страна продолжит по инерции скатываться вниз в списке самых богатых экономик мира.

Бенуа Амон, победитель первого тура праймериз — сторонник дальнейшего сокращения рабочей недели.

О чем еще мечтает Амон

Амон выступает за полный запрет совмещения выборных должностей, а также за сокращение срока пребывания на них. Президент, по мнению Амона, должен избираться на 7 лет (вместо нынешних 5), но не более, чем на один срок. Парламенту следует добавить полномочий для контроля за президентом. Кроме того, Амон хочет отдать гражданам право посредством «электронного правительства» решать, куда направить часть бюджета (до 5 млрд евро) и предлагать поправки к проектам законов.

Наконец, самое ударное предложение Амона: в случае избрания президентом он намерен сделать обязательной выплату «безусловного дохода» каждому гражданину Франции: 750 евро в месяц (что обойдется в 450 млрд евро в год — это примерно равно нынешнему годовому бюджету страны).

Амон также намерен «гарантировать наиболее высокие требования», касающиеся гуманного обращения с животными и обеспечить масштабное финансирование «экологического перехода» страны (снижения выбросов, роста уровня энергосбережения и т.д.). Он также хочет создать «настоящие зеленые пояса» вокруг городов, стимулируя использование земель для сельхознужд, и обещает помочь «молодым, желающим заняться выращиванием биопродуктов».

Ну, и на закуску Амон предлагает легализовать марихуану.

За это, кстати, так или иначе выступили 5 из 7 участников социалистических праймериз. Вальс был против.

Чем все это закончится

Впрочем, отношение к марихуане вряд ли сыграло сколько-нибудь определяющую роль в исходе первого тура голосования. Не будем превращать французскую Соцпартию в карикатуру: партия уже не испытывает в этом необходимости.

Исход голосования показал две линии раскола в левом «лагере»: тяготеющий вправо «силовик»-«государственник» Вальс проиграл бывшему молодежному активисту и нынешнему социал-«утописту» Амону. Проиграл «настоящему левому».

Впрочем, напористый оратор Вальс еще может спастись, выбив из-под ног Амона почву с биопродуктами в ходе теледебатов.

Вальс предложит сторонникам Соцпартии выбор: или вы голосуете за «сильного» кандидата и он еще попытается побороться на президентских выборах и «спасти страну от консервативной правой угрозы» (в лице Фийона и Ле Пен), или вы голосуете против сильного кандидата, и тогда — гарантированное фиаско. И конец Социалистической партии.

Но линий раскола в левом лагере гораздо больше. Они выходят за границы Соцпартии.

И проблема этих праймериз не в том, что на них может победить «ни-рыба-ни-мясо» Амон, а в том, что кто бы на них не победил, он вряд ли будет иметь шансы на Елисейский дворец.

Хотя бы потому, что даже вне правого лагеря есть два более рейтинговых кандидата (которые отказались участвовать в праймериз и пойдут на выборы напрямую): 65-летний ультра-левак Жан-Люк Меланшон (кстати, еще один «друг Кремля») и 39-летний самопровозглашенный «борец с системой» Эмманюэль Макрон.

Макрон, бывший инвестбанкир у Ротшильдов, которого Олланд сделал министром экономики, теперь заявляет, что он «не левый и не правый» — и рейтинг его (если рейтингам все еще можно верить) продолжает расти.

Что касается Амона и Вальса, то за них на президентских выборах (как показал опрос, опубликованный вечером после праймериз), готовы голосовать 8 и 9% соответственно. За ультраправую Ле Пен — 27%, за консервативного «тэтчериста» Фийона — 25%, за Макрона — 17%, за Меланшона — 15%.

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«Я хочу левую (силу) — сильную. Я хочу левую — сильную, солидную, реформистскую, великодушную и смелую», — сказал Вальс после объявления итогов первого тура праймериз.

Многие хотят, но где ее теперь взять?

На первый тур социалистических праймериз пришло втрое меньше людей, чем на такое же соревнование у «правых».

Даже Франсуа Олланд не явился на участок, а улетел в Колумбию.

А чуть раньше, во время вторых теледебатов, показательно пошел в театр. Спектакль назывался «Один… вместе с вами». Олланд ведь помнит, для чьей победы готовились эти праймериз. Именно поэтому их и назначили на конец января — чтобы обеспечить президенту как можно более короткую кампанию…

Да, о главном. В первом туре социалистического междусобойчика Амон набрал 36%, Вальс — 31%.

Париж