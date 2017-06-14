Гарантийный срок истек

По информации «Новой газеты», дознаватель Старопромысловского отдела полиции Окуев принуждает Амриева, фигуранта недавнего скандала на границе с Республикой Беларусь, к деятельному раскаянию, то есть к признанию своей вины. Это уже второе условие, которое было выдвинуто спортсмену и его семье. Первым было – отказаться от услуг адвоката Петра Заикина, нанятого для защиты интересов Мурада Амриева Комитетом по предотвращению пыток.

Напомним, Мурада обвиняют в том, что в 2001 году, когда ему было 16 лет, он якобы предоставил в паспортный отдел Ленинского района Грозного ложные сведения для получения паспорта, указав годом своего рождения 86-й вместо 85-го. В ноябре 2013 года Амриев при допросе в качестве свидетеля предоставил в межрайонный следственный отдел г. Грозного паспорт, в котором были указаны «заведомо ложные сведения о годе его рождения».

По версии Амриева, он получил паспорт на основании копии свидетельства о рождении, которое ему было выдано взамен утраченных во время военных действий в Чечне документов. В копии был ошибочно указан год рождения и исправлять в 2001 году эту ошибку никто не стал. В Чечне шли боестолкновения, а Амриеву нужно было получать паспорт.

По утверждению родственников Амриева, они неоднократно обращались в паспортно-визовую службу Чечни для исправления данной ошибки, но выправить нормальные документы у них не получилось.

В 2013-м году Мурада Амриева задержали полицейские - по сути, в качестве заложника: чтобы принудить к возвращению из-за границы его старшего брата (по версии начальника полиции Грозного Магомеда Дашаева Амриев-старший принимал участие в покушении на него). Ошибочный год рождения, указанный в паспорте Мурада, дал полиции повод для уголовного преследования.

На основании рапорта начальника ОУР УМВД РФ Грозному в ноябре 2013 года против Мурада Амриева было возбуждено уголовное дело по статье 327 (использование подложных документов). И сам факт, что ошибкой в дате рождения Амриева занимался целый начальник отдела угрозыска Грозного, уже говорит о многом.

В рамках именно этого дела в 2013 году Амриева объявили в федеральный розыск. Однако, в 2014-м году Мурад был снят с розыска, а розыскное дело по нему было прекращено. Преступление, которое вменяется Амриеву, - небольшой тяжести, сроки давности по нему истекают через два года с момента совершения преступления. То есть, получается, по закону данное уголовное дело автоматически должно было быть прекращено еще в 2016 году. Однако 1 февраля 2017 года он был вновь объявлен в розыск по тем же основаниям.

Именно по причине повторного помещения его федеральную базу разыскиваемых по инициативе руководства Старопромысловского отдела полиции, 4 июня Мурада Амриева задержали на границе с Беларусью. Сразу после этого брянские полицейские проинформировали своих чеченских коллег, чтобы те приехали с конвоем и забрали своего «разыскиваемого». Однако, правозащитники и журналисты, опасаясь за жизнь и свободу Амриева, подняли шум. Под давлением общественности, Амриева поместили в ИВС г. Брянска на 48 часов, чтобы разобраться, какие основания были у чеченских полицейских для объявления его в розыск. В результате 6 июня Мурад Амриев был отпущен на свободу из ИВС г. Брянска, так как любое уголовное преследование по делу, сроки давности по которому уже истекли, незаконно. Чеченские оперативники сделали попытку захватить Мурада Амриева силой, но спортсмену чудом удалось от них сбежать. Однако он был повторно задержан белорусскими пограничниками 8 июня ночью в ходе неудачной попытки въехать в Украину (у Мурада вид на жительство в этой стране). В тот же день, по информации «Новой», по дипломатическим каналам руководство России добилось от руководства Беларуси высылки Амриева и его тайной передачи в руки чеченских оперативников. Ничего общего с национальным законодательством обеих стран, а также с международным правом, эта история с высылкой уже не имела.

Дело получило такой международный резонанс, что чеченские власти дали публичные гарантии Мураду Амриеву и его семье. В русле этих гарантий дознаватель Окуев высказал намерение прекратить уголовное дело уже на следующий день после того, как Амриева доставили конвоем в Грозный.

Однако прошло несколько дней и, несмотря на гарантии, данные лично первым заместителем министра МВД по ЧР Апти Алаудиновым, его подчиненные действуют вопреки этим обещаниям. Сейчас они принуждают Мурада Амриева, который под давлением уже отказался от своего адвоката Петра Заикина, нанятого Комитетом по предотвращению пыток, написать, по сути, «явку с повинной».

Юридического смысла в этих действиях нет. Прекращение уголовного дела по срокам давности является нереабилитрующим основанием, поэтому с точки зрения закона совершенно не важно, признает ли Мурад Амриев свою вину.

Сам Мурад Амриев имеет все шансы реабилитировать себя через суд (в том числе доказать, что уголовное преследование было незаконным, а целью являлось оказание давления не него и его семью). Однако, веря обещаниям, данным ему чеченскими властями, он готов идти на разумный компромисс. Требование признания вины не предполагает никакого компромисса и провоцирует новый публичный конфликт, обесценивая все данные Амриеву «слова чести».

В комментарии «Новой газете» член чеченского СПЧ Хеда Саратова подтвердила, что сотрудники полиции действительно пытались получить от Мурада признание вины. Мурад отказался это делать и, по сведениям Саратовой, сегодня подал ходатайство о прекращении уголовного дела по истечению сроков давности. На ответ у следователя по закону есть трое суток.